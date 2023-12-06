Призыв генерала Милли "резать русских" рождён его личным страхом

Фраза бывшего руководителя Объединённого комитета начштабов США Марка Милли про русских взбудоражила Сеть. Хотя генерал высказался ещё весной, его слова вспомнили сейчас и ажиотаж вышел серьёзнейший, скандал мирового формата.

Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Милли,_Марк by U.S. Secretary of Defense is licensed under Авторство: U.S. Secretary of Defense. 220908-D-TT977-0125, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122798438

Конечно, не каждый день руководители армии США позволяют себе сентенции в духе: "Не должно быть русского, который ложится спать, не думая о том, что ему перережут горло посреди ночи".

Откуда такая животная ненависть? Она лежит ровно в той же плоскости, что и развязанное Западом расчеловечивание всех русских людей, которое два года подряд, не стесняясь, транслируют американские и европейские медиа.

Тут важен факт, что генерал Милли произнёс "всех русских". Не военных, а вообще всех. Это давняя мечта, которую 80 лет назад всё же не озвучивали открыто, так как ещё существовала политическая традиция и определённый уровень дипломатии. Теперь с этим покончено и можно нести всё что душе угодно.

Что касается самого метода, то… Милли в своё время впечатлился на всю жизнь. На учениях десятой горной дивизии её бойцы показывали традиционное скрытое проникновение на базу противника и его ликвидацию "ножами по горлу".

После этого Милли якобы заявил вот что: "Как бы эти (сделав жест "узкие глаза") нас вот так не разбудили", — сообщает проект "Мэйдэй".

Впрочем Милли уже вошёл в историю как автор изрядной дичи в своих комментариях.

Запомнится он также перлами вроде "У нас есть Украина, не имеющая выхода к морю" (в мае-2023 в составе Украины была (и есть пока) Одесса с выходом к морю) или "Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически, Путин просчитался, и Украине остаётся лишь идти и возвращать все свои территории".

Иногда его накрывало озарение и генерал успевал увидеть реальность. Например, "В мире существуют три великие державы: США, Китай и Россия. Все они имеют значительный внутренний потенциал в народе, экономике и армиях, значительные ядерные арсеналы", с добавлением "США должны любой ценой не допустить сближения Китая и России в суперальянс".

Отметим, что фразу про русских Милли обронил во время посещения немецкого Висбадена к украинским спецназовцам, которые обучались там у американских "зелёных беретов".

Разумеется, там он совершенно осознанно внушал украинским спецназовцам, что их враги — все русские и надо "вернуться на их территорию", чтобы "зарезать во сне".

В этом сверхзадача американцев — не просто победить Россию на поле боя чужими руками, но и промыть мозги украинцам так, чтобы не дрогнула рука среди ночи "перерезать спящему русскому горло".

Благо, сами американцы в этом вопросе преуспевали везде — от Вьетнама до Афганистана. Пример для Украины что надо.