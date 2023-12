Your browser does not support the audio element.

29 декабря стало известно о массированном ударе Вооруженных сил (ВС) РФ по ряду военных объектов на Украине. В Киеве заявили, что "столько целей одновременно мы еще не видели", а также признали, что урон был нанесен по критически важным объектам военной инфраструктуры. По мнению экспертов, причиной удара стала ранее осуществленная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на большой десантный корабль "Новочеркасск" 26 декабря. Pravda.Ru разбирается в ситуации.

Фото: wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0