"Треба бiльше": что делать с Украиной, счастливой от беды в Белгороде?

Центр Белгорода был обстрелян, и количество жертв продолжает возрастать — уже погибли 13 человек, среди пострадавших 57 человек, включая 13 детей.

Фото: We_from_poltava is licensed under Common Creative: свободное использование материала

В соцмедиа публикуются страшные видео — крики испуганных, раненных и умирающих детей, звон стекол, треск огня, сигнализации машин, звуки разрывов кассетных боеприпасов в Белгороде.

Украинские СМИ уже сообщили, что удар по "старой" российской территории был нанесен кассетными боеприпасами из американской системы Himars.

Также украинские журналисты гордо подчеркнули — это уже второй удар по территории России с помощью западного оружия, несмотря на все запреты (первым был удар противорадиолокационными ракетами HARM).

Однако есть уточнение — по предварительной информации, это удар нанесли управляемой версией реактивного снаряда "Угроза-1М" для РСЗО "Град" с лазерной головкой самонаведения.

Что это значит? Что били не "по площадям", а по конкретным целям для максимальных потерь среди мирного населения.

После атаки в городе запустили сирену ракетной опасности — губернатор призвал жителей спуститься в укрытия. Тревога длилась примерно 45 минут. Сейчас на месте ударов потушены пожары, работают аварийные и оперативные службы.

По поручению президента в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с главой ведомства, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим, сообщил Кремль.

В Киеве официально заявили, что нанесли ракетный удар по якобы военным объектам в Белгороде — как "месть и ответ" на вчерашний обстрел военных и инфраструктурных объектов на Украине.

Мало этого, практически все украинские чаты заполнены сообщениями вроде "мало, нужно ещё", "горите, русские (далее — оскорбления)", "за вчера нужно столько же сколько России накидать", "дуже гарно!", "убивайте их всех", "устройте им ад", и т. д.

"Проблема в том, что вот с этим человеческим скотом после окончания СВО нам жить в одной стране. Учитывая традиционную слабость наших идеологических структур, а также то, что этот скот уже не переделать — необходимо принять любые меры, чтобы его в нашей будущей стране не было", — сообщил Pravda. Ru автор военно-аналитического проекта "Оперативная линия".

"Любые способы хороши: высылка, принуждение к эмиграции, насильственное переселение — нас и так со всех сторон обвиняют в геноцидах. Так что хуже не будет, а вот лучше — несомненно", — констатирует он.

"Сначала эти криворукие утырки своей ПВО поубивали собственных граждан. Россия не направляет ракеты на гражданских, это бессмысленно. Потом они решили за это отыграться на гражданах России, обычных жителях Белгорода, которые шли на ёлку. Просто из мести специально нанесли удар по центру города, по Соборной площади. Убили детей. Могут гордиться теперь. Отомстили", — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Ответ на подобные атаки несомненно должен быть адекватным, но наверняка не путем атак на праздничные площади с елками. Убийством собственных граждан с помощью мобилизации и ракет ПВО украинские власти справляются и без этого.

"По кому отвечать? Ну тут напрашиваются и набившие оскомину центры принятия решений. И, что справедливее, по лицам, принимавшим это варварское решение", — заключил он.

"Реакция украинцев на удар по детскому празднику в России — показатель того, как Запад воспитал несколько поколений у нас по соседству. Я часто говорил, что даже после окончания спецоперации уйдёт не один десяток лет, чтобы исправить менталитет, перевоспитать. И то, если не будет продолжаться "европейское влияние", которым будут продолжать настраивать некогда братский народ против россиян", — рассказал Pravda. Ru известный политолог Андрей Гусий.

"Обратите внимание, что Россия не бьёт по гражданскому населению, тем более, по детям. И в соцсетях нет радости, когда украинская ПВО, сбивая ракету, попадает в городские части их страны. У нас и в голове не возникает желание радоваться гибели гражданского населения, тем более, детей. Мы нормальные люди со здоровой психикой" — отмечает эксперт.

Вот этот удар, реакция на него на Украине показывает — насколько сильно мы были правы, когда начали спецоперацию. И насколько точно установлены ее цели, уверен он.

"С учетом событий на Донбассе на протяжении долгого времени, террористических актов в регионах России — трибунал для Зеленского — логичный финал его политической карьеры" — пояснил политолог.

"Многим пользователям местного чата в личные сообщения поступают угрозы и пожелания смерти. Людей также призывают выйти на митинг против власти за 7,5 тыс. рублей — видимо, чтобы нанести удар по собравшимся", — пишет RT.

"В эти минуты наши реактивная артиллерия ВС России стирает с лица земли огневые точки противника в городе Волчанск (Харьковская область). Именно из этого района был совершен террористический обстрел Белгорода", — сообщают очевидцы.

"Это звучит, конечно, цинично, но подобные ситуации как сегодня в Белгороде отрезвляют. Спускают с небес на землю. А на земле идут бои, если кто забыл. И не где-то там, а здесь и сейчас. Поэтому не расслабляемся", — пишут авторы проекта "Записки Ветерана".

По уточнению российского Минобороны, наша ПВО перехватила "ракеты "Ольха" и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько снарядов и кассетные части попали по Белгороду.

В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по Белгороду последствия были бы неизмеримо более тяжелыми".

"В ближайшие 68 часов может быть очень жарко. Салорейх выложится на все 100%. У них отменили празднование НГ. Они мобилизуют ВСЕ силы. Весь имеющийся ресурс накопили к новогодней ночи. Возможны огневые, террористические и хакерские атаки", — пишет журналист и политолог Мина Хачатрян.

"Будет много провокаций, будут активизированы ячейки и вскрыты консервы. Не только за мобилизацию, но и за это им обещали $50 ярдов" — напомнила она.

Хотя при этом чуть ранее Telegram-канал "Архангел спецназа" писал о российском ударе 29 декабря:

"Текущие удары были акцентированы на парализацию военных объектов с личным составом, вооружением и объектами обеспечения военной инфраструктуры. Всё это позволит сократить вражескую активность в новогодние праздники, что в свою очередь поможет обеспечить спокойствие населения нашей страны. Также такие удары решают стратегические вопросы противодействия. <…> Карта этих ударов весьма широкая, а украинские СМИ вскользь подтверждают попадания. Конечно же, сторона Украины будет говорить о том, что били по гражданским целям, что если у здания стоит военная техника, то это не является целью для поражения. Мы думаем, что это только начало. Истощение ПВО будет быстрым, а нового им не дадут".

То есть профилактика уже была проведёна. Но всё же её не хватило.

"Надеемся, ВС РФ уже ввели нужные цели в ракеты и дроны. Чтобы Новый год у хохлия был горячим. Очень горячим. Как в аду. Хотя почему "как"?" — написали мы в нашем Телеграм-канале.

Ждем…