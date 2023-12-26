Причины провала контрнаступа ВСУ: коррупция, деморализация и некомпетентность

10:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

"…Недовольство среди украинских военных, которое когда-то было крайне редким и выражалось только в частном порядке, растет… А некоторые солдаты начали открыто сомневаться в суждениях своих лидеров…" — данное высказывание, со ссылкой на анонимные источники из рядов ВСУ, было опубликовано в Associated Press. Фото: topwar.ru

Также агентство отдельно акцентирует, что среди военных украинской армии, "висит мрачное настроение, упадничество…". Многие из них отмечают отдельное недовольство командным составом, нехватку живой силы и уже довольно чувствительный снарядный голод.

При этом усиливается недовольство фактами коррупции. СБУ и проверяющие из минобороны Украины обнаружили попытку хищения 1,5 млрд гривен при закупке артиллерийских снарядов. И это при снарядном голоде.

По сообщениям СБУ, кто-то задержан, кто-то даёт показания, но понимая, каких масштабов достигли хищения в Украине на военных поставках, никто не удивится, если и этих "причастных" отпустят, отмажут или "вдруг" потеряют.

Командование ВСУ явно намерено менять концепцию ведения войны, что отдельно отмечал (и не раз) генерал Залужный.

" …Точно так же, как во время Первой мировой войны, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик… Скорее всего, никакого глубокого и красивого прорыва не будет… Все ответы я нашёл у генерала-майора Павла Смирнова "Прорыв укрепленной полосы", — заявил он в интервью The Economist.

Авторская работа генерала Смирнова "Прорыв укреплённой полосы" содержит глубокую аналитику боев Первой мировой войны.

"…Книга посвящена исследованию вопроса об организации тактического прорыва укрепленных полос и эволюции форм прорыва в зависимости от изменений вооружения, организации войск и форм обороны."

Генералитет США и Украины, после недолгого анализа, занялся поиском новых решений для следующего периода боевых действий в предстоящем 2024 году.

На фоне всего хотелось бы и нам откатить назад на несколько месяцев время и понять, с чего все началось и где у ВСУ с точки зрения тактики и военного искусства пошло что-то не так.

Какой был замысел?

Наступление ВСУ было направлено на попытку разрушения обороны на участке Каменское-Угледар по ширине фронта в 150 километров, от Запорожья до Донецка.

Войска Украины планировали вклиниться на нескольких участках (Каменское, Работино, Гуляй-поле, район Новодворовка — Великая Новоселка, Угледар), на глубину 15-20 километров и в дальнейшем, изолировав отдельные очаги сопротивления, начать наступление, вводя резерв на Бердянск и Мелитополь в сторону Крыма и к побережью Азовского моря. Повторить этакий "блицкриг", но с местной спецификой. Итоговая цель: блокировать полуостров и выйти группировке под Херсоном в тыл. А там? Логистика на Херсонщине рухнет, и может повториться Харьковское "вынужденное" отступление.

На стороне Украины было как минимум до 15 полнокровных механизированных, десантно-штурмовых и иных бригад, общая численность которых, с приданными частями, составляла примерно от 60 до 80 тыс. человек (при 1 тыс. танков разного производства, от 3 до 5 тыс. бронемашин и БМП и до 15 тыс. артсистем разного калибра)

Вооружение, что поставлялось по договору с Запада, обновленный парк техники (Leopard 2, AMX-10RC, Bradley, Stryker, Challenger 2 — вот только некоторые из образцов) и снаряды — все шло на этот участок фронта.

В качестве отступления от темы отмечу, что в современной войне примерно такая же группа войск наступала с юга у коалиции при вторжении в Ирак в 2003 году (группа вторжения "Юг").

Современная армия России (до начала СВО) могла похвастать 50-тысячной группировкой, развернутой в Сирийской Арабской Республике, и то с учётом ротации (замены) военнослужащих.

Но, как это обычно бывает на войне, "гладко было на бумаге, да забыли, про овраги… а по ним ходить".

Рассмотрим ошибки

С первого дня ВСУ начали интенсивное наступление. И даже продвинулись, но только на отдельных участках: Работино, Приютное, Каменское. В остальных местах оборона ВС РФ держала концентрированные удары и вполне эффективно отражала их, где-то даже переходя в небольшие контрнаступления.

