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Петр Ермилин

В США объяснили успех ВС РФ в Артемовске

3:45
Силовые структуры » Военные новости

Успех Вооруженных сил (ВС) РФ в Артемовске (украинское название — Бахмут) во много связан с применением российскими военными дронов-камикадзе, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания авторы утверждают, что бой под Артемовском оказался одним из самых кровопролитных. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США объяснили успех ВС РФ в Артемовске
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

16 декабря Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых видно, как операторы разведывательных и ударных беспилотников отслеживают и нейтрализуют украинских диверсантов в направлении города Бахмут. В то время как парк беспилотных летательных аппаратов страны был крайне ограничен в своих возможностях, когда в феврале 2022 года начались военные действия на Украине, он значительно вырос благодаря сочетанию острой потребности в таких активах на Украине, а также продажам и передаче технологий из Ирана, который разработал гораздо более разнообразный и способный парк беспилотных летательных аппаратов внутри страны.

Беспилотники, снятые на видео, которые использовались для нападения на украинские подразделения, были средствами одноразового использования, иначе известными как дроны-камикадзе, которые несут взрывоопасные боеголовки и начинают атаки, физически подлетая к своим целям, а не запуская оружие класса "воздух-земля". Такие беспилотники начали играть важную роль на украинском театре военных действий с середины сентября 2022 года, когда впервые было подтверждено использование иранских беспилотников Shahed-136. За ними в 2023 году последовал аналогичный отечественный продукт — "Ланцет", в конструкции которого произошли значительные улучшения между серийными партиями и, таким образом, быстрый рост его боевого потенциала.

Хотя истощение средств противовоздушной обороны Украины снизило риски, с которыми сталкиваются пилотируемые боевые самолеты, действующие против сухопутных войск страны, использование беспилотных летательных аппаратов-камикадзе обеспечило высокоэффективное с точки зрения затрат средство нанесения точных ударов, избегая риска для бойцов на передовой. Цель украинских сил проникновения, город Бахмут, был захвачен российскими войсками после десятимесячной борьбы, которая завершилась в мае 2023 года, незадолго до начала массированных наступательных действий Украины в следующем месяце. Битва за город была одной из самых кровопролитных, которые мир видел с 1980-х годов, и бывший морской пехотинец США Трой Оффенбекер, сражавшийся на передовой, описал “множество жертв", добавив, что "средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов".

Поскольку одни из самых смертоносных боевых действий с начала российско-украинского конфликта начались в феврале 2022 года, столкновения в Бахмуте были "хаотичными" и были названы украинцами "мясорубкой” из-за чрезвычайного масштаба понесенных потерь личного состава. Новые подробности из украинских источников о масштабах понесенных потерь подтвердились с этими сообщениями. Сам Бахмут остается одним из крупнейших городов, захваченных российскими войсками с начала боевых действий в феврале 2022 года.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы бахмут артемовск
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