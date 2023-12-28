MWM: США делают "огромную" ставку на Арктику — Россия готовит жесткий ответ

В то время, как внимание всего мира приковано к украинскому театру военных действий, в мире появляется еще одна точка напряженности — Арктика. Российские и американские военные силы наращивают свой потенциал в регионе и отстаивают свои интересы. Недавно стало известно о еще одной "вспышке" в Арктике: в этот раз США высказали свои претензии на территорию большого континентального шельфа. Об этом пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале авторы обращают внимание: Вашингтон недооценивает силы России, принимая решение сделать такой шаг — за подобными поползновениями грядет жесткий ответ Москвы.

Фото: northcom. mil

Pravda.Ru публикует перевод материала MWM. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

19 декабря правительство Соединенных Штатов официально опубликовало карты, раскрывающие расширенные территориальные претензии на очень большой континентальный шельф в Северном Ледовитом море, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, в дополнение к двум участкам в Мексиканском заливе и вблизи Марианских островов, которые представляли собой односторонние претензии на суверенитет над примерно одним миллионом квадратных километров морского дна.

Наиболее существенные последствия этих территориальных притязаний проявились в крайне спорной и приобретающей все большее стратегическое значение Арктике, где претензии Вашингтона поставили бы его под контроль огромного количества полезных ископаемых и энергетических ресурсов. Предъявляя претензии на Арктику через свой самый северный штат Аляску, США расширяют свою военную деятельность в регионе уже почти десять лет, а вступление Финляндии и ожидаемое вступление Швеции в НАТО гарантируют, что все арктические государства, кроме России, станут частью возглавляемого Америкой альянса.

Одним из наиболее заметных признаков того, что региону уделяется приоритетное внимание, стало размещение более 100 истребителей пятого поколения F-22 и F-35 на Аляске, что на сегодняшний день представляет собой самую большую концентрацию этих все еще относительно дефицитных боевых самолетов в любом штате или регионе. Поскольку напряженность в отношениях между США и Россией из-за Арктики и без того остается высокой, Москва осудила новые односторонние претензии Вашингтона как “неприемлемые”, а глава комитета Государственной Думы по Арктике Николай Харитонов предупредил, что попытки США расширить регион, находящийся под его контролем, чреваты усилением региональной напряженности.

Расширение американских территориальных притязаний непосредственно следует за заявлением командующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова в первую неделю декабря о том, что страна столкнулась со значительной угрозой со стороны растущего военного присутствия НАТО в регионе. Евменов подчеркнул, что "коллективный Запад наращивает усилия по препятствованию экономической деятельности России в регионе".

Россия получает от Арктики примерно пятую часть своего валового внутреннего продукта и вложила значительные средства в обеспечение безопасности своего расширяющегося Северного морского пути, который потенциально может стать новым центром морской торговли между Восточной Азией и Европой. При этом он получил значительную поддержку со стороны Китая, причем китайские фирмы играют важную роль в улучшении региональной инфраструктуры, поскольку сам Пекин сохраняет большой интерес к Северному морскому пути как к более безопасному проходу для своей торговли, чем Малаккский пролив и Индийский океан, где доминируют западные военно-морские силы.

Параллельно с крупными инвестициями в региональную инфраструктуру, добычу полезных ископаемых, разведку нефти и строительство на сегодняшний день крупнейшего в мире флота атомных ледоколов, Россия с 2010-х годов также значительно повысила способность своих вооруженных сил проводить операции в регионе.

Хотя Арктика имела значение во времена холодной войны как кратчайший транзитный маршрут между СССР и Соединенными Штатами для стратегических бомбардировщиков с ядерным вооружением и баллистических ракет, сегодня значение региона, возможно, намного больше. Из-за ограниченного количества тактических боевых самолетов, имеющихся в распоряжении российского флота, значительная часть ответственности за противовоздушную оборону в Арктике легла на наземные средства. Соответственно, высокоспециализированные варианты систем ПВО малой дальности "Тор" и "Панцирь" были разработаны специально для региональных операций для поддержки систем С-400 большой дальности, развернутых в ключевых передовых точках, таких как архипелаг Новая Земля и якутский порт Тикси.

Российские вооруженные силы также провели испытательные стрельбы системы С-500 в регионе в декабре 2021 года, при этом ожидается, что Арктика станет одним из регионов, в первую очередь приоритетных для развертывания новых средств, которые могут похвастаться совершенно непревзойденной дальностью поражения в 600 км и способностью задействовать самолеты поддержки высокой ценности, такие как бомбардировщики и платформы AEW&C а также космические цели, такие как спутники.

Основную часть присутствия российской боевой авиации в Арктике составляют перехватчики МиГ-31БМ , при этом Северный и Тихоокеанский флоты ВМФ и Центральное военное командование ВВС являются полевыми подразделениями, которые несут определенную ответственность за безопасность в Арктике.

МИГ-31 был разработан специально для операций в регионе и способен к развертыванию с импровизированных ледовых аэродромов, соответственно, с авионикой, хорошо подходящей для длительных операций в отдаленных районах, удаленных от наземного контроля, и при ограниченной поддержке наземных радаров.

В соответствии с новым акцентом на повышение безопасности в Арктике в 2010-х годах Северный флот и подразделения Центрального командования ВВС заменили свои МиГ-31 советской эпохи, использующие авионику 1980-х годов, на сильно модернизированные перехватчики МиГ-31БМ, а Тихоокеанский флот последовал их примеру с 2019 года. Модернизация не только продлила срок службы корпусов самолетов, которые являются одними из старейших в российской эксплуатации, но и полностью заменила авионику, в первую очередь благодаря интеграции новой системы управления огнем "Заслон-М" с радаром 8BM. 8BM считается одним из самых мощных радаров, интегрированных в любой тактический боевой самолет в мире, и на сегодняшний день является самым большим — примерно в три раза больше APG-77 от F-22 или в 11 раз больше APG-66 от F-16, а Foxhounds предназначен для оснащаются выдающимися большими и мощными датчиками как из-за обширности территории крайнего севера, которую им необходимо было охватить во время патрулирования, так и из-за их требования иметь возможность сбивать вражеские ракеты с низким радиолокационным сечением на больших дальностях.

