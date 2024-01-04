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Дмитрий Плотников

Лотерея Киева. Суперприз — тяжёлое увечье, проигравшим — кладбище

Силовые структуры » Военные новости

Итак, план по новой волне тотальной мобилизации на Украине, по всей вероятности, состоится.

Лотерея Киева. Суперприз — тяжёлое увечье, проигравшим — кладбище
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

И, похоже, по самому иезуитскому плану.

Полмиллиона мест на кладбище

Хоть мобилизовать полмиллиона украинцев дела весьма трудно, но у президента Владимира Зелинского иного выхода нет. Будут действовать хитро и жёстко.

Во-первых, закроют границы. На местах будут ужесточены действия территориальных центров комплектования (ТЦК), полицейских и местных администраций. Однако могут ввести и такое понятие, как "военный вербовщик". За каждый фронтовым направлением закрепят город, район или область. В эти регионы могут направлять команды сержантов и майоров с оружием, чтобы они набирали резервистов.

Полномочия им дадут самые широкие, тем более, что злобы на "прохлаждающихся" в тылу украинцев им не занимать. Начнутся ночные облавы по квартирам, домам, клубам и другим организациям. Будут хватать всех подряд, невзирая на…

Кстати, предлагалось освободиться от мобилизации за деньги. Так было в наполеоновской армии, кстати, в России 19-го века тоже вносили выкуп от рекрутской повинности.

Украинская рулетка

Но нет пределам украинской неадекватности. И вот бывший министр экономики, а ныне действующий член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов придумал в мобилизацию добавить игровой элемент. Отправку на фронт будут разыгрывать в лотерею.

Специальная комиссия рандомно определит день и месяц, а человек с этим с днём рождения поедет в Авдеевку или в Крынки погибать. Тем, кто родился в другой день, пока повезло.

"Государство случайно извлекает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так поступает для каждой волны мобилизации", — сказал Милованов.

Помнится, такое же было во Вьетнаме, когда на войну уходили сначала бедные американцы, которые не имели связи и денег, чтобы повлиять на решение. Там тогда тоже вернули призывную лