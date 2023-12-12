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Петр Ермилин

В США заявили об ухудшении ситуации с личным составом на Украине

Силовые структуры » Военные новости

В ряде иностранных государств правительства препятствуют отправке иностранных наемников на Украину, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания авторы материала анализируют ситуацию с личным составом и приходят к выводу об ухудшении его положения на фоне провалившегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили об ухудшении ситуации с личным составом на Украине
Фото: The Daily Beast

Согласно заявлению министра иностранных дел Али Сабри, опубликованному 9 декабря, правительство Шри-Ланки было вынуждено принять значительные меры для предотвращения широкомасштабных попыток западных игроков вербовать своих граждан в группы наемников, действующие в Украине. Министр уточнил, что агентства безопасности Шри-Ланки ранее идентифицировали агентов, вербующих потенциальных наемников для участия в украинских военных действиях.

Это следует из сообщениями о том, что трое бывших солдат Шри-Ланки, включая бывшего офицера спецназа, были убиты 4 декабря недалеко от города Бахмут, на захват которого украинские и союзные войска потратили значительные усилия с тех пор, как потеряли его в мае после 10-месячного сражения. 

В то время как западные агентства прочесывали черные рынки по всему третьему миру в поисках вооружений для Украины вскоре после эскалации конфликта в стране в начале 2022 года, многие страны с менее развитой экономикой также стали благодатной почвой для вербовки бывших военных и военизированных формирований для службы в организациях-подрядчиках, воюющих с российскими войсками.

Сообщается, что в Южной Америке, в частности, были предприняты особенно широкие и успешные усилия по набору персонала для участия в военных действиях, особенно в Бразилии и Колумбии. Колумбия же в последние десятилетия участвовала в многочисленных военных действиях на стороне западных интересов, причем колумбийские наемники играли весьма значительную роль в гражданской войне в Йемене наряду с подразделениями военно-морского флота и спецназа Франции и Соединенных Штатов.

Согласно многочисленным сообщениям, бывшие повстанцы из Сирии, многие из которых проживают в Турции или контролируемой Турцией мухафазе Идлиб на севере Сирии, также были завербованы в значительном количестве. Подрядчики со всего западного мира также играли центральную роль в военных действиях с самого начала, численность персонала только в Польше оценивается более чем в 10 000 человек, а по некоторым данным, значительно больше.

Потребность в иностранном персонале возросла, поскольку все чаще сообщается, что украинские силы понесли огромные потери, особенно после начала неудачного многомесячного наступления против российских войск в июне. Ожидаемая продолжительность жизни на передовой в зонах наиболее интенсивных конфликтов для украинских военнослужащих порой составляла всего четыре часа, при этом местные офицеры сообщают, что уровень смертности среди подразделений, отправленных на передовую, составляет 80-90 процентов.

Помимо вербовки иностранных боевиков, среди европейских государств также растут призывы к ужесточению политики по отправке мужчин призывного возраста обратно на Украину. Украинское правительство само отреагировало на эту проблему, повысив максимальный возраст призыва мужчин, включив в него пожилых людей, а с сентября установив новые требования к призыву женщин. 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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