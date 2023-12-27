Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Ударный флот НАТО пойдёт к Крыму мимо конвенции Монтрё

4:26
Силовые структуры

Эксперты обсуждают дальнейшее использование Конвенции Монтрё и её влияния на расстановку сил в Чёрном море. Флоты НАТО и США очень хотят попасть в Чёрное море и создать ударную группировку — но не сможет пройти через Босфор, что так давно ждет Киев и ВСУ.

Ударный флот НАТО пойдёт к Крыму мимо конвенции Монтрё
Фото: Youtube

Как заявил "Политнавигатору" капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачёв, любые изменения в подходе к положениям документа навредят всем причерноморским странам.

При этом американцы вообще не являются подписантами конвенции 1936 года об использовании проливов Босфор и Дарданеллы.

Единственным вариантом наращивания сил для противника является переброска по Дунаю.

По логике вещей, США прекрасно могут перебросить какие-то силы по Дунаю. Немцы перебрасывали подводные лодки в полуразобранном состоянии, а уже в порту Констанца их собирали. Вариант перемещений по "зерновому коридору" вполне рабочий — считает Горбачёв.

Он отметил, что позиция Турции исходит из давнего принципа — "в Чёрном море кроме черноморских держав никому делать нечего".

И действительно, в своё время на одном из "круглых столов" российская сторона предложила взять карту Чёрного моря и сложить её пополам. Получается, что южная часть — это контроль Турции, а северная часть — контроль России. Банальнее некуда, но ситуация именно такова.

Нужно понимать, что Россия тоже может использовать Волго-Донской канал для переброски в Чёрное море своего флота. По словам эксперта, "межтеатровый маневр сил" использовался много лет назад, когда с Каспия малые ракетные корабли переходили по Волго-Дону в Азовское и Чёрное моря — и действовали где нужно и когда нужно.

"Формально большинство военных кораблей ВМС стран НАТО относятся к классу лёгких военных кораблей. Их стандартное водоизмещение меньше 10 тысяч тонн, а калибр орудий не превышает 203 мм — ракетное оружие Конвенцией Монтрё не предусмотрено в принципе" — поясняет Pravda. Ru создатель и автор популярного военно-аналитического проекта "Оперативная линия".

"Чтобы не сталкиваться с ограничениями по отрядам, следующим через проливы Босфор и Дарданеллы, корабли ВМС НАТО могут просочиться в море по одному, последовательно, а затем сформировать уже там оперативное соединение на срок до 21 суток", — добавил он.

Эксперт пояснил — это не нарушит положения Конвенции, поскольку каждая держава будет иметь тоннаж своих кораблей меньше, чем ограничивается Конвенцией для неприбрежных держав в Черном море.

"Как пример: даже три эсминца УРО типа "Орли Берк" будут иметь суммарное водоизмещение меньше 30 тысяч тонн и могут находиться вместе в Черном море все допускаемые Конвенцией 21 сутки. Аналогично и для других стран НАТО", — напоминает военный специалист.

"Кроме того, они могут привязать к своему нахождению в Черном море "гуманитарную миссию" типа защиты украинского зернового коридора — в таком случае ограничения по транзиту проливов военными кораблями существенно смягчаются" — считает высокопоставленный офицер.

"В общем, всё зависит от политической воли НАТО и Турции — тоже, кстати, страны НАТО, успешно торгующей своим статусом", — заметил он.

Отметим, что в Минобороны России уже заявляли — все боевые корабли НАТО, которые заходят в Черное море, оказываются "на прицеле" береговых "Балов", "Бастионов", кораблей и авиации Черноморского флота. Собственно, так ведут себя все страны, имеющие флот, авиацию и береговую оборону.

"Те боевые единицы, которые находятся в акватории, даже если бы захотели, не смогли бы нанести значительного ущерба Черноморскому флоту или территории России. Их ведут ежеминутно и в случае пуска ракет (например), время их жизни составило бы 5-10 минут. Однако мы понимаем — такое боестолкновение быстро приведёт к ядерному обмену, который не нужен никому", — ранее заявлял СМИ представитель военного ведомства.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы крым турция черное море
Новости Все >
Астролог рассказала, какие подарки принесут удачу в год Дракона
Очень вкусный салат с курицей: будете готовить его на все праздники
В этом году российский турпоток в Индонезию превысит доковидный
Эксперт рассказал, что будет со вторичным жильем в Москве в 2024 году
Учёные нашли новый препарат для борьбы с "плохим" холестерином
5 лучших фильмов для погружения в атмосферу романтики и новогоднего чуда
Диетолог Каневская рассказала, как похудеть после 40 лет
Сбербанк запустил в банкоматах внесение наличных без карты
Крепкий алкоголь в России подорожает на 7-10% в 2024 году
Эксперты назвали модели автомобилей, которые выйдут на рынок РФ в 2024 году
Популярное
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.

Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС
Захотелось вкусного десерта: сделайте за пять минут торт со сметаной и фруктами без выпечки
Ударный флот НАТО пойдёт к Крыму мимо конвенции Монтрё Олег Володин Сводка боевых действий специальной военной операции на 26 декабря Дмитрий Плотников Причины провала контрнаступа ВСУ: коррупция, деморализация и некомпетентность Алексей Гончаров
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют ей жизнь и дочери
Пирог-пятиминутка: выручит, когда нужен десерт к чаю
Пирог-пятиминутка: выручит, когда нужен десерт к чаю
Последние материалы
Эксперты назвали модели автомобилей, которые выйдут на рынок РФ в 2024 году
Слепаков* признался, что носок с "голой вечеринки" Ивлеевой принадлежит ему
Праймеры для макияжа: какой выбрать и как правильно использовать
Торфяные таблетки помогут вырастить крепкие растения
Элементарный салат "Выручайка": готовится всего за пять минут, а съедается и того быстрее
Экономист назвала продукты, которые подорожают больше всего в 2024 году
Вирусолог Вострухов рассказал россиянам о главных отличиях гриппа от ОРВИ
В США среди оленей распространяется опасный для человека "зомби-вирус"
МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Биду за "самоволку"
Что посмотреть зимой на Байкале: идеи и активности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников