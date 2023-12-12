В США назвали самый мощный российский истребитель

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Российский Су-35, задействованный для уничтожения украинской радиолокационной станции (РЛС) под Купянском и ранее сопровождавший российского президента Владимира Путина во время его визита на Ближний Восток, по праву считается одним из самых мощный истребителей в мире, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают о боевом потенциале этого самолета.

Фото: wikimedia.org by Pavel Adzhigildaev is licensed under CC BY-SA 3.0

12 декабря Министерство обороны России сообщило, что истребитель Су-35 был задействован для уничтожения украинской радиолокационной станции вблизи спорного района Купянска после того, как истребитель обнаружил цель с помощью бортовых датчиков. Тип радиолокационной установки не был подтвержден.

“Во время выполнения задания по патрулированию воздушного пространства в зоне специальной военной операции пилот обнаружил излучение вражеского радара в районе Купянска. Излучение радара от цели исчезло, когда он запустил управляемую ракету со своего самолета”, — говорилось в сообщении.

Разведка впоследствии подтвердила уничтожение цели. Российские военно-воздушные силы, в частности, перебросили Су-35 из своих дальневосточных регионов на базы в Белоруссии через северную границу Украины в течение недель, предшествовавших эскалации боевых действий между Киевом и Москвой, и с тех пор истребители сыграли важную роль в воздушной кампании. Поскольку самый боеспособный истребитель России по своим противовоздушным возможностям находится на уровне эскадрильи, десятки поражений в небе Украины, в том числе над всеми ведущими классами истребителей страны, принесли Су-35 больше побед в воздушных боях, чем любому другому классу истребителей в мире после окончания холодной войны.

За десять дней интенсивных воздушных боев в октябре истребителям приписали более полудюжины уничтожений, а по некоторым данным, и гораздо больше, против недавно приобретенных Украиной истребителей МиГ-29.

Военно-воздушные силы России продолжают расширять свой парк Су-35, приобретая около 16 истребителей в год, при этом самолеты сформируют их первое учебное подразделение "Агрессор" в сентябре 2022 года, что, вероятно, будет способствовать передаче опыта, полученного в воздушных боях над Украиной.

Элитный статус истребителя в российском флоте недавно был подтвержден его громким развертыванием с 6 декабря для сопровождения президента Владимира Путина во время визита в Абу-Даби и Эр-Рияд. Хотя Су-35 хорошо оптимизирован для задач обеспечения превосходства в воздухе, истребитель был разработан таким образом, чтобы обеспечить очень высокие характеристики в операциях "воздух-земля" и борьбе с судоходством, и, соответственно, был развернут для подавления украинской противовоздушной обороны.

Противорадиационные ракеты Kh-31 были основным вооружением, используемым истребителями для таких операций, причем такие ракеты предназначены для обнаружения радиолокационных излучений систем противовоздушной обороны и обладают летно-техническими характеристиками, которые оптимизируют их для уклонения от сбивания на пути к цели.

Огромная способность Су-35 проводить радиоэлектронные атаки сделала его высокоэффективным в роли средства подавления противовоздушной обороны, благодаря использованию модулей радиоэлектронной борьбы, таких как "Хибни-М", дополненных не только мощными возможностями радиоэлектронной борьбы основного радара истребителя "Ирбис-Е", но и двумя L-радарами диапазона AESA (работающими в области радиочастотного спектра от 1,0 ГГц до 2,0 ГГц) в корнях его крыла. Эта уникальная комбинация датчиков предоставляет дополнительные возможности для электронных атак на объекты противника.

Возможности радиоэлектронной борьбы "Ирбис-Е", тем не менее, считаются менее развитыми, чем у топовых китайских и американских истребителей, таких как J-20 Type 1475 (KLJ-5) и APG-81 F-35. Военно-воздушные силы России также пострадали из-за отсутствия современных самолетов подавления противовоздушной обороны, сравнимых с E/A-18G Growler ВМС США, китайским J-16D или советским МиГ-25БМ. Хотя специализированный вариант ударного истребителя Су-34М для радиоэлектронной борьбы, как сообщается, поступит на вооружение в ближайшем будущем, в отчетах указывается, что он будет иметь менее обширные модификации базовой конструкции по сравнению со своими китайскими и американскими аналогами.

За день до того, как Министерство обороны России сообщило об успешной операции по подавлению противовоздушной обороны Су-35, 11 декабря сообщалось, что экипажи беспилотников FPV боевой группы "Запад" на Украине успешно уничтожили позиции украинской армии неподалеку от Купянска.

"Разведгруппа "Запад" получила данные о скоплении сил противника в районе Купянска. Экипажи боевых беспилотников совместно с разведчиками совершили скрытый марш-бросок из тыловой зоны ближе к линии фронта для выполнения боевой задачи [...] Прибыв на место, группа беспилотников-камикадзе целенаправленной атакой уничтожила минометный расчет бойцов украинской армии", - сообщили в министерстве ТАСС.

Беспилотники, по-видимому, доказали свою высокую боеспособность: одному беспилотнику удалось уничтожить как зону временной дислокации украинского подразделения, так и склад оружия. Возможности российских беспилотных летательных аппаратов значительно расширились с начала эскалации боевых действий с Украиной в феврале 2022 года, как благодаря крупным приобретениям у Ирана, так и благодаря значительным достижениям в отечественной промышленности, в частности, новые, более совершенные варианты беспилотника Lancet, которые часто вводились в эксплуатацию в зоне боевых действий.