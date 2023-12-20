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Любовь Степушова

Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ зимой

4:16
Силовые структуры » Военные новости

Уже очевидно, что украинское контрнаступление провалилось. Какую тактику выберут ВСУ зимой, почему в результате событий на Украине в выигрыше оказался только американский военно-промышленный комплекс и получится ли у ВСУ создать в ближайшее время эшелонированную линию обороны, Pravda.Ru рассказал капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ зимой
Фото: Telegram-канал "Шёпот фронта"

— Василий Алексеевич, в The New York Times сообщили, что разрабатывается стратегический план перехода ВСУ к обороне в 2024 году. Американцы предлагают Украине переходить в оборону и наращивать своё военное производство, выжидая удобного момента, а сами украинцы надеются, что они будут выводить Россию из равновесия точечными дальними ударами по Российской Федерации, чтобы создать условия для переговоров с Россией. Как вы оцениваете эти планы?

— Впечатление, что Штаты хотят избавиться от Украины. Потому что Зеленскому дали 200 млн долларов. Это сумма приличная для самого Зеленского и его челяди, чтобы построить яхты, дома, но это маловато для боеприпасов, когда линия фронта — тысяча километров. А это значит, что Украина постоянно отнимает деньги у Штатов.

Американцы послали в Киев своего представителя, который должен оценить обстановку и сказать, чтобы ВСУ ушли в оборону. Но что такое оборона зимой? На Украине такая же зима примерно, как у нас. Значит, нужно ломиком бить землю, делать окопы, выводить технику. Всё это под присмотром с нашей стороны — это будет подвергаться ударам с воздуха, ударам нашей артиллерии, ракетных войск.

Сейчас мы наносим ракетные, авиационные удары в глубину обороны противника, уничтожаем логистику, штабы, центры управления, аэродромы, чтобы у противника не было возможности сопротивляться нам при наступлении.

— А мы дадим им возможность создать оборону?

— Думаю, у нас есть все возможности, чтобы не дать им создать оборону, с учётом двухгодичного опыта суровых боевых действий. Всё-таки у нас была такая возможность полгода, когда мы выводили войска из-под Херсона на левый берег. У противника не было возможности нам помешать. А у них нет сейчас возможности создать оборону. Мешают наши планирующие ФАБы, авиационные ракеты, и "Искандеры" стреляют "Ониксами". Думаю, скоро добавят и черноморцы-моряки.

Впереди массированные атаки, потому что мы за несколько месяцев накопили резервы ракет, особо не стреляли. Сейчас пришла пора это сделать. Массированная атака должна повлиять на логистику, на ротацию.

Сейчас каждый день, каждая неделя знаковые для нас и для них.

— Сейчас линия фронта сдвигается на запад. У них есть там укреплённые линии или они их срочно строят?

— Думаю, в этом направлении что-то они сделали, но не в остальных направлениях. Они же хотят создать линию обороны в Сумской, Черниговской областях, откуда они обстреливают нашу территорию:

  • Брянщину,
  • Белгородчину.

Но для этого нужны большие ресурсы, которые будут разворованы. В своё время и Яценюк строил — не построил, и Порошенко не построил, сейчас тоже разворуют.

— Как вы оцениваете их способность разогнать свой ВПК? Есть неприятное ощущение, что мы им дадим полгода и они разгонят у себя ВПК. Они могут это сделать на Западе, и им начнут давать много патронов, снарядов?

— Патроны и снаряды им и сейчас дают. Правда цена снаряда увеличилась в разы по сравнению с тем, что было, потому что это бизнес.

В самом большом выигрыше американский ВПК, который посылает на Украину всё, что есть в Европе: советское вооружение, несоветское, "леопардов" и всё остальное, — чтобы потом замещать это американским оружием на сотни миллиардов долларов. Штаты здесь в большом выигрыше, как это было не раз, в том числе во время двух мировых войн.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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