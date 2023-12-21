Главный итог 2023 года: Россия получила лучшую армию мира нового типа

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2023 год был определяющим для становления Российской армии нового типа и мощного ВПК. Есть уверенность, что Россия и её народ находятся под надёжной защитой.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Генетику не отменишь: ВПК России совершил прорыв

Выступая 19 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент России Владимир Путин заявил, что инженеры российского ВПК за 2023 год обеспечили технологическое преимущество ВС РФ "над нынешним и вероятным противником".

По его словам, коллективы оборонных предприятий, смежных отраслей, НИИ и КБ "совершили настоящий прорыв" и сегодня "быстрее и точнее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя". Путин подчеркнул, что объём поставок вооружения в ВС РФ повысился почти в три раза, а особо востребованных образцов — в семь раз. Добавим, что боеприпасов — в 12 раз (по отдельным видам в 20 раз), БПЛА в 16 раз ("Орланов" в 50 раз).

Президент поблагодарил высокотехнологичный бизнес, инженерные компании и частные инициативы, которые помогли быстро обеспечить армию некоторыми видами вооружения.

"Работают быстро, эффективно, качественно. Просто здорово. Многие даже не ожидали. В некоторых государствах пытаются наладить производство, казалось бы, обычных образцов вооружения — не получается. А у нас получается. Спасибо всем, кто работает над решением этих задач", — сказал Путин.

Выступающий вслед за президентом министр обороны Сергей Шойгу добавил, что несмотря на санкции, ускорились разработка и внедрение новой техники — если раньше образцы шли в серию за 5-8 лет, то теперь в течение 4-7 месяцев.

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов в своём выступлении подчеркнул, что в Воздушно-космические силы (ВКС) России в этом году поступили более 230 самолетов и вертолётов, более 80 образцов зенитно-ракетного вооружения и более 20 тысяч беспилотников. Неоспоримым преимуществом РФ является сохранение предприятий по её ремонту.

Мнение о подвиге ВПК поддерживается "внизу". Волонтёр Роман Сапоньков, который в армейских подразделениях находится с марта 2022 года, пишет в Telegram что российская армия кардинально изменилась и соответствует целям и задачам современной войны.

По словам всегда критичного Сапонькова "по связи, дронам, мы всего за год догнали ВСУ на отрезке пути, который они прошли за 8 лет", и это с учётом того, что для них был открыт весь технологический рынок.

Российская армия перестроилась тактически и является лучшей в мире

Так же волонтёр отметил, что стали привлекать к ответственности командиров, которые не берегут личный состав.

"Вот за это реально спасибо. Обратная связь есть — с идиотизмом, через потоки вранья и искажения информации, но правда наверх идёт. Система демонстрирует желание не только выжить, но и победить", — написал Сапоньков.

Вероятно, это имел в виду Шойгу, когда говорил, что Минобороны РФ "уточнило подходы к применению войск", изменилась тактика общевойскового боя. Министр добавил из нового, что появились штурмовые подразделения, подразделения беспилотников, резервные полки.

По словам Шойгу, в российской армии боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих, и она является сегодня самой подготовленной и боеспособной в мире.

Россия способна решать самые амбициозные задачи

Волонтёр Сапоньков уверен, что "у нас будет всё хорошо" — армия перестраивается, а значит и народ с государством тоже меняются.

"Понимаешь, что государственный механизм огромной страны с огромными ресурсами, в том числе, трудовыми, способен решить практически любые задачи. Подобные вещи я читал в книгах про исторические события, и вот теперь удалось увидеть это своими глазами".

Сегодня в войсках и в тылу царит воодушевление, в руководстве — тоже. Российская армия на линии боевого соприкосновения владеет инициативой, РФ не собирается отказываться от своих целей в СВО, заявил Путин.

Есть, конечно, и куда стремиться. По словам верховного главнокомандующего, нужно больше современных танков и бронемашин, необходимо перестраивать систему связи, эффективнее применять современные технологии разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности спутниковой группировки.

О том, что в армии наведён порядок говорит и сильный мобилизационный порыв добровольцев. В Кремле утверждают, что с начала года по 1 декабря контракты подписали более 452 тысяч россиян. Причём многие добровольческие части остаются в резерве, готовится ударный кулак.

Наступает осознание того, что в уходящем году произошли глубинные изменения в экономике и армии, говорящие о том, что мобилизационные способности России со времён Великой Отечественной войны никуда не пропали и о более амбициозных намерениях руководства РФ в СВО.

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