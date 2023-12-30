В США заявили, что 29 декабря для Украины наступила критическая точка

29 декабря Вооруженные сил (ВС) РФ осуществили "крупнейшую за всю историю" СВО атаку по ряду целей на Украине, заявили журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они объяснили, почему эти удары стали возможными и что станет с Украиной после этой атаки. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Openverse by ermaleksandr is licensed under Public Domain Mark 1.0.

После крупных успехов подразделений российской армии на фронтах Восточной Украины, включая захват стратегически расположенного города Марьинка, который был центром присутствия украинских войск в Донецкой области, Вооруженные силы России 29 декабря нанесли самую крупную в истории серию ракетных ударов по украинским позициям.

До 7 утра по местному времени украинские мониторинговые ресурсы сообщили, что взлетели 18 российских стратегических бомбардировщиков, причем девять бомбардировщиков Ту-95МС и девять бомбардировщиков Ту-22М3 были готовы к запуску крылатых ракет по целям на Украине. Тщательное наблюдение за российскими авиабазами, на которых размещены такие средства, уже давно использовалось для обеспечения некоторого предупреждения о готовящихся ударах, хотя способность бомбардировщиков часами зависать в воздухе, а с октября постоянное патрулирование вооруженными баллистическими ракетами ударными истребителями МиГ-31К значительно усложнило это.

Согласно украинским источникам, восемнадцать российских бомбардировщиков Ту-95МС межконтинентальной дальности, как сообщается, примут участие в ударах в течение дня, при этом украинские офицеры подчеркнули, что ракеты Х-22, запущенные, в частности, бомбардировщиками Ту-22М3, оказалось практически невозможно сбить, и ни одна из них не была перехвачена со времен войны началось.

Российские беспилотники "Герань" новой конструкции одноразового использования, разработанные при поддержке Ирана, нанесли первые удары по украинским позициям около полуночи, достигнув даже Львовской области на крайнем западе страны, а также сосредоточив атаки на юге Одесской области. Другими целями для беспилотников были аэродромы в Киеве и ряд объектов в Винницкой области.

Впоследствии утром ряд ракет воздушного и морского базирования поразили цели в Харькове, Днепропетровске, Киеве, Запорожье и Одессе, а также аэродром в Миргороде и другие цели в Черкасской и Винницкой областях. Среди использованных ракет были "Калибр" ВМФ, крылатые ракеты воздушного базирования Х-59 и Х-22, баллистическая ракета воздушного базирования Х-47М2 и баллистическая ракета 9К720 системы "Искандер-М", что сделало этот удар, безусловно, крупнейшим за все время конфликта.

Атаки по другим целям продолжались во второй половине дня, и, как сообщается, украинские военнослужащие противовоздушной обороны восклицали по поводу ракет: "Мы никогда не видели столько целей на нашем мониторе одновременно”. Позже сообщалось, что были использованы дополнительные ракеты, в том числе Х-32, запущенные бомбардировщиками Ту-22М3, ракеты Х-101, запущенные бомбардировщиками, и даже ракеты класса "земля-воздух" из советских систем С-300, которые были перепрофилированы в средства класса "земля-земля".

Что касается характера пораженных целей, российские источники сообщили, что во Львове была поражена база западных военных подрядчиков, а также энергетические объекты и склады. В Хмельницком были атакованы аэродром, самолеты и различные склады, в то время как в Харькове были нанесены удары по аэродрому, складам и энергетической инфраструктуре, а в Днепропетровске был атакован дополнительный аэродром.

В столице, Киеве, напротив, основными целями были заводы и энергетическая инфраструктура города. В Одессе ракеты были нацелены на терминалы, склады и порты, в Николаеве — на аэродром, порт, топливные терминалы и штаб управления, а в Херсоне, Канатопе и Запорожье — на склады и оборудование противовоздушной обороны, включая ракетные площадки. Расположенный ближе к линии фронта, Херсон также подвергся нападениям на скопления личного состава.

Сообщается, что особое внимание уделялось европейским складам крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и SCALP и аэродромам, на которых размещались их самолеты-носители. Таким образом, удары были нанесены по целому ряду как стратегических, так и тактических целей по всей Украине, в течение 18 часов было запущено более 100 ракет и несколько сотен беспилотных летательных аппаратов одноразового использования.

Увеличение российских ударов по целям на территории Украины последовала за увеличением производства ракет на объектах по всей России в несколько раз по сравнению с довоенным уровнем, что позволило стране значительно увеличить интенсивность ударов как по передовым позициям, так и по целям в крупных городах, расположенных за сотни километров. Примечательным примером была баллистическая ракета 9К720, используемая "Искандер-М", гораздо большая доступность которой в течение нескольких недель позволяла российским войскам наносить "двойные удары" по украинским передовым позициям, чтобы максимизировать урон.

Напротив, все более острая нехватка боеприпасов в украинской армии серьезно ограничила боеспособность фронтовых подразделений - об этом сообщается в западных интервью с личным составом, участвующим в развертываниях, начиная от элитных механизированных бригад и заканчивая артиллерийскими подразделениями.

Украинская система противовоздушной обороны также была уже сильно растянута к осени 2022 года, поскольку огромные арсеналы систем С-300 и "Бук" советской эпохи все больше изнашивались, в то время как возраст активов также создавал проблемы. Во время последней атаки было замечено, как украинская ракета класса "земля-воздух" попала в жилой дом в результате одного из таких инцидентов. Растущие признаки того, что украинские силы близки к критической точке, и что западные покровители Киева стремятся к переговорам об урегулировании, которое могло бы быть весьма выгодным для России из-за неспособности поддерживать военные усилия, считаются важными факторами в решении России усилить давление. В течение следующего месяца сохраняется значительная вероятность дальнейших столь же масштабных ракетных ударов и ударов беспилотников.