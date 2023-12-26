Смертников ВСУ отвлекли ударом по БДК "Новочеркасск"

Украинский "зоопарк" доволен. Его покормили перемогой — ударом по БДК "Новочеркасск" в Феодосии, чтобы отвлечь от нового закона об электронной мобилизации в ВСУ. Теперь все вперёд на фронт — умирать.

Фото: РИА Новости by Евгений Котенко

У ВСУ снова получилось пройти ПВО и ударить по ЧФ РФ

ВСУ утром 26 декабря ударили по большому десантному кораблю (БДК) "Новочеркасск" в порту Феодосии. О частичном поражении "Новочеркасска" сообщило Минобороны РФ. По информации ведомства, он был атакован авиационными управляемыми ракетами. При этом были уничтожены два украинских Су-24, которые их запустили.

Предположительно, это были британские крылатые ракеты "Шторм Шэдоу", пишет военный блогер Юрий Подоляка в Telegram.

"Налёт БПЛА, который был произведён чуть ранее, должен был "разрядить" ракетные установки системы ПВО. И у них это получилось", — пишет он.

Напомним, что флагман Черноморского флота (ЧФ) — крейсер "Москва", затонул в результате удара ВСУ 14 апреля 2022 года. Тогда поражения и его последствия в РФ долго скрывались.

В случае с "Новочеркасском" Минобороны РФ отреагировало через два часа после того, как об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Подоляка считает, что это очень быстрая реакция, и видит в этом положительные изменения в работе российского ведомства.

По данным администрации Крыма, в результате атаки один человек погиб и двое пострадали. Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что в Феодосии повреждены шесть зданий, шесть человек эвакуированы. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.

Нужен ответ Британии

Политолог Сергей Марков в Telеgram указывает, что "подробностей не будет", так как "во время военных действий подробности не дают". Но он делает вывод о том, что ПВО Крыма нужно укреплять и лишить ВСУ возможности бить по России. Далее Марков подчёркивает, что фактически удар нанесла не Украина, а Британия, так как ракеты, техническое обеспечение наведения через спутники и персонал были британскими и американскими.

"Так что это война Британии против России руками украинской прокси-армии. И Британия будет продолжать эту войну, потому что Россия не отвечает Британии", — пишет Марков.

Добавим, что найти бы таких "хуситов", которые бы отвечали, если самим не сподручно.

Предназначенных на убой "животных" покормили перемогой

Заметим, что утром украинские паблики обсуждали пояснение к законопроекту о тотальной мобилизации, который предусматривает обновление мобилизационного списка ВСУ через электронный кабинет или по электронной почте и суровые меры наказания за неисполнение: от лишения паспортов, пособий, водительских прав, банковских карточек до огромных штрафов и тюрьмы.

Украинский блогер Анатолий Шарий назвал всех украинских мужчин "животными в нашем зоопарке" и удивился, что предназначенные на убой, они ещё и нахваливают и прославляют своих палачей. В комментариях украинцы пишут:

"А может, нас русские действительно спасать шли?" "У меня с самого начала такие мысли были, но сказать же об этом нельзя, быстро "молодцы" придут".

Чтобы перебить негативную повестку и неугодные мысли, ВСУ ударили по порту Феодосии. Если использовать терминологию Шария, то зверей в "зоопарке" "покормили" перемогой, теперь можно будет их "паковать на войну дальше".

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