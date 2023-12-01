"Линия Залужного" уже строится. Не ждёт ли её судьба "стены Яценюка"?

Владимир Зеленский отдал неожиданный приказ строить "линию Залужного" по аналогии с "линией Суровикина". Спасёт ли она ВСУ от разгрома?

Фото: Telegram-канал "Шёпот фронта"

Американцы продавили Зеленского на "реалполитик"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении в четверг, 30 ноября, что будут созданы фортификационные укрепления на "основных оборонительных рубежах", а именно, на:

Авдеевском,

Марьинском,

Купянско-Лиманском,

в приграничных регионах с Россией и Белоруссией.

По его словам, отныне обустройство обороны станет для Киева приоритетным вопросом.

Украинские источники сообщают, что Зеленский долго не соглашался на уговоры главкома ВСУ Валерия Залужного начать строительство укреплённой линии обороны, потому что это означало бы отказ от наступательной тактики ВСУ. Но теперь неожиданно согласился.

Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщает, что решение принято после приезда в Киев министра обороны США Ллойда Остина и "жёсткого разговора" о такой необходимости.

Американцы понимают, что политические заявления Зеленского о "выходе на границы 1991 года" никак не соотносится с теми ресурсами, которыми Запад и Украина располагают.

Что это означает для Зеленского?

Для Зеленского, это, несомненно, информационное поражение, так как до сих пор по украинскому телемарафону говорят о том, как уверенно ВСУ ведут контрнаступление и даже ещё удерживают Бахмут.

Кроме того, это означает, что помощь Киеву будут оказывать только под оборону, впрочем это уже присутствует.

По данным украинского минфина, Украина в ноябре получила наименьший объём внешней финансовой помощи за последние полгода — 2 млрд долларов льготного финансирования. В июле такая помощь составляла 5,3 млрд. Чтобы покрывать дефицит бюджета, Украине надо в месяц 7-8 млрд.

По правилам военного дела, таких укреплённых линий обороны должно быть три. По словам главы минцифры Украины Михаила Фёдорова, на первой линии обороны строительство фортификационных сооружений будет осуществляться силами минобороны. На второй и третьей — Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры через привлечение частных подрядных организаций.

Учитывая, что концепция поменялась, Зеленский, министр обороны Рустем Умеров и глава администрации Зеленского Андрей Ермак начали поездки по стране, посетив Одессу, Николаев, Харьков, командный пункт ВСУ в Купянске. Задача — обеспечить лояльность новым установкам на оборону.

Осуществим ли проект "линии Залужного"?

Исходя из изложенного, возникает ряд вопросов...

Откуда возьмутся средства для строительства такой масштабной "линии Залужного" от Донбасса до Львова? Есть ли физически техника и силы? Вспомним, что такой проект, как "стена Яценюка", канул в Лету, а деньги просто разграбили. Сроки, и будет ли кому стоять на тех укреплениях, когда они будут построены? Известно, что Киев уже выделил Днепровской областной администрации 12 млн 500 тыс. гривен на строительство фортификационных сооружений в области. По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, до 28 декабря 2023 года все работы в этой области должны быть завершены. Запомним эту дату. Также напомним, что "линия Суровикина" была построена за шесть месяцев, начиная с октября 2022 года, и была готова к началу в июне контрнаступления ВСУ. За это время в РФ проведена частичная мобилизация и подготовлены бойцы. И, наконец, дадут ли ВКС РФ реализовать такой проект?

ВС РФ научились преодолевать укрепрайоны

Заметим, что ВС РФ научились брать фортификационные укрепления, штурм Авдеевки идёт на 30% быстрее и эффективнее штурма Артёмовска.

ВПК России готов поставлять для артиллерии 5 млн снарядов в год. Подготовлены новые виды вооружений для штурма укрепрайонов, например, авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), а также новые типы беспилотников-камикадзе, в том числе "Ланцеты".

Экс-командующий ССО ВСУ, бывший замсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос заявил, что наступление русских "следует ожидать и оно будет", потому что они "не просто так сейчас готовят в глубоком тылу на территории РФ огромное количество полноценных военных частей".

Читайте по теме:

Медик ВСУ Муцей призналась, что хотела расстрелять трёх украинских "дедов"

Президент Украины Зеленский: "Крым очень ждёт возвращения, а с Донбассом сложно"

Министр обороны Шойгу: за полгода "контрнаступа" ВСУ потеряли 125 тысяч солдат