Отмечу, что, по оценке военнослужащих ВС РФ, ВСУ очень грамотно выстроили работу артиллерии, и в особенности контрбатарейную борьбу. Также на первых этапах прорыва обороны вполне профессионально работали украинские небольшие штурмовые группы. Алгоритм был отработан ещё во время боев за Изюм осенью 2022 года: разведка БПЛА, работа корректировщика артиллерии, работа переносных минометов 60-мм, выдвижение боевых двоек к месту прорыва, и занятие дома, позиции, или рубежа, минирование или наоборот снятие мин, закрепление на рубеже.

Но с другой стороны, отмечена полная некомпетентность в применении больших масс пехоты (не малых штурмовых групп, а больших масс, от батальона и выше), постановка явно невыполнимых или не свойственных задач подразделениям, ошибки при применении тяжелой бронетехники.

Командование украинских частей совсем не жалело танки и не до конца понимало, как применять их на поле боя, в условиях открытой местности. Никто не спорит, что Leopard-2 будут явно поживучее, чем Т-72, но даже они представляют реальную угрозу только с прикрытием из пехотных подразделений, во взаимодействии с артиллерией.

Это глубочайшее непонимание свойственно многим командирам еще со времен Первой и Второй мировых войн, и с момента появления танковых частей в войсках и на поле боя: отправлять массы техники, без мотострелков — фактически подписать смертный приговор экипажу.

Танк — машина грозная и опасная, но имеет много слепых зон. Любой обученные расчёт, что действует из засады, с современным ПТУРом, остановит или сожжет танк, который даже не дойдёт до места прорыва обороны противника.

К середине июля командование ВСУ пошло на поводу у политической необходимости (а точнее у желаний Зеленского показать перед Западом свой политический вес и незаменимость), решило поменять тактику, отойдя от концентрированных ударов на двух-трех направлениях.

Дальше войска пыталась долбить оборону на всей протяженности фронта 150 км глубокоэшелонированной обороны, с несколькими линиями окопов и долговременных огневых сооружений. "Размазывание" небольших (по меркам всего фронта) сил на 100-150 км явно не пошло на пользу. Это самая большая ошибка всех командиров и начальников, когда они в угоду политическим амбициям перестают считаться с логикой, опытом и законами войны.

В качестве аналогии приходит на ум пример из истории ВОВ: оборонительное сражение на Белгородско-Курском направлении в ходе Курской оборонительной операции, которое развернулось на фронте от 100 до 130 км активных боев и охватило территорию глубиной до 35 км.

Вот только у Манштейна сил был побольше. Раза в три. Но и он не смог пробить несколько линий обороны.

В итоге, к августу-сентябрю никакого решительного прорыва не наметилось. Наступательная группировка исчерпала свои резервы, возникли первые перебои с поставками и предпосылки к "снарядному голоду".

Кризис политической власти, на фоне явной компетентности командования ВСУ (генералы, конечно не гении тактики и стратегии, но воевать, хоть как-то, научились), проявляются все острее. При этом уже чествуется нехватка и человеческого ресурса.

Учебные центры Германии, в которых военнослужащие ВСУ проходят обучение для эксплуатации Leopard-2, укомплектованы только наполовину. Поистрепанные воинские части остались к зиме, с некомплектом от 40 до 60% личного состава.

А со снарядами, как и с новым пакетом помощи, вопрос пока не решен.

Ряд лиц уже выразили свое мнение, явно намекая на неспособность президента продолжать руководить страной. Отмена выборов, падение оценки доверия, утечки о коррупции в Минобороны снижают его политический вес как в глазах партнеров, так и перед электоратом.

Все чаще западные СМИ акцентируют внимание на невозможности победы:

"…Масштабы потерь Украины засекречены, но уже никто не пытается скрыть, что потери огромны. "Я даже не даю новым ребятам позывные. Большинство из них долго не живут", — рассказал украинский военнослужащий в Харьковской области, говоривший на условиях анонимности…" "…Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ВР Роман Костенко заявил, что победа Украины на поле боя в ближайшее время очень маловероятна …"- опубликовано в The Times

В свою очередь, начальник Генерального Штаба ВС РФ генерал Герасимов отметил:

"….ВСУ начали контрнаступление 4 июня и с огромными потерями на Запорожском направлении не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны РФ… в общей сложности украинская армия потеряла 160 000 человек, 766 танков, более 3000 ББМ, 121 самолет и 23 вертолета".