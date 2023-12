Фраза бывшего руководителя Объединённого комитета начштабов США Марка Милли про русских взбудоражила Сеть. Хотя генерал высказался ещё весной, его слова вспомнили сейчас и ажиотаж вышел серьёзнейший, скандал мирового формата.

