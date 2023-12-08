В США объяснили захват Россией БМП "Брэдли" и танка "Леопард-2" на Украине

Западные страны все чаще становятся свидетелями многочисленных потерь Вооруженными силами Украины (ВСУ) западных вооружений, в частности, танков, а по сети гуляет все больше изображений с уничтоженными поставками Киеву из США и ЕС, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Авторы убеждены, что это связано как с плохими тактико-техническими характеристиками западного оружия, так и с неуспехами ВСУ на фронте в рамках наступательной кампании. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: TG: Warrior СВО

На многочисленных новых кадрах из Украины видно, как российские солдаты захватывают несколько единиц тяжелой техники, недавно поставленной странами-членами НАТО, при этом личный состав управлял американской боевой машиной пехоты "Брэдли" и пытался запустить двигатель немецкого танка Leopard 2A4. Было слышно, как солдаты обсуждали запуск двигателя танка и возвращение его на свои позиции, при этом машина выглядела совершенно неповрежденной и брошенной украинскими силами.

Еще одно видео, опубликованное в тот день, показывает, как боевая машина "Брэдли" маневрирует по грунтовой дороге, предположительно на востоке Украины. На предыдущих кадрах, опубликованных ранее на этой неделе, видно, как российские военнослужащие осматривают боевую машину "Брэдли" на складе, предположительно находящемся в самой России, а рабочая машина показана по российскому телевидению. Сообщается, что "Брэдли" был отремонтирован в США в 2022 году и полностью находится в рабочем состоянии. Впервые "Брэдли" были доставлены на Украину в апреле и с тех пор понесли тяжелые боевые потери: по сообщениям, к концу лета в боях было потеряно более 80, из которых западные источники признают более 50.

Кадры, на которых российские войска захватывают брошенную бронетехнику американского и немецкого производства, впервые появились в начале июля, хотя остается неясным, были ли эти средства успешно возвращены на российские позиции или были брошены. Количество уничтоженной бронетехники, поставленной Западом, тем не менее, намного превысило количество захваченной, и первые изображения "Брэдли", понесших тяжелые потери, появились в июне.

Более поздние кадры, опубликованные несколькими российскими источниками 22 июля, показали, что несколько "Брэдли" были уничтожены на линии фронта в Запорожской области. Уровни бронезащиты "Брэдли" часто подвергались критике задолго до того, как этот класс машин поступил на вооружение, причем очень высокие показатели износа, наблюдаемые на Украине, указывают на то, что эти опасения были, по крайней мере, в некоторой степени обоснованными. Масштаб потерь, с которыми столкнулась Украина, и все более широко признаваемый провал ее наступательных операций сыграли важную роль в усилении оппозиции в Соединенных Штатах к предоставлению дальнейшего вооружения или финансирования военных усилий. Учитывая фактический крах отечественной экономики, это потенциально может полностью подорвать не только способность Украины поддерживать военные операции, но и способность украинского государства выполнять даже самые элементарные функции.

Как и в случае с “Брэдли”, долгое время ожидалось, что "Леопард-2" понесет очень тяжелые потери в противостоянии с российскими войсками, основываясь на предыдущих показателях этого класса при развертывании турецкой армией против "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация. — Ред.) и курдских повстанцев в Сирии и Ираке — при этом высокопоставленные турецкие официальные лица ссылались на то, что их силы испытывают "травму" из-за огромных потерь, которые понесли относительно легковооруженные группы ополченцев.

О многочисленных потерях танков Leopard 2A6, которые является наиболее современным и широко используемым вариантом, впервые сообщалось в начале июня, всего через несколько дней после того, как было подтверждено, что он участвует в наступлениях на российские позиции. Опасения в Соединенных Штатах по поводу того, что репутация лучшего американского танка M1 Abrams может быть аналогичным образом серьезно подмочена видеозаписями боевых потерь, согласно ряду неподтвержденных сообщений, побудили США оказать давление на Украину с целью отвести машины от линии фронта после того, как первые были доставлены в сентябре.

Вскоре после того, как было подтверждено, что этот класс впервые был направлен на передовую, в начале сентября были опубликованы первые кадры уничтожения российскими войсками британского танка "Челленджер-2", в результате чего недавно поставленный "Абрамс" стал единственным классом, который до сих пор не понес потерь.