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Любовь Степушова

Британия ответит за БДК "Новочеркасск" своим миноносцем Diamond

4:11
Силовые структуры » Военные новости

Лондону уже было вынесено предупреждение о "чрезмерной втянутости" в военные действия на Украине. После поражения в Феодосии БДК "Новочеркасск" ответной мерой РФ будет, вероятно, прямой удар по британскому военному кораблю.

Британия ответит за БДК "Новочеркасск" своим миноносцем Diamond
Фото: википедия

Британия нанесла удар по БДК "Новочеркасск"

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину по ситуации с БДК "Новочеркасск". Это само по себе говорит о том, что ответ будет.

Российские аналитики считают, что удар по "Новочеркасску" 26 декабря нанесла Британия, так как ракеты использовались британские, как и спутниковая разведка, а также наведение ракет осуществлялось британскими офицерами — офицерам ВСУ доверили только нажать на кнопку.

Эти соображения подкрепляются заявлением министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.

"Украина уничтожила 20% Черноморского флота России. Те, кто считает, что война на Украине зашла в тупик, ошибаются", — написал он на своей странице в соцсети Х* сразу после удара по "Новочеркасску".

По его оценке, "доминирование России в Чёрном море теперь поставлено под сомнение".

Также о масштабе участия Британии в атаках на РФ говорят откровения младшего министра по делам вооружённых сил Великобритании Джеймса Хиппи во время визита в Соединённые Штаты. 

По его словам, Британия учится на информации, которой делится Украина, включая данные, полученные с помощью перехваченного российского оборудования, а "некоторые британские компании используют отчёты украинских военных для улучшения своей продукции". Хиппи добавил, что Украина "регулярно использовала сочетание разведки и подаренных Западом ракет большой дальности, чтобы уничтожить российские склады снабжения и штаб-квартиры".

Россия ранее предупредила через своего посла в Лондоне, что Британия "слишком глубоко" втянута в конфликт на Украине и поэтому рискует "опасной" эскалацией кризиса. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в министерство иностранных дел России в связи с этими обвинениями.

А в это время в Красном море хуситов караулит миноносец Diamond

Так что предупреждения Лондону разосланы, поэтому, по мнению аналитиков Fitzroy Magazine, России "следует серьёзно повысить ставки в игре".

Это можно сделать, например, "убедив Великобританию, что за операции, подобные атаке на Феодосию, она будет расплачиваться своим собственным флотом". Предлагается силами хуситов, которым Россия может передать новейшее противокорабельное оружие, нанести удар по эскадренному миноносцу Королевского флота Diamond, который находится действующий в составе антихуситской коалиции "Страж Процветания".

Политолог Юрий Баранчик поддерживает эту меру и предлагает сделать это собственными силами — "поднять в воздух два МиГ-31К, лучше МиГ-31И, либо же два Ту-22М2/ТУ-22М2М и влупить двумя "Кинжалами".

Баранчик полагает, что ситуация, в целом, очень серьёзная: идёт отработка удара по российской морской компоненте ядерной триады на Северном флоте с учётом схожести условий по дальности поражения. 

Добавим, что ситуация с кораблями Черноморского флота РФ будет только усложняться, так как географическое положение Крыма позволяет самолётам-разведчикам НАТО над Чёрным морем фиксировать каждое передвижение ВС РФ и каждое радиосообщение на полуострове.

Так как Путину было доложено, развитие событий по ответу РФ последует в ближайшие три-пять дней, предупреждают осведомлённые российские источники.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы владимир путин великобритания
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