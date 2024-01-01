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Дмитрий Плотников

Россия со Львова начала реализовывать цель "денацификацию Украины"

4:37
Силовые структуры » Военные новости

Около трёх часов ночи по Москве уже в новом году, когда многие с шампанского перешли на более крепкие напитки, доедая со стола селёдку под шубой, на Украине начала по-настоящему реализоваться одна из целей специальной военной операции России — денацификация.

Россия со Львова начала реализовывать цель "денацификацию Украины"
Фото: https://t.me/sashakots/34978

Во Львове так называемый музей Романа Шухевича был разбит российским беспилотным аппаратом "Герань". После удара этот мерзкий вертеп полностью выгорел.

Мистика или закономерность?

"Вещь совершенно мистическая — в новогоднюю ночь этот подлый музей уничтожило. Мистическая, потому что я не верю в то, что российское командование всерьёз имело неказистый домик на окраине Львова в списке военных целей. Скорее всего, это так отработала украинская ПВО и "Герань" упала не там, где должна была. Можно сказать, случайность. Верю, что сам дух истории просто восстал против такой наглой лжи и восстановил справедливость", — комментирует ситуацию сценарист и публицист Дмитрий Петровский.

Напомним, Шухевич был одним из военных руководителей ОУН — Организации украинских националистов*, УПА — Украинской повстанческой армии**, капитаном в нацбатальоне "Нахтигаль", карателем военной полиции гитлеровской Германии, и по совместительству (и в душЕ), как и все националисты Украины — негодяем, бандитом и палачом. "Нахтигаль" после 22 июня 1941 году чуть ли не первым вошёл во Львов. Разумеется, там сразу были устроены польские и еврейские погромы.

Однако, когда украинские националисты поняли, что Адольф Гитлер не собирается собирается освобождать Украину, а главаря ОУН* Степана Бандеру арестовали, то Роман Шухевич сотрудничать с немцами не перестал. Напротив, он стал офицером шуцманшафта, а проще говоря, обычным полицаем.

Кстати, в его обязанности, помимо всего прочего, входили пытки и убийства белорусских партизан.

Вне закона

Когда на моей малой Родине — в Сталинграде в 1943 году стало понятно, что Советский Союз перевернул всю войну, то гитлеровцы сами стали арестовывать украинских коллаборантов. После этого Шухевич по украинской народной традиции переобулся и стал воевать и против немцев, и против советской армии.

И кстати в тоже время ОУН* и устроила печально известную Волынскую резню. Напомним, тогда на территории Западной Украины было убито более 60 тысяч поляков. А когда закончилась Вторая мировая война, Шухевич прятался во Львове. Но советские спецслужбы вычислили его местонахождение и при аресте застрелили, поскольку тот оказывал вооруженное сопротивление.

Напрашивается вопрос, а кто из нормальных людей мог создать такой музей? Чему должна научить экспозиция музея? Что резать евреев — хорошо, а поляков — верх "украинизма"? Что быть пособником фашистов — это почётно?

Вот некоторые конкретные примеры действий Шухевича и УПА**, которые вызывают отвращение:

  • В 1943 году УПА** провела Волынскую резню, в ходе которой были убиты десятки тысяч поляков.
  • В 1944 году УПА** участвовала в карательной операции "Буря", в ходе которой были убиты тысячи советских партизан и мирных жителей.
  • В 1946 году УПА** совершила массовое убийство евреев в селе Липники.

Эти действия привели к тому, что Шухевич это одна из самых мерзких личностей истории, которые способствовали гибели тысяч людей и разрушению Украины.

Кстати, в Польше уже бурно отреагировали на новость о разрушенным музее Шухевича. Поляки благодарят Россию и лично Владимира Путина, потому что помнят Волынскую резню и считают, что частично отмщены.

* "Добровольческое Движение Организации украинских националистов" (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 08.09.2022).

** "Украинская повстанческая армия" (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Музей Романа Шухевича
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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