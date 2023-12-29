ВКС РФ 29 декабря нанесли массированный удар по военным целям на Украине. Многие считают, что это расплата за уничтожение БДК "Новочеркасск".
Всего было четыре волны налётов, чтобы сначала выявить ПВО ВСУ, а затем ударить по военным объектам. По сообщению от Воздушных сил (ВС) ВСУ, это была самая массированная атака с воздуха. ВКС РФ запустили 158 ракет и БПЛА. Официально зарегистрированы 44 прилёта по состоянию на 9 часов утра.
"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы ещё не видели", — констатировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
"Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты", — написал главком ВСУ Валерий Залужный в Telegram.
По его словам, всего было поднято в воздух 18 самолётов Ту-95 и Ту-22М3, а также самолёты тактической авиации МиГ-31К, задействованы наземные комплексы "Искандер".
Российский Telegram-канал "Герань цветущая" информирует, что сначала был заход "Геранями", в том числе нового типа, по Херсонской, Одесской, Николаевской, северу Сумской и Черниговской областей.
Новые "Герани" — чёрного цвета и с реактивным двигателем, сделаны из материала, который частично поглощает радиосигналы РЛС, поэтому их сложнее засечь, особенно как сегодня, когда они заходили из тумана, как было в Одессе и Николаеве. Зенитным огнём такие БПЛА сложно поразить, что снизило эффективность мобильных групп ВСУ минимум на 50%.
А затем "зашли стратеги", были пуски "с Ту-22 ракетами Х-22, а также ракет Х-101/555 с 11 стратегов Ту-95МС". По данным других пабликов, ВКС РФ использовали также береговой комплекс "Бастион" и ракеты морского базирования "Калибр" .
Удары наносились по военным целям в Киеве, Чернигове, Одессе, Днепропетровске, Харькове, Львове, Тернополе, Ровно, Хмельницком, Виннице и Житомире.
Отбивая ракетную атаку, ПВО ВСУ промахнулась в сторону Польши. Президент Польши собирает срочное совещание, так уже было в прошлом году, тогда погибли два польских фермера.
Также сообщается, что звено истребителей СУ-35 уничтожило два украинских МиГа, пытавшихся атаковать российские бомбардировщики при работе в Херсонской и Запорожской областях. Об этом также написал канал "Герань цветущая".
По данным этого канала, на 9 часов по Москве поражены:
Как заявили в украинском минэнерго, проблемы с электричеством и обесточивание потребителей отмечены в пяти областях.
Российские и украинские паблики пишут, что это расплата Украины за БДК "Новочеркасск". Однако, думается, что этого было бы мало, нужен удар по британской военной машине.
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