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Дмитрий Плотников

России пора начать бомбардировки западных границ Украины: спасти обречённых

3:50
Силовые структуры » Военные новости

В управлении пограничной службы Украины сообщили о раскрытии более 220 групп, которые занимались вывозом мужского населения Незалежной за рубеж.

России пора начать бомбардировки западных границ Украины: спасти обречённых
Фото: Openverse by jonworth-eu is licensed under CC BY 2.0

Контрабанда живого товара ВСУ

Пограничная служба киевского режима уже бодро отрапортовала своему хозяину о том, что она смогла возбудить более 1600 уголовных дел в отношении контрабандистов живого товара. А то, что на Украине люди — это уже давно товар, ни для кого не является секретом.

Также украинская пограничная служба сообщает, что каждый день заворачивает назад приблизительно сто украинцев, которые пытаются скрыться от безумной мобилизации, которую проводит по-настоящему узурпированная власть с Банковой.

Уезжающих украинцев понять можно — они пытаются спастись от могилизации, которая неминуемо их будет ждать в зоне российской спецоперации. Понятно и рвение пограничников — если они не будут выполнять "качественно" свою работу, то запросто могут оказаться на передовой вместо этих бегунков.

Многие СМИ уже отмечали, что власти Украины откровенно продолжают взятый курс некрополитики, утилизируя в зоне боевых действий бедное, а в основном русскоязычное население, ради крайне вопиющего обогащения банды Зеленского и небольшого круга украинских политиков, которые оккупировали Верховную Раду и государственный аппарат.

Тут напрашивается историческая параллель из Второй мировой войны. Когда-то Всемирный еврейский конгресс умолял западных союзников нанести авиационные удары по крематориям и газовым камерам концлагерей. Однако сионистским организациям отказали.

"Получили отказ, который был издевательски аргументирован опасениями "гибели заключенных". На самом деле англичан вполне устраивало то, что нацисты истребляют евреев", — комментирует ситуацию военный обозреватель Влад Шлепченко.

Разумеется, в Российской Федерации даже в условиях специальной военной операции нет и не может быть никакой заинтересованности, чтобы кровавый режим русофобского клоуна продолжал уничтожать бесправное население Украины.

Разбить инфраструктуру границ

Ведь не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что на фронте сегодня воюют самые простые граждане Незалежной, которые не смогли избежать мобилизации, поскольку более зажиточные украинцы пока ещё откупаются от отправки на фронт.

Поэтому многие обозреватели предлагают выделить часть ракет, чтобы ударить по пограничным пунктам Украины, заодно по административным штабом пограничного управления, плюс и по военкоматом тоже не мешало бы пустить рой "Гераней.

Кстати сказать, на Украине сейчас пошла любопытная тенденция: сами украинцы, страдая от беспредела сотрудников военкоматов, начинают высылать российской армии координаты штабов, где засели сотрудники ТЦК — территориальных центров комплектования.

"В некоторых случаях можно и "Искандера" не пожалеть, чтобы прихлопнуть некоторое количество "могилизаторов" или "прикордонцев", а не просто развалить здание", — подчёркивает обозреватель.

Несомненно, армия России должна ускорить побег украинцев из "родной страны", разбив КПП западных границ Украины. Пусть за кордон бегут не только этнические русские, но и чуждые нам "западенцы".

Ясное дело, что это будет помощью и для нашей армии, поскольку личный состав ВСУ пополняться будет всё хуже и хуже. Ну и плюс удары по ненавистным опричникам киевской власти — это лучшее средство расположить к себе народ будущих российских регионов.

А то, что они будут российскими, сомневаться нет никаких оснований.

Как ТЦК и автоматчики в маршрутке пытают людей
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы граница
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