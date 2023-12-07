У Су-35 был приказ сбивать всех и закрывать собой борт №1

4:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Борт №1 президента России Ил-96-300ПУ сопровождался четырьмя истребителями Су-35С ВКС РФ по пути в ОАЭ, Саудовскую Аравию и назад.

Фото: Министерство обороны РФ is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Зачем нужны были тяжеловооружённые "лучшие самолёты мира" (по мнению множества военных лётчиков всех стран) и что они могли бы сделать в случае угрозы самолёту с Владимиром Путиным и множеством высших чиновников?

Напомним, что президентский Ил-96-300 ПУ (пункт управления) летел в сопровождении истребителей Су-35С, имеющих на внешней подвеске ракеты Р-73 и Р-77 класса "воздух-воздух".

Полёт был согласован, и государства, над территориями которых проходил маршрут, дали соответствующие разрешения — за это Кремль отдельно поблагодарил такие страны.

Сопровождение президентского борта истребителями встречается не так часто, но случается.

В 2017 году военные самолёты летели рядом с лайнером Путина, когда он после визита в Сирию направлялся в Египет.

В 2021 году во время поездки в Женеву на встречу с президентом США Джозефом Байденом рядом с "бортом номер один" находились швейцарские истребители "в знак уважения".

рядом с "бортом номер один" находились швейцарские истребители "в знак уважения". В марте 2023 года российский "АВАКС" А-50 сопровождал лайнер президента Александра Лукашенко, когда тот возвращался в Минск из Китая.

Пилоты ВКС РФ отмечают, что целью сопровождения была защита борта президента на случай попыток его сбить.

"ОАЭ и Саудовская Аравия — это безопасные страны, но окружение, регион смежный, полон опасностей и непредсказуемостей. Поэтому принимались все меры для обеспечения безопасности", — пояснил Дмитрий Песков.

Как, по открытым данным, осуществляется защита первого борта страны в случае возникновения опасности?

В случае атаки сам борт №1 "глушит" ракеты и отводит их системой РЭБ, тепловыми ловушками. Боевые самолёты делают то же самое (РЭБ, тепловые ловушки и т. д.). Звено Су-35 перехватывает "огневым способом" ракеты, сбивают дроны или истребители врага. При необходимости самолёты ВКС РФ закрывают собой (от дронов, ракет или тарана врагом) борт №1.

Также Су-35С защищают самолёт президента от попыток вражеских самолётов принудить его к посадке или "агрессивно воздействовать иными средствами".

По данным минобороны, Су-35С взлетали в сложных погодных условиях при порывистом ветре и сильном дожде, а любители авиации были впечатлены тем, как асы на боевых машинах на посадке устроили ещё и красивое "авиашоу" — филигранную посадку.

На Западе визит Путина стал темой номер один в медиа. Также представители западных СМИ отмечают, что президента России встречают, "как шейха шейхов", "как падишаха", "как султана", причём уже не в первый раз.

"Путина в Эмиратах сопровождали залпы артиллерии, истребители, кавалерия, армия на парадных верблюдах, в небе истребители рисовали российский триколор, а высшие лица (ранее здоровавшиеся с Джо Байденом и лидерами ЕС "локотком, кивком и с холодком") "давали пять" лидеру русских", — пишут западные медиа.

Не обошлось без сравнений с недавним конфузом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который во время визита в Катар попал в курьёзную ситуацию — после приземления его никто не встретил в аэропорту из официальных лиц (после было дано объяснение "он прилетел раньше на полчаса").