Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

У Су-35 был приказ сбивать всех и закрывать собой борт №1

4:00
Силовые структуры » Военные новости

Борт №1 президента России Ил-96-300ПУ сопровождался четырьмя истребителями Су-35С ВКС РФ по пути в ОАЭ, Саудовскую Аравию и назад.

У Су-35 был приказ сбивать всех и закрывать собой борт №1
Фото: Министерство обороны РФ is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Зачем нужны были тяжеловооружённые "лучшие самолёты мира" (по мнению множества военных лётчиков всех стран) и что они могли бы сделать в случае угрозы самолёту с Владимиром Путиным и множеством высших чиновников?

Напомним, что президентский Ил-96-300 ПУ (пункт управления) летел в сопровождении истребителей Су-35С, имеющих на внешней подвеске ракеты Р-73 и Р-77 класса "воздух-воздух".

Полёт был согласован, и государства, над территориями которых проходил маршрут, дали соответствующие разрешения — за это Кремль отдельно поблагодарил такие страны.

Сопровождение президентского борта истребителями встречается не так часто, но случается.

  • В 2017 году военные самолёты летели рядом с лайнером Путина, когда он после визита в Сирию направлялся в Египет.
  • В 2021 году во время поездки в Женеву на встречу с президентом США Джозефом Байденом рядом с "бортом номер один" находились швейцарские истребители "в знак уважения".
  • В марте 2023 года российский "АВАКС" А-50 сопровождал лайнер президента Александра Лукашенко, когда тот возвращался в Минск из Китая.

Пилоты ВКС РФ отмечают, что целью сопровождения была защита борта президента на случай попыток его сбить.

"ОАЭ и Саудовская Аравия — это безопасные страны, но окружение, регион смежный, полон опасностей и непредсказуемостей. Поэтому принимались все меры для обеспечения безопасности", — пояснил Дмитрий Песков.

Как, по открытым данным, осуществляется защита первого борта страны в случае возникновения опасности?

  1. В случае атаки сам борт №1 "глушит" ракеты и отводит их системой РЭБ, тепловыми ловушками.
  2. Боевые самолёты делают то же самое (РЭБ, тепловые ловушки и т. д.).
  3. Звено Су-35 перехватывает "огневым способом" ракеты, сбивают дроны или истребители врага.
  4. При необходимости самолёты ВКС РФ закрывают собой (от дронов, ракет или тарана врагом) борт №1.

Также Су-35С защищают самолёт президента от попыток вражеских самолётов принудить его к посадке или "агрессивно воздействовать иными средствами".

По данным минобороны, Су-35С взлетали в сложных погодных условиях при порывистом ветре и сильном дожде, а любители авиации были впечатлены тем, как асы на боевых машинах на посадке устроили ещё и красивое "авиашоу" — филигранную посадку.

На Западе визит Путина стал темой номер один в медиа. Также представители западных СМИ отмечают, что президента России встречают, "как шейха шейхов", "как падишаха", "как султана", причём уже не в первый раз.

"Путина в Эмиратах сопровождали залпы артиллерии, истребители, кавалерия, армия на парадных верблюдах, в небе истребители рисовали российский триколор, а высшие лица (ранее здоровавшиеся с Джо Байденом и лидерами ЕС "локотком, кивком и с холодком") "давали пять" лидеру русских", — пишут западные медиа.

Не обошлось без сравнений с недавним конфузом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который во время визита в Катар попал в курьёзную ситуацию — после приземления его никто не встретил в аэропорту из официальных лиц (после было дано объяснение "он прилетел раньше на полчаса").

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы оаэ владимир путин дмитрий песков саудовская аравия франк-вальтер штайнмайер
Новости Все >
Трагедия в Брянске показала опасность запрета мобильников в школе
Открывшая стрельбу в брянской школе девочка попрощалась с матерью словами: "Не вой"
В Калининградской области задержали готовившего теракт диверсанта
"Не вой": мать девочки, устроившей стрельбу, рассказала о последних словах дочери
Раскрыты мотивы школьницы, расстрелявшей одноклассников в Брянске
Школу в Брянске, в которой восьмиклассница устроила стрельбу, охраняла пенсионерка
В ГИБДД раскрыли 3 способа избежать ослепления фарами "встречки"
Правоохранительные органы задержали отца устроившей стрельбу в школе в Брянске восьмиклассницы
Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что провёл телефонный разговор с Сийярто
ФТС: в 2023 году россияне попытались незаконно вывезти валюту на 876 млн рублей
Популярное
В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.

В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой
Пророк-математик Кваша рассчитал дату окончания СВО и назвал победителя
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
В Германии впечатлились результатом действий России с золотом
Как русские украли "генерала" из-под носа ВСУ
У Су-35 был приказ сбивать всех и закрывать собой борт №1 Олег Володин "Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию Алексей Гончаров Путин уводит из зоны влияния США страны Ближнего Востока Любовь Степушова
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
Три симптома: врач назвал признаки микоплазмоза
Королевский скандал: Летисию обвинили в измене королю Испании Филиппу
Королевский скандал: Летисию обвинили в измене королю Испании Филиппу
Последние материалы
Раскрыты мотивы школьницы, расстрелявшей одноклассников в Брянске
Школу в Брянске, в которой восьмиклассница устроила стрельбу, охраняла пенсионерка
В ГИБДД раскрыли 3 способа избежать ослепления фарами "встречки"
Правоохранительные органы задержали отца устроившей стрельбу в школе в Брянске восьмиклассницы
Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что провёл телефонный разговор с Сийярто
ФТС: в 2023 году россияне попытались незаконно вывезти валюту на 876 млн рублей
Зеленский напомнил Евросоюзу об обещании принять Украину
Зеленский заявил о победе в Чёрном море
Минобороны России показало применение облегченной РСЗО "Град-1"
Жителям Воткинска предложили не выключать воду во избежание замерзания труб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников