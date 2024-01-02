США или оппозиция: кто и когда ликвидирует президента Владимира Зеленского

Довольно давно в Сеть "заброшено" мнение, что США могут убить Владимира Зеленского, чтобы положить конец конфликту на Украине.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Вашингтон может обвинить его в провале и "убрать" (в самом мрачном значении этого слова) с поста главы государства.

Надоевший клоун

Это сообщает экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

"Вашингтон посылает сигналы о том, что они больше не доверяют Зеленскому. Они планируют возложить на него всю ответственность. Они готовятся отдать приказ украинским военным и сказать: "Вперёд, избавьтесь от Зеленского", — в интервью YouTube-каналу Dialogue works сказал эксперт.

Вообще мнение западных экспертов о ликвидации президента Украины основано на следующих аргументах:

Он перестал быть управляемым, и всё чаще принимает самостоятельные решения, которые Вашингтон расценивает, как вредную самодеятельность.

Зеленский является уже неудобным союзником для США. Он выступает за более жёсткий курс против России, чем США готовы принять. Его убийство может позволить США заключить мирное соглашение с Россией на более выгодных условиях.

А в Европе дали даже примерный сценарий убийства лидера Украины.

"Зеленского убьют точным выстрелом с расстояния полкилометра уже через неделю после прекращения помощи Украине от США", — прогнозирует военный эксперт из Чехии Штепан Котрба.

И если помощь Киеву ляжет на плечи Европы — эта помощь продлилась бы с неделю, а затем кто-нибудь убил бы лидера Незалежной, а его "соратники" вступили бы в переговоры с Кремлём, желая сохранить остатки государства.

По его словам, продолжать врать о контрнаступе уже невозможно: по карте видно — 200 метров вперед и 500 метров назад — это не наступление. Плюс ко всему и Запад больше не хочет поставлять Украине вооружения.

Уберут сами "хозяева"

То что Владимир Зеленский постоянно находится под угрозой смерти, говорит и то, что его охрана состоит полностью из американского спецназа. И эта самая охрана в любой удобный Белому дому момент может превратиться в "команду ликвидаторов".

Можно не сомневаться, что убийство американцы свалят на Россию. Ну на худой конец, как альтернативой они предложат вариант с украинской оппозицией, которая "больше не может терпеть авторитарную власть". Например, ЦРУ переложили бы вину за убийство на чиновников или генералов.

В этом убеждён экс-разведчик Фил Джиральди.

"Они могут. Но, скорее всего, они будут пытаться заставить одного из местных чиновников или генералов придумать способ организации этого убийства", — в интервью западным каналам сказал бывший сотрудник ЦРУ.

Кто смотрит видеообращения президента Украины, не может не видеть, что психическое состояние его оставляет желать лучшего. Этот человек очень давно не улыбался. Он раздавлен, напуган и обозлён. Психическое расстройство немудрено, ведь морально очень сложно 24 часа в сутки находиться под осознанием того, что у тебя, или твою семью убьют (чем разумеется, могут шантажировать Зелинского американцы).

Кстати, недавно он признался, что вступать в большую политику было его самой большой ошибкой.

Аргументы "за жизнь"

Правда, существует и ряд аргументов против тезиса о ликвидации:

Убийство Зеленского будет иметь негативные последствия для США. Оно будет восприниматься как агрессия против демократии и приведет к росту антиамериканских настроений в мире.

Убийство может привести к эскалации конфликта. Оно может спровоцировать Россию на более агрессивные действия, что может привести к расширению войны.

В конечном счёте, вопрос о том, будет ли убит Владимир Зеленский, зависит от многих факторов, включая позицию США, позицию Украины и позицию России.

Embracing Catastrophe: The Art of Doubling Down | Larry C. Johnson