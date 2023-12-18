Успех Вооруженных сил (ВС) РФ в Артемовске (украинское название — Бахмут) во много связан с применением российскими военными дронов-камикадзе, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания авторы утверждают, что бой под Артемовском оказался одним из самых кровопролитных. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
16 декабря Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых видно, как операторы разведывательных и ударных беспилотников отслеживают и нейтрализуют украинских диверсантов в направлении города Бахмут. В то время как парк беспилотных летательных аппаратов страны был крайне ограничен в своих возможностях, когда в феврале 2022 года начались военные действия на Украине, он значительно вырос благодаря сочетанию острой потребности в таких активах на Украине, а также продажам и передаче технологий из Ирана, который разработал гораздо более разнообразный и способный парк беспилотных летательных аппаратов внутри страны.
Беспилотники, снятые на видео, которые использовались для нападения на украинские подразделения, были средствами одноразового использования, иначе известными как дроны-камикадзе, которые несут взрывоопасные боеголовки и начинают атаки, физически подлетая к своим целям, а не запуская оружие класса "воздух-земля". Такие беспилотники начали играть важную роль на украинском театре военных действий с середины сентября 2022 года, когда впервые было подтверждено использование иранских беспилотников Shahed-136. За ними в 2023 году последовал аналогичный отечественный продукт — "Ланцет", в конструкции которого произошли значительные улучшения между серийными партиями и, таким образом, быстрый рост его боевого потенциала.
Хотя истощение средств противовоздушной обороны Украины снизило риски, с которыми сталкиваются пилотируемые боевые самолеты, действующие против сухопутных войск страны, использование беспилотных летательных аппаратов-камикадзе обеспечило высокоэффективное с точки зрения затрат средство нанесения точных ударов, избегая риска для бойцов на передовой. Цель украинских сил проникновения, город Бахмут, был захвачен российскими войсками после десятимесячной борьбы, которая завершилась в мае 2023 года, незадолго до начала массированных наступательных действий Украины в следующем месяце. Битва за город была одной из самых кровопролитных, которые мир видел с 1980-х годов, и бывший морской пехотинец США Трой Оффенбекер, сражавшийся на передовой, описал “множество жертв", добавив, что "средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов".
Поскольку одни из самых смертоносных боевых действий с начала российско-украинского конфликта начались в феврале 2022 года, столкновения в Бахмуте были "хаотичными" и были названы украинцами "мясорубкой” из-за чрезвычайного масштаба понесенных потерь личного состава. Новые подробности из украинских источников о масштабах понесенных потерь подтвердились с этими сообщениями. Сам Бахмут остается одним из крупнейших городов, захваченных российскими войсками с начала боевых действий в феврале 2022 года.
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