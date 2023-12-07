Борт №1 президента России Ил-96-300ПУ сопровождался четырьмя истребителями Су-35С ВКС РФ по пути в ОАЭ, Саудовскую Аравию и назад.
Зачем нужны были тяжеловооружённые "лучшие самолёты мира" (по мнению множества военных лётчиков всех стран) и что они могли бы сделать в случае угрозы самолёту с Владимиром Путиным и множеством высших чиновников?
Напомним, что президентский Ил-96-300 ПУ (пункт управления) летел в сопровождении истребителей Су-35С, имеющих на внешней подвеске ракеты Р-73 и Р-77 класса "воздух-воздух".
Полёт был согласован, и государства, над территориями которых проходил маршрут, дали соответствующие разрешения — за это Кремль отдельно поблагодарил такие страны.
Сопровождение президентского борта истребителями встречается не так часто, но случается.
Пилоты ВКС РФ отмечают, что целью сопровождения была защита борта президента на случай попыток его сбить.
"ОАЭ и Саудовская Аравия — это безопасные страны, но окружение, регион смежный, полон опасностей и непредсказуемостей. Поэтому принимались все меры для обеспечения безопасности", — пояснил Дмитрий Песков.
Как, по открытым данным, осуществляется защита первого борта страны в случае возникновения опасности?
Также Су-35С защищают самолёт президента от попыток вражеских самолётов принудить его к посадке или "агрессивно воздействовать иными средствами".
По данным минобороны, Су-35С взлетали в сложных погодных условиях при порывистом ветре и сильном дожде, а любители авиации были впечатлены тем, как асы на боевых машинах на посадке устроили ещё и красивое "авиашоу" — филигранную посадку.
На Западе визит Путина стал темой номер один в медиа. Также представители западных СМИ отмечают, что президента России встречают, "как шейха шейхов", "как падишаха", "как султана", причём уже не в первый раз.
"Путина в Эмиратах сопровождали залпы артиллерии, истребители, кавалерия, армия на парадных верблюдах, в небе истребители рисовали российский триколор, а высшие лица (ранее здоровавшиеся с Джо Байденом и лидерами ЕС "локотком, кивком и с холодком") "давали пять" лидеру русских", — пишут западные медиа.
Не обошлось без сравнений с недавним конфузом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который во время визита в Катар попал в курьёзную ситуацию — после приземления его никто не встретил в аэропорту из официальных лиц (после было дано объяснение "он прилетел раньше на полчаса").
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.