Ударный флот НАТО пойдёт к Крыму мимо конвенции Монтрё

4:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эксперты обсуждают дальнейшее использование Конвенции Монтрё и её влияния на расстановку сил в Чёрном море. Флоты НАТО и США очень хотят попасть в Чёрное море и создать ударную группировку — но не сможет пройти через Босфор, что так давно ждет Киев и ВСУ.

Фото: Youtube

Как заявил "Политнавигатору" капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачёв, любые изменения в подходе к положениям документа навредят всем причерноморским странам.

При этом американцы вообще не являются подписантами конвенции 1936 года об использовании проливов Босфор и Дарданеллы.

Единственным вариантом наращивания сил для противника является переброска по Дунаю.

По логике вещей, США прекрасно могут перебросить какие-то силы по Дунаю. Немцы перебрасывали подводные лодки в полуразобранном состоянии, а уже в порту Констанца их собирали. Вариант перемещений по "зерновому коридору" вполне рабочий — считает Горбачёв.

Он отметил, что позиция Турции исходит из давнего принципа — "в Чёрном море кроме черноморских держав никому делать нечего".

И действительно, в своё время на одном из "круглых столов" российская сторона предложила взять карту Чёрного моря и сложить её пополам. Получается, что южная часть — это контроль Турции, а северная часть — контроль России. Банальнее некуда, но ситуация именно такова.

Нужно понимать, что Россия тоже может использовать Волго-Донской канал для переброски в Чёрное море своего флота. По словам эксперта, "межтеатровый маневр сил" использовался много лет назад, когда с Каспия малые ракетные корабли переходили по Волго-Дону в Азовское и Чёрное моря — и действовали где нужно и когда нужно.

"Формально большинство военных кораблей ВМС стран НАТО относятся к классу лёгких военных кораблей. Их стандартное водоизмещение меньше 10 тысяч тонн, а калибр орудий не превышает 203 мм — ракетное оружие Конвенцией Монтрё не предусмотрено в принципе" — поясняет Pravda. Ru создатель и автор популярного военно-аналитического проекта "Оперативная линия".

"Чтобы не сталкиваться с ограничениями по отрядам, следующим через проливы Босфор и Дарданеллы, корабли ВМС НАТО могут просочиться в море по одному, последовательно, а затем сформировать уже там оперативное соединение на срок до 21 суток", — добавил он.

Эксперт пояснил — это не нарушит положения Конвенции, поскольку каждая держава будет иметь тоннаж своих кораблей меньше, чем ограничивается Конвенцией для неприбрежных держав в Черном море.

"Как пример: даже три эсминца УРО типа "Орли Берк" будут иметь суммарное водоизмещение меньше 30 тысяч тонн и могут находиться вместе в Черном море все допускаемые Конвенцией 21 сутки. Аналогично и для других стран НАТО", — напоминает военный специалист.

"Кроме того, они могут привязать к своему нахождению в Черном море "гуманитарную миссию" типа защиты украинского зернового коридора — в таком случае ограничения по транзиту проливов военными кораблями существенно смягчаются" — считает высокопоставленный офицер.

"В общем, всё зависит от политической воли НАТО и Турции — тоже, кстати, страны НАТО, успешно торгующей своим статусом", — заметил он.

Отметим, что в Минобороны России уже заявляли — все боевые корабли НАТО, которые заходят в Черное море, оказываются "на прицеле" береговых "Балов", "Бастионов", кораблей и авиации Черноморского флота. Собственно, так ведут себя все страны, имеющие флот, авиацию и береговую оборону.

"Те боевые единицы, которые находятся в акватории, даже если бы захотели, не смогли бы нанести значительного ущерба Черноморскому флоту или территории России. Их ведут ежеминутно и в случае пуска ракет (например), время их жизни составило бы 5-10 минут. Однако мы понимаем — такое боестолкновение быстро приведёт к ядерному обмену, который не нужен никому", — ранее заявлял СМИ представитель военного ведомства.