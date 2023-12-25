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Дарья Асламова

Артиллеристы в Донбассе: "Арта" должна работать постоянно"

Силовые структуры » Военные новости

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Луганской Народной Республике с добровольческим отрядом "Листвень". Военнослужащие рассказали о главной задаче артиллерии, боевой ситуации в районе их позиций, а также о том, тяжело ли им служить и почему они только через три месяца совместной службы познакомились по-настоящему.

Артиллеристы в Донбассе: "Арта" должна работать постоянно"
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— Как называется ваше подразделение?

— Отдельный арт-дивизион "Листвень" в составе отряда "Волги". Это наш добровольческий отряд. Листвень — это река в Рязанской области. Сейчас она называется Листвянка. Именно там в 1444 году казаки поддержали московского государя. В честь первой битвы казаков на стороне русского царя мы и назвали наш отряд.

— Какая у вас обстановка?

— Сейчас часто слышно стрелковый бой. Недавно пушка работала, зенитные установки. Кассеты у нас везде падают, они же в основном кассетами стреляют. Сегодня танк по нам лупил из ближней лесополосы, в нашем доме дыру сделал. Как он сюда проехал, не понятно: у нас "передок" в пяти километрах.

Вчера мы поработали по танку Т-64, разули его. Это значит, что мы попали в танк, и он "разулся", то есть из него выскочили механик, танкист и убежали. Потом уже его дрон добил. А так, мы работаем в основном:

  • по живой силе,
  • опорным пунктам,
  • блиндажам.

Всё у нас хорошо, отрабатываем на "пять".

Leopard мы не встречали ни разу. Зато, когда работали в Артёмовске (Бахмуте), подбили один HIMARS.

— Говорят, в такой туман, как сейчас, дроны не видят цель. Так ли это?

— Нет, не так. Всё видно. "Птичка" может висеть километра за два от нас, но у неё зум очень хороший, и она будет видеть до мельчайших деталей, как мы здесь стоим и разговариваем. Я сам видел своими глазами, как противник окапывался, из блиндажа минировал позиции. Причём туман тогда был гораздо гуще.

— Какая у вас должность?

— Я командир орудия, позывной Белый, зовут Сергей. У нас принято по позывным обращаться. Но мы в последнее время стали друг друга по именам называть. Зато наконец познакомились, спустя три месяца службы.

Сейчас нам по месяцу осталось служить. Не знаю, будем ли продлять контракт.

— Служба тяжёлая?

— Просто хочется домой съездить. А так, служба не тяжёлая — такая же, как и в других местах. Везде тяжело по-своему. Нам самое главное — стрелять, пацанов своих оберегать на штурмах, чтобы мы били противника, а они наступали, а не так, что они наступают, а мы стоим и молчим.

"Арта" должна работать постоянно. Мы должны поддерживать наших парней, братьев на "передке".

У нас есть девиз, на стене в подвале даже написан: "Делай, что должно, и будь, что будет".

— А сейчас откуда грохочет?

— Да везде стреляют. Мы когда стояли в Бахмуте месяца два назад, там полукругом стоял противник. Сейчас они с двух сторон стреляют в нас: со стороны Соледара и Бахмута. Когда мы сюда приехали, противник начал активно лупить, потому что он тоже вычисляет наши позиции. А у нас стоит много разной "арты" в этом квадрате.

Вот они постоянно по нашему квадрату и работают. Мы же славяне, мы все одинаково думаем.

В Бахмуте стреляли намного больше, лупили постоянно с трёх направлений. Мы как раз в середине стояли. Сейчас мы выставляем орудие обратно в Бахмут для поддержки наших пацанов.

— Какое у вас орудие?

— У нас "Гиацинт" — это самое мощное орудие на сегодняшний день. Мы попали сразу в артиллеристы и сразу на самое мощное орудие. У "Гиацинта" длинный ствол, он лупит на дальнее расстояние. Вот мы только что выстрелили, и, пока разговаривали после этого, снаряд летел. Целых 68 секунд, это 26 километров.

— Наверное, на такой службе и оглохнуть можно?

— Нет, мы уже привыкли. У некоторых ребят есть активные наушники. Но мы без них работаем. Да, первое время голова болела. Потом привыкаешь. Мы уже и уши не затыкаем, и рот не открываем. Тем более когда открываешь рот, в сухую погоду туда земля залетает.

— Кому хотите передать приветы?

1-й боец. Я хочу передать привет своей семье: маме, брату, любимой жене, двум сыновьям. Я их очень сильно люблю. Пусть они будут здоровыми, мы сделаем всё для этого. Мы за Россию и за нашего президента Путина.

2-й боец. Хотелось бы передать привет жене, сыну. Жена меня долго не отпускала сюда, но потом смирилась, сказала: "Езжай, воюй". Здесь понял, как я её сильно люблю.

3-й боец. Передаю привет любимой жене Юлии, сыну Данилу и Алёне. Хакасия, Сибирь, Саяногорск. Родителям. Берегите себя, победа будет за нами.

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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