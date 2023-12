29 декабря Вооруженные сил (ВС) РФ осуществили "крупнейшую за всю историю" СВО атаку по ряду целей на Украине, заявили журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они объяснили, почему эти удары стали возможными и что станет с Украиной после этой атаки. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Openverse by ermaleksandr is licensed under Public Domain Mark 1.0.