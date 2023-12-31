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Дарья Асламова

Казаки в Донбассе: Европу надо засеять хлебом

Силовые структуры » Военные новости

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова в Донбассе побеседовала с командиром третьей казачьей роты "Вольный Терек" Сергеем Кононовым (позывной Озеро). Он рассказал, почему украинцы воюют в братоубийственной войне, есть ли на Украине свобода, в чём был прав Иосиф Сталин, где закончится спецоперация и почему Европу надо выжечь и засеять пшеницей.

Казаки в Донбассе: Европу надо засеять хлебом
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— Сергей, в вашей роте настоящих казаков мало, в основном разные люди приходят, верно?

— У нас все казаки, но разных национальностей:

  • русские,
  • осетины,
  • грузины,
  • молдаване,
  • украинцы.

Я сам наполовину украинец, и по-украински размовляю, и "паляница" хорошо говорю.

— Как же вы, украинец, оказались в доблестной казачьей роте "Вольный Терек" и воюете против украинцев?

— Нет, я не против украинцев воюю. Я воюю против нацистов. Я больше скажу, против меня сейчас два сына воюют. Они военные. Одному 23 года, другому 26 лет. Денис и Юрий. Где именно воюют — не знаю, связь давно потеряна. С их матерью мы не общаемся.

— Но они знают, что против папы воюют?

— Конечно. Брат на брата — это и в гражданской спокойной жизни часто бывает, но когда отец против сыновей идёт — это тяжелее. Если дожили до такого, значит, упустили воспитание. Мечтаю дойти до своей родной Винницкой области и их нагайкой повоспитывать.

— Вы верите в победу?

— Да, я знаю, что Бог с нами. Планирую дойти до Европы, а там посмотрим. Но Берлин — это мелко сказано. До Берлина наши деды дошли. А мы дальше дойдём. У нас ещё Америка есть.

— А что вы думаете про украинский народ? Их обманули? В чём они ошиблись?

— Я не верю, что им задурили головы. Они сознательно воюют. Вот вы верите в Бога, а я приду и скажу: "Зачем тебе вера в Бога, давай будем верить в сатану". Вы измените свои мысли?

— Вы считаете, что целая нация заболела сатанизмом?

— Да, это люди без веры. Как можно церковь разграбить? Как можно отцов повыгонять? Старые церкви пожечь? Как можно всё состояние Украины вытащить? Это сделает нормальный здравый человек? Нет. Они захотели свободы. Но свободы-то у них нет.

— А вообще свобода есть?

— Конечно, есть. Я свободный. Он свободный. Мы все свободные. Если кто-то придёт, мне скажет: "Давай пойдём против Путина или против русского народа", — да мы никогда в жизни не пойдём против народа. У нас есть свои головы, воспитание и вера.

— Но вы же знаете, что стреляете в людей, которые по крови ваши, украинцы.

— Но они стреляют по нам. И они начали стрелять первые. Не мы начали, а они начали. Даже моя родная сестра, которая живёт на Украине, мне прямо заявила: "Мы зайдём в Крым и вас вырежем". Я должен на это смотреть? Я зайду туда первый! Только я не резать буду. Я их вешать буду на площади. Вот тогда будут дисциплина и порядок. Сильно опаскудились с этими европами, упустили эти моменты. Вот так. А иначе никак. Все говорят, Сталин был жёсткий, а Сталин правильно воевал. И если взять все плюсы и минусы, взять все наши войны, то единственный, кто правильно воевал, — это Сталин.

Почему Тарас Бульба воевал, и победы у него были? У него были жёсткость, дисциплина и порядок. Почему у меня в роте порядок? Потому что тут дисциплина, правила, вера.

У нас не страшно. А страшно на Украине. Вот в Великую Отечественную войну деды наши сложили головы, погибали в каждом посёлке, в каждом городе:

  • в России,
  • на Украине,
  • в Белоруссии,
  • в Польше.

Мы поставили памятники, сделали братские могилы. Где они на Украине? В чём виноват воин, который лежит там, которому поставлен памятник, к которому приносили цветы? Это неуважение к погибшим. Когда я снесу памятник, как вы на меня посмотрите? У нас в Виннице были памятники героям Великой Отечественной, их все снесли. Дикари. Мы как раз идём зверей приструнить.

Европу надо сжечь, стереть с лица земли и сделать там поля, сеять пшеницу. Кстати, хорошая мука будет. И мы тогда всю Африку накормим хлебом. А европейцы пусть пашут на полях, у нас в шахтах работают, да и в Донецк нужны люди.

— Вы считаете, что Европу надо наказать за то, что она помогает Украине?

— Конечно. Помощь бывает разной. Можно было наставить украинцев на путь истинный, подсказать, где они споткнулись: мол, давайте беритесь за ум, отстраивайте Украину, налаживайте торговые связи, экономические отношения. А в действительности Европа губит Украину. Вы мне скажите, где прошла Америка, там цветут цветы или руины? Давайте спросим египтян, сирийцев, афганистанцев.

Сейчас афганистанцы, которые воевали против нас, говорят: "Да, СССР воевал, но когда советские люди ушли, остались школы, дороги, больницы". Америка что оставила в Афганистане? Руины и базы.

Почему Европа напичкивает украинцев дронами, снарядами, чтобы они воевали? Почему они не говорят: "Остановитесь, давайте сядем за стол переговоров"? Любая война заканчивается переговорами. Почему они не толкают Украину к переговорам? Зачем эти смерти? Значит, кому-то они выгодны. Их надо наказать и наставить на путь истинный, вернуть их к вере. Поверьте, мы вернём! Народ — это стадо, как повернёшь, так и пойдёт.

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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