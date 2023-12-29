Расплата за БДК "Новочеркасск": ВКС РФ пробили ПВО ВСУ и ударили 158 ракетами и БПЛА

ВКС РФ 29 декабря нанесли массированный удар по военным целям на Украине. Многие считают, что это расплата за уничтожение БДК "Новочеркасск".

Фото: Сайт Минобороны РФ

Четыре волны атак ракет и БПЛА обрушены на Украину

Всего было четыре волны налётов, чтобы сначала выявить ПВО ВСУ, а затем ударить по военным объектам. По сообщению от Воздушных сил (ВС) ВСУ, это была самая массированная атака с воздуха. ВКС РФ запустили 158 ракет и БПЛА. Официально зарегистрированы 44 прилёта по состоянию на 9 часов утра.

"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы ещё не видели", — констатировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. "Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты", — написал главком ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

По его словам, всего было поднято в воздух 18 самолётов Ту-95 и Ту-22М3, а также самолёты тактической авиации МиГ-31К, задействованы наземные комплексы "Искандер".

Российский Telegram-канал "Герань цветущая" информирует, что сначала был заход "Геранями", в том числе нового типа, по Херсонской, Одесской, Николаевской, северу Сумской и Черниговской областей.

Новые "Герани" — чёрного цвета и с реактивным двигателем, сделаны из материала, который частично поглощает радиосигналы РЛС, поэтому их сложнее засечь, особенно как сегодня, когда они заходили из тумана, как было в Одессе и Николаеве. Зенитным огнём такие БПЛА сложно поразить, что снизило эффективность мобильных групп ВСУ минимум на 50%.

А затем "зашли стратеги", были пуски "с Ту-22 ракетами Х-22, а также ракет Х-101/555 с 11 стратегов Ту-95МС". По данным других пабликов, ВКС РФ использовали также береговой комплекс "Бастион" и ракеты морского базирования "Калибр" .

Удары наносились по военным целям в Киеве, Чернигове, Одессе, Днепропетровске, Харькове, Львове, Тернополе, Ровно, Хмельницком, Виннице и Житомире.

Отбивая ракетную атаку, ПВО ВСУ промахнулась в сторону Польши. Президент Польши собирает срочное совещание, так уже было в прошлом году, тогда погибли два польских фермера.

Также сообщается, что звено истребителей СУ-35 уничтожило два украинских МиГа, пытавшихся атаковать российские бомбардировщики при работе в Херсонской и Запорожской областях. Об этом также написал канал "Герань цветущая".

Поражены цели

По данным этого канала, на 9 часов по Москве поражены:

Львов — база наемников НАТО, энергетика и склады. Другие каналы информируют, что поражён корпус Академии сухопутных войск Украины, где размещались военные, а также наемники со всего зарубежья;

Хмельницкий — аэродром, самолеты, склады;

Киев — заводы, энергетика, в частности в Подольском районе Киева — терминальные склады минобороны Украины;

Харьков — аэродром, склады, энергетика;

Одесса — терминалы, склады, порты. В Одессе — более 7 прилётов в районе порта, добавляет военкор Владимир Разин.

Николаев — аэродром, порт, топливные терминалы, штабы управления;

Херсон — площадки ЗРК, склады, техника, пункты временного размещения (ПВР) личного состава и понтонной техники;

Днепропетровск — завод Южмаш, аэродром;

Конотоп (Сумская область) — ПВР, склады техники, энергетика;

Запорожье — ПВР, терминалы, техника ПВО и ЗРК.

Как заявили в украинском минэнерго, проблемы с электричеством и обесточивание потребителей отмечены в пяти областях.

Российские и украинские паблики пишут, что это расплата Украины за БДК "Новочеркасск". Однако, думается, что этого было бы мало, нужен удар по британской военной машине.

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