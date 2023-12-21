В стране-ближайшем союзнике Киева предрекли крах Украины

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Наступательные операции Украины с июня этого года не привели к прорыву, а контрнаступление также показало проблемы Украины с нехваткой оборудования и подготовки, пишет Анна Мария Дынер, автор Польского института международных отношений (PISM). В то же время русские извлекли уроки из своих поражений в 2022 году, пишет она. В своем новом материале для аналитического центра она пишет, что один из возможных вариантов для Киева — крах украинского государства.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

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Несмотря на выделение значительных ресурсов — 12 бригад общей численностью около 50 000 военнослужащих (страны НАТО помогли сформировать девять из них), Украине в этом году не удалось провести операции, которые изменили бы линию фронта в ее пользу. В настоящее время наиболее ожесточенные бои идут в районе Роботино, Авдеевки, Клищеевки и Бахмута. В последние недели россияне в небольшой степени перехватили инициативу на линии фронта и нанесли новые крупномасштабные ракетные удары по украинским городам.

Возросшая военная эффективность России

Российские войска повысили свою эффективность в 2023 году. [...] Совсем недавно, в декабре 2022 года, русские начали возводить сеть укреплений вдоль линии фронта, состоящую из траншей, противотанковых заграждений и других сооружений, которые помешали Украине начать стремительное наступление. Кроме того, они перешли от широкого использования батальонных тактических групп к небольшим оперативным группам. Артиллерия была подчинена командованию группировки, и артиллерийские подразделения начали массово использовать беспилотники, что облегчило разведку и наведение огня. Во многих случаях вместо гаубиц русские стали использовать в качестве артиллерии танки более старых типов. Это повысило мобильность подразделений, ведущих обстрел украинских позиций, и дало возможность атаковать их в первую очередь в момент ротации войск, когда легче всего было нанести значительные потери. Некоторые из старых типов танков также использовались в качестве боевых машин пехоты. Русские также улучшили защиту своей тяжелой техники от атак беспилотников и барражирующих боеприпасов.

Российские Вооруженные силы также начали применять средства радиоэлектронной борьбы в гораздо более широком масштабе, что привело к значительным потерям украинских беспилотников. Тем временем, проводя систематические массированные удары беспилотниками и баллистическими ракетами, русские истощают возможности и ресурсы украинской противовоздушной обороны. [...]

Россия также укрепила свою систему призыва в резерв [...] Она также увеличила производственные мощности своих оружейных заводов, что позволило ей восполнить потери тяжелого вооружения, понесенные в ходе боевых действий на Украине.

Украинское контрнаступление

Хотя Вооруженные силы Украины ценой больших потерь [...] совершили несколько нападений на российские корабли и военную инфраструктуру, Украине не удалось достичь заявленных целей контрнаступления по созданию коридора к Азовскому морю и, возможно, началу операций в направлении Крыма. Причиной этого стало повышение эффективности российских Вооруженных сил и системные проблемы Украины, включая истощение мобилизационного потенциала.

Отсутствие у Украины превосходства в воздухе и боевого опыта подразделений, ответственных за операцию, также стали причиной провала контрнаступления. Причиной отсутствия успеха также стало позднее начало военных действий (первоначально запланированных на апрель) из-за опасений украинского командования понести большие потери в связи с неблагоприятными погодными условиями. Двухмесячная задержка дала России время для строительства своих укреплений. С другой стороны, одной из причин неспособности предпринять действия в [...] Херсонской и Запорожской областях и в направлении Крыма стал взрыв плотины на Днепре в Новой Каховке 6 июня. С другой стороны, массовая потребность в разминировании территорий перед линией укреплений помешала украинской армии широко использовать бронетехнику, отчасти из-за недостаточного количества тральщиков, используемых для разминирования.

Возможный дальнейший ход конфликта

В последние месяцы стало очевидным, что военные действия на Украине зашли в тупик, и ни у одной из сторон нет потенциала разрешить конфликт в свою пользу. Учитывая усиление российских войск [...] можно ожидать, что Россия готовится к затяжному конфликту. Об этом также свидетельствует постепенное увеличение численности российских Вооруженных сил и значительное увеличение расходов на вооружение до рекордных 6% ВВП в 2024-2025 годах.

Продолжительный конфликт будет способствовать достижению целей России по истощению военного, демографического и экономического потенциала Украины. Россия также рассчитывает на усталость от конфликта в первую очередь среди США и членов НАТО и ЕС. Это предполагает, что при затяжном конфликте у этих стран не будет технических или финансовых возможностей, а также политической воли для поддержки Украины в степени, сопоставимой с 2022-2023 годами.

Таким образом, дальнейший ход конфликта может быть схож с тем, как велись боевые действия с конца 2022 года, поскольку обе стороны не обладают достаточным потенциалом для прорыва оборонительных рубежей противника. Однако, если масштабы их потерь сохранятся на текущем уровне, это будет означать пропорционально более быстрое истощение украинских ресурсов в долгосрочной перспективе. Это также может оказаться опасным для Украины, если русские решат открыть новое оперативное направление, например, в направлении Харькова, вынудив ее рассредоточить свои силы обороны.

Ключевые вызовы для Украины

Необходимость ведения затяжного конфликта будет означать ряд вызовов для Украины. Наиболее важным будет поддержание международного интереса к конфликта и существующего уровня военной и финансовой поддержки. В военном плане для Украины будет иметь решающее значение приобретение активного оборонного потенциала. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный уделил приоритетное внимание средствам радиоэлектронной борьбы, приобретению авиации для поддержки наземных операций и реактивной артиллерии большой дальности для поражения целей в тылу линии фронта, что значительно затрудняет снабжение России боевых подразделений.

Проблемы, связанные с ухудшением демографической и экономической ситуации, будут значительными, что значительно затруднит проведение Украиной военных операций в долгосрочной перспективе. Продолжительный конфликт также будет означать снижение уровня подготовки украинских солдат и ослабление морального духа, который до сих пор был сильной стороной украинской армии.

Выводы и перспективы

Отсутствие возможностей, которые могли бы дать Украине преимущество перед Россией, приведет к затягиванию конфликта и, следовательно, к разрушению украинского государства. Несмотря на потери, это беспроигрышный сценарий для России, которая рассчитывает на крах украинских властей и срыв сотрудничества с Западом, что станет частичной реализацией целей ее специальной военной операции.

Продолжающийся конфликт также станет самым большим препятствием для Украины в ее интеграции в ЕС и НАТО. Это также помешает экономическому развитию страны. Западным странам также будет трудно поддерживать общественный интерес к войне.

Чтобы выйти из тупика, Украине нужны возможности для получения преимущества над Россией, включая передачу истребителей, реактивной артиллерии большой дальности и систем радиоэлектронной борьбы, в частности. ЕС и США также должны ускорить выполнение обязательств по производству боеприпасов для страны. Также необходимо обучить как можно больше украинских солдат надлежащему использованию западного оборудования и помочь увеличить производство оружия в Украине. Чем скорее она получит значимую поддержку, тем больше шансов на то, что она сможет помешать России достичь своих политических и военных целей, а затем привести к победе.

Отсутствие успеха на украинском фронте также станет проблемой для стран НАТО, поскольку российская пропаганда будет использовать это, чтобы убедить свое собственное и международное общественное мнение в том, что Россия одержала победу в конфликте. Это облегчит России влияние на восприятие угрозы государствами НАТО и ЕС и подорвет сплоченность Запада. Это также может побудить ее активизировать свои гибридные действия и даже принять решение о прямой конфронтации с НАТО.