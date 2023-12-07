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Алексей Гончаров

США выбирают между поставками Украине и Израилю: "Боливар не вывезет двоих"

5:18
Силовые структуры » Военные новости

С осени и по сей момент у ВСУ в полный рост встала проблема со снарядами.

США выбирают между поставками Украине и Израилю: "Боливар не вывезет двоих"
Фото: sharij.net

"…Масштабные поставки боеприпасов Украине привели к острому дефициту снарядов в вооруженных силах Германии, из-за этого основные подразделения ФРГ смогут продержаться в бою не более двух дней…" — заявил об этом в Германии вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль крупному новостному агентству DPA.

По его оценке, постоянная передача боеприпасов и последняя крупная поставка "…привели теперь к тяжелейшему дефицит у бундесвере…"

Со ссылкой на источники в украинском министерстве обороны:

"…ещё весной поток военных поставок был широкой рекой. Летом это был ручей. Сейчас это капли слез…"

После начала активной фазы противостояния Израиля и ХАМАС США приходится распределять часть помощи в сторону своего ближневосточного союзника. При этом сенат США, не одобрил дополнительное выделение сверх того, что было согласовано, для Украины. На фоне усилившегося противостояния под Авдеевкой, Херсоном и Артёмовском — это весьма не радостная новость для киевского режима.

Данные военных аналитиков говорят:

"Украина уже страдает от "снарядного голода". Летом ВСУ, в ходе наступления, выпускали 220-250 тыс. снарядов 152-мм и 155-мм в месяц, сейчас темпы стрельбы снижаются в два раза и упадут до 90-100 тыс. снарядов…"

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А в США тем временем началась предвыборная лихорадка. Как отмечалось ранее, президент Байден пока имеет вполне высокую поддержку среди населения из-за популярных мер, связанных с экономической политикой (рост производства оружия приводит к росту благосостояния и увеличению прибыли ВПК-сектора).

Если до января сенат с администрацией не договорятся, то решение о выделении дополнительного пакета помощи Украине, скорее всего, отложат на время ближе к весне. Примерно с 18 декабря в Америке все традиционно уходят на рождественские каникулы. А там начнётся активная фаза выборов… Да ещё и фронт очнётся от зимнего застоя… и!? Ничем хорошим для Украины и ВСУ это не обернётся. Если промышленность США не увеличит (в очередной раз) объём производства, то в ход пойдут остатки со складов НАТО в Европе. А это ослабит общую мощь блока.

По крайне мере, в конгрессе США озабочены именно этим, ведь производство снарядов для блока упала до 20 тыс. в месяц, при том, что после поставок в страны Европы опять же большая часть снарядов передаётся ВСУ в качестве военной помощи.

И конечно, в случае победы Трампа есть неиллюзорная вероятность, что поставки вообще могут сократиться до минимума (напомню, республиканцы недовольны пассивностью и позиционностью фронта, и считают, что эта война сжигает больше ресурсов, чем даёт выгоды).

В свою очередь, на Банковой и Крещатике очень надеются на западного партнёра. Визит руководителя офиса президента Андрея Ермака в США был по сути попыткой заручиться поддержкой на месте и обновить все необходимые связи среди истеблишмента. Причём путём давления.

"Если помощь, которая обсуждается в конгрессе, будет просто отложена, то создастся большой риск, что мы останемся на тех же позициях, что сейчас. Наступать станет невозможно, и будет большой риск проиграть в этом конфликте… ВСУ хотя и более мотивированы, но вынуждены переходить к обороне…" — заявил тогда Ермак.

Мало снарядов — начнётся позиционная борьба

Украина производит хоть какое-то количество боеприпасов калибра 155 мм, но в условиях раздрая в экономике, всеобщего обвала и кризиса это особо не влияет на положение дел на фронте. Для любого крупномасштабного наступления нужны не просто большие, а стратегические запасы снарядов. Экономика — оборотная сторона войны. Нет ресурсов и запасов — нет наступления. В итоге ВСУ перейдут в ещё более глубокую "позиционку", активная фаза сменится затяжными боевыми действий.

А там и выборы в США. В американских СМИ уже проскакивала информация, что Джо Байден пытался убедить конгресс принять запрос на дополнительную помощь Украине, ведь это в его интересах и общей канве продолжения политики экономического роста.

Россия же наращивает производство и уже вышла в паритет с США по количеству снарядов, выпускаемых в месяц.

Кажется, что экономика Европы пробуксовывает? А в США — нет единого мнения? При этом надо поддерживать запасы НАТО и проводить поставки в Израиль.

Как говорится, "Боливар не вывезет двоих…?" Или всё же: "Свои люди — сочтемся…"

Автор Алексей Гончаров
Алексей Гончаров — внештатный автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы херсон авдеевка джо байден андрей ермак
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