Несущий почти единоличную ответственность за безопасность Арктики среди средств российской боевой авиации, МиГ-31 на сегодняшний день является самым крупным, быстрым и высоколетящим пилотируемым истребителем или перехватчиком в мире, его крейсерская скорость более 2,3 Маха не имеет себе равных — там, где F-35 не может летать на сверхзвуковой скорости и F-22 летает со скоростью всего около 1,5 Маха.

Перехватчик способен использовать все свое вооружение в космосе на высотах более 21 000 метров, а по некоторым данным, и близко к 25 000 метров, и имеет боевую дальность более чем на 50 процентов больше, чем любой из американских реактивных самолетов пятого поколения, развернутых в регионе. Помимо скорости, высоты полета и особенно большого и мощного набора датчиков, МиГ-31 обладает очень высокой грузоподъемностью, позволяющей самолету использовать ракеты Р-37М в качестве основного вооружения — самый дальнобойный класс ракет класса "воздух-воздух" за пределами Китая с дальностью поражения 400 км, скоростью 6 махов и боеголовкой весом 60 кг.

Обладая более чем в два раза большей дальностью полета, чем у любой американской ракеты класса "воздух-воздух", Р-37М делает МиГ-31 оптимальным самолетом для нейтрализации вспомогательных средств, таких как танкеры и платформы AEW&C в регионе, которые жизненно важны для содействия воздушным операциям Запада.

Несмотря на то, что Р-37М неспособен поражать самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35, на больших дальностях, если только не использовать данные о наведении с объектов, расположенных гораздо ближе к целям, таких как С-400 наземного базирования, он доказал свою высокую эффективность против истребителей-невидимок на украинском театре военных действий, где он использовался широко.

МиГ-31 также могут использовать более старые ракеты Р-33, которые хорошо оптимизированы для поражения крылатых ракет, в том числе с высокими сверхзвуковыми скоростями или уменьшенным радиолокационным сечением, что было продемонстрировано в ходе многочисленных учений, причем "Фоксхаунд" уже более 20 лет является единственным тактическим боевым самолетом, способным осуществлять противоракетную оборону. Этот самолет был первым в мире и на протяжении десятилетий единственным, способным одновременно поражать цели в космосе и на очень малых высотах, что делает его оптимальным для защиты от нескольких видов ракет и, таким образом, ключевым средством обеспечения безопасности российских позиций по всему региону.

В середине 2010-х годов Вооруженные силы России восстановили более десятка военных аэродромов в Арктике, в том числе авиабазу Рогачево на архипелаге Новая Земля, авиабазу Нагурское на архипелаге Земля Франца-Иосифа и авиабазу Котельный на архипелаге Новосибирские острова. Затем Военно-морской флот России увеличил передовое развертывание МиГ-31 в Арктике в начале 2020-х годов, а МиГ-31 Тихоокеанского флота, недавно модернизированные до стандарта МиГ-31БМ, постоянно дислоцировались на аэродроме Анадырь на Чукотском полуострове на крайнем севере — в регионе, имеющем морскую границу с Аляской.

В следующем месяце Северный флот разместил свои собственные передовые истребители МиГ-31БМ на авиабазе Рогачево, что позволило разместить самолеты за Полярным кругом всего за два месяца до того, как ВВС США осуществили аналогичную переброску одного из своих бомбардировщиков B-1B на крайний север на норвежскую авиабазу Бодо — хотя и с учетом того, что ненадолго, а не на постоянной основе. Несмотря на огромные возможности модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31, их количество остается очень ограниченным, и ни один другой класс истребителей-перехватчиков не имел существенного присутствия в регионе.

Хотя в течение многих лет ожидалось, что расширение других российских объектов, таких как авиабаза Нагурское на крайнем севере, будет способствовать более широкому передовому развертыванию МиГ-31БМ и, возможно, ударных истребителей Су-34М или МиГ-31К, считается, что ограниченное количество авиационных подразделений, имеющихся в российском парке, было причиной основная причина, по которой это до сих пор не осуществилось.

Вероятность того, что Военно-морской флот или воздушно-космические силы России разместят один или несколько новых полков МиГ-31 частично в ответ на расширение территориальных притязаний Америки в Арктике, а также в ответ на вступление Финляндии в НАТО, остается значительной. В то время как полки МИГ-31БМ по-прежнему считаются наиболее боеспособными самолетами России для ведения воздушных боев, формирование первых полков истребителей пятого поколения Су-57 в ближайшие годы может привести к тому, что эти самолеты с гораздо большей дальностью полета и более низким уровнем технического обслуживания в конечном итоге будут использоваться для выполнения задач в Арктике.

Существенными факторами в пользу такого решения являются то, что Су-57 способен использовать более совершенную миниатюрную производную ракеты Р-37М, "Изделие 810", и что разработка преемника МиГ-31, ведущаяся в рамках программы PAK DP, как ожидается, по-прежнему будет сталкиваться с задержками. Приоритет, который, как ожидается, будет все больше отдаваться Арктике, означает, что, как и в случае с системами противовоздушной обороны С-500, весьма вероятно, что регион также станет одним из первых, где будет развернуто значительное количество Су-57.