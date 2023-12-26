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Петр Ермилин

Израиль ликвидировал иранского генерала. Каковы будут последствия для Тель-Авива?

3:44
Силовые структуры » Военные новости

Израильский высокоточный удар убил старшего генерала Корпуса стражей иранской революции (КСИР) в Дамаске. Американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM) проанализировал последствия этого события для ситуации на Ближнем Востоке. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Израиль ликвидировал иранского генерала. Каковы будут последствия для Тель-Авива?
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

25 декабря в результате высокоточного удара израильских ВВС по столице Сирии Дамаску погиб бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сейед Рази Мусави.

"Несколько часов назад во время преступной ракетной атаки сионистского режима (Израиль. — Ред.), убившего детей, на Дамаск, погиб бригадный генерал Сейед Рази Мусави, один из старших военных советников КСИР", — заявили в Корпусе, добавив, что он находился в страну "для поддержки фронта сопротивления в Сирии".

Это относилось к общему фронту, сформированному целым рядом сторон, связанных с Ираном, включая Сирию, ливанское ополчение "Хезболла", йеменскую коалицию "Ансарулла" (запрещена в РФ. — Ред.) и различные группы ополченцев по всему региону.

"Узурпаторский и варварский сионистский режим заплатит за это преступление", — говорится в заявлении.

Генерал Мусави был близким соратником самого старшего офицера Корпуса генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате удара беспилотника ЦРУ в январе 2020 года. Сообщается, что американская операция по убийству Сулеймани также получила поддержку израильской разведки, и в этом случае Иран нанес ответный ракетный удар по военным объектам США в Ираке, в результате которого погибло более 100 американцев.

Убийства иранских высокопоставленных офицеров и других лиц, имеющих стратегическое значение, Израилем и рядом западных государств часто происходили в течение нескольких лет, главным образом в Ираке и Сирии, но иногда и в пределах иранских границ.

Генерал Мусави долгое время был советником местных сил в Сирии, где Корпус стражей Исламской революции значительно расширил свое присутствие в 2010-х годах для поддержки усилий по борьбе с повстанцами после того, как Турция, Израиль и ряд западных государств поддержали исламистские группировки ополченцев в ведении войны против сирийского государства.

Израиль, в свою очередь, воспринял расширение военной деятельности Ирана и союзников вблизи своих границ как серьезную угрозу своей безопасности. Напряженность в отношениях между двумя региональными державами значительно возросла с начала октября, когда начало открытых боевых действий между израильскими силами и базирующимися в Газе группами палестинского ополчения привело как к полномасштабному вторжению Израиля в сектор Газа, так и к началу частых стычек на израильско-ливанской границе с поддерживаемыми Ираном силами ополчения "Хезболлы".

Израиль также усилил воздушные удары по Сирии с октября, включая удары по ее крупным международным аэропортам, предположительно с целью воспрепятствовать поступлению новых иранских поставок силам союзников в регионе.

Соединенные Штаты и ряд других западных государств существенно вмешались в поддержку израильских операций в Газе, включая развертывание беспилотных летательных аппаратов и персонала на местах, а также массовую эскалацию поставок боеприпасов и увеличение своего общего военного присутствия на Ближнем Востоке.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы иран сирия израиль ближний восток касем сулеймани
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