Украина подверглась самой мощной атаке за все время СВО. Что стало причиной?

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29 декабря стало известно о массированном ударе Вооруженных сил (ВС) РФ по ряду военных объектов на Украине. В Киеве заявили, что "столько целей одновременно мы еще не видели", а также признали, что урон был нанесен по критически важным объектам военной инфраструктуры. По мнению экспертов, причиной удара стала ранее осуществленная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на большой десантный корабль "Новочеркасск" 26 декабря. Pravda.Ru разбирается в ситуации.

Фото: wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0

Заявление Киева

О последствиях массированного ракетного удара ВС РФ рассказал спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат. Он отметил, что ВСУ еще не видели одновременно столько целей, подчеркнув, что мониторы показали цели везде — "во всех областях и всех направлениях".

"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели", — сказал Игнат.

Он также уточнил, что 20 декабря Россия запустила "все, кроме "Калибров": "Кинжал", С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в ночь на 29 декабря взрывы произошли на военных и промышленных объектах Украины, относящихся к критически важной инфраструктуре.

"Сегодня ночью враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты", — говорилось в публикации, появившейся в Telegram-канале главкома.

Потери Украины

ВС РФ атаковали Киев, Днепр, Харьков, Полтаву, Винницу, Хмельницкую, Одесскую и Николаевскую области, поражены 44 объекта;

Были атакованы Яворский полигон, объект критической инфраструктуры во Львове, военсклады в Киеве и Харькове, корпус ракетно-космического предприятия "Артем" в Киеве, район базирования систем ПВО в области, Академия сухопутных войск во Львове;

В Одессе урон получили портовая инфраструктура и промышленный объект;

В Беляевке под удар попал склад боеприпасов;

В Киеве пострадали складские помещения в Подольском районе, где, вероятно, хранилось оружие;

Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении тепловой электростанции в одном из регионов.

Ответ за "Новочеркасск"

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал ситуацию с массированной атакой. По его словам, действия ВС РФ могли быть связаны с ранее осуществленной ВСУ 26 декабря атакой на Феодосию.

"Судя по заявлению [представителя Воздушных сил ВСУ Юрия] Игната, удар был самым мощным с начала специальной военной операции. С чем это связано? Это, во-первых, ответ за "Новорчеркасск" и наш большой десантный корабль, это ответ за сбитый Су-34 в Херсонской области", — сказал он в разговоре с Lenta.ru.

Более того, Кнутов отметил, что атака могла стать ответом на слова президента Украины Владимира Зеленского о неузявимости украинских систем ПВО .

"Зеленский призывал на русском языке российские Военно-космические силы не летать, якобы воздушное пространство Украины закрыто мощными системами противовоздушной обороны, и скоро появятся истребители F-16, благодаря которым Украина чуть ли не получит господство в воздухе. Эти удары — ответ на его слова. ВКС РФ показали, что ПВО на Украине нет, что справиться они с задачами не могут", — добавил эксперт.

События 26 декабря

В этот день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по порту Феодосии, о чем сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отмечалось, что речь шла о повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск". Корабль предназначен для высадки морского десанта на необорудованное пространство, а также для переброски морем войск и грузов. Корабль может перевозить разные виды военной техники, в том числе — танки.

В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожили два самолета тактической авиации Су-24 в районе Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева) — там, где совершался пуск авиационных управляемых ракет.

Позиция Минобороны

В российском оборонном ведомстве объяснили, что с 23 по 29 декабря Россия нанесла 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины. Подразумевались атаки на: предприятия ВПК, военную аэродромную инфраструктуру, места хранения вооружений и топлива.

Уточнялось, что российские военные выбирали для атак места нахождения формирований украинских войск, националистов и иностранных наемников.