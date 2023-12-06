Фраза бывшего руководителя Объединённого комитета начштабов США Марка Милли про русских взбудоражила Сеть. Хотя генерал высказался ещё весной, его слова вспомнили сейчас и ажиотаж вышел серьёзнейший, скандал мирового формата.
Конечно, не каждый день руководители армии США позволяют себе сентенции в духе: "Не должно быть русского, который ложится спать, не думая о том, что ему перережут горло посреди ночи".
Откуда такая животная ненависть? Она лежит ровно в той же плоскости, что и развязанное Западом расчеловечивание всех русских людей, которое два года подряд, не стесняясь, транслируют американские и европейские медиа.
Тут важен факт, что генерал Милли произнёс "всех русских". Не военных, а вообще всех. Это давняя мечта, которую 80 лет назад всё же не озвучивали открыто, так как ещё существовала политическая традиция и определённый уровень дипломатии. Теперь с этим покончено и можно нести всё что душе угодно.
Что касается самого метода, то… Милли в своё время впечатлился на всю жизнь. На учениях десятой горной дивизии её бойцы показывали традиционное скрытое проникновение на базу противника и его ликвидацию "ножами по горлу".
После этого Милли якобы заявил вот что: "Как бы эти (сделав жест "узкие глаза") нас вот так не разбудили", — сообщает проект "Мэйдэй".
Впрочем Милли уже вошёл в историю как автор изрядной дичи в своих комментариях.
Запомнится он также перлами вроде "У нас есть Украина, не имеющая выхода к морю" (в мае-2023 в составе Украины была (и есть пока) Одесса с выходом к морю) или "Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически, Путин просчитался, и Украине остаётся лишь идти и возвращать все свои территории".
Иногда его накрывало озарение и генерал успевал увидеть реальность. Например, "В мире существуют три великие державы: США, Китай и Россия. Все они имеют значительный внутренний потенциал в народе, экономике и армиях, значительные ядерные арсеналы", с добавлением "США должны любой ценой не допустить сближения Китая и России в суперальянс".
Отметим, что фразу про русских Милли обронил во время посещения немецкого Висбадена к украинским спецназовцам, которые обучались там у американских "зелёных беретов".
Разумеется, там он совершенно осознанно внушал украинским спецназовцам, что их враги — все русские и надо "вернуться на их территорию", чтобы "зарезать во сне".
В этом сверхзадача американцев — не просто победить Россию на поле боя чужими руками, но и промыть мозги украинцам так, чтобы не дрогнула рука среди ночи "перерезать спящему русскому горло".
Благо, сами американцы в этом вопросе преуспевали везде — от Вьетнама до Афганистана. Пример для Украины что надо.
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