Надо ли ставить убийство Кивы в один ряд с убийством Дугиной и Татарского?

Общественный деятель, гражданин РФ Илья Кива был богатым человеком, осознавал угрозу своей жизни и мог организовать себе охрану. Но не сделал этого.

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Бывают ли нацисты бывшими?

Илья Кива был убит 6 декабря на территории отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево Одинцовского района Подмосковья, где он жил, двумя выстрелами из пистолета. Один — в район сердца, другой — в голову. Допрошена его сожительница, с которой он жил вместе последнее время. По её словам, Кива говорил, что за ним следили три последние недели.

СК РФ возбудил дело по статье убийство, совершённое общеопасным способом. Однако, по данным СМИ, в дальнейшем уголовное дело могут квалифицировать как посягательство на общественного деятеля.

"Убийство бывшего депутата Верховной Рады Кивы — акт государственного терроризма, за которым стоят украинские власти", — прокомментировал случившееся заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв.

Бывший нацист (а бывают ли они бывшими?) Кива начинал карьеру на Украине в запрещённой в РФ террористической организации "Правый сектор", потом был депутатом Рады, затем перебрался на госслужбу в украинское МВД, выполняя карательные функции в ДНР.

"Мы готовим план тотальной утилизации ваты в 2016 году", — писал Кива в соцсети. "Пока последний оккупант и ватник на моей земле не превратится в удобрение, у меня в доме праздников не будет!!!" — добавил он .

30 января 2022 года Кива, якобы раскаявшись, покинул Украину, перебравшись в Испанию, а оттуда — в Москву. Не сомневаемся, что все деньги свои он перевёл на Запад, там они, вероятно, и до сих пор хранятся, спрятанные за подставными лицами, и приносят его родственникам доход.

РФ предоставила ему гражданство, когда он попросил, в ответ Кива нахваливал СВО и сливал инсайды в отношении неприглядных дел украинской верхушки, участвуя в российских политических шоу. Не Украине его обвинили в госизмене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывы к захвату государственной власти и распространении коммунистической символики.

Версии убийства Кивы

Ответственность за убийство своего бывшего гражданина сразу на себя взяла на себя украинская разведка (ГРУ).

Украинские источники пишут, что это сработала контрразведка — СБУ, а ГРУ присваивает себе лавры победителя. Драчка украинских спецслужб за авторство указывает на то, что авторы могли быть совсем другими. Убить его могли и "ватники" из ДНР, и прежние соратники по нелегальному бизнесу.

Известно, что Кива занимался контрабандой в Херсонской области, будучи заместителем начальника Национальной полиции Украины. Например, он мог поднять свои давние связи сейчас, и что-то там не поделил с "братвой".

Дело не в Киве?

В России смерть Кивы вызвала неоднозначную реакцию. Одни считают, что в РФ он не понёс наказания за свои ранее совершённые преступления.

Действительно, даже если он изменился, то это не дает ему никакого права уйти от наказания. В этой связи многие россияне удивляются, что он не раскаялся там, где совершал преступления — в ДНР. Поэтому, скорбеть по нему мы не будем — это нацист, и "прилетело" ему сверху, полагают они.

Однако, указывают другие, ликвидирован он был как организатор антиукраинской деятельности. Его убийство — это ликвидация важного оппозиционера и информационного противника, акт терроризма.

И это сигнал России, что киевский режим будет убивать, как убили Дарью Дугину, Владлена Татарского, чуть не убили Олега Царёва.

Сам Олег Царёв в этой связи пишет в Telegram так:

"Дело не в Киве. Если Россия его приняла, Россия отвечает за его безопасность. Удар по Киве — это удар по России. А удар по России надо воспринимать всерьёз. И отвечать всерьёз, а не писать о том, что нам его не очень жалко".

На это ему ответили, что охрана Кивы — его проблема, ему РФ дала гражданство, и этого достаточно. А задача России — отвечать за безопасность страны, за безопасность " простых, нормальных, добрых работяг".

Действительно, Кива жил в элитном посёлке, вызывал, как пишут, "эскортниц", значит, деньги у него были, и он сам должен был организовать охрану или же, по крайней мере, настоять на ней в спецслужбах.

Как отвечать "всерьёз"

Из предложений граждан РФ по ответу всерьёз — это "отстреливать" украинских политиков. Вряд ли это имел ввиду Царёв, и на это не пойдёт российское государство. Потому что это террористические методы и козырь для западной пропаганды. Надо помнить, что сейчас Россия — одна против всего Запада, и надо осторожно перетягивать на свою сторону сомневающихся в её виновности за "всё плохое".

Из реальных мер — надо "взять на карандаш" всех мигрантов из Украины для выявления потенциальных киллеров, в этой связи действенный метод — недавно аннулированный свободный въезд в РФ для украинцев. Теперь — только через Шереметьево. И там идут серьёзные проверки каждого. Но пока нелегально можно въехать через Белоруссию и другие страны ЕАЭС.

Самый действенный метод — завершать СВО свержением киевского режима, но это небыстрая история. Тем не менее, нет сомнений, что виновные в убийстве Кивы будут найдены, и быстро.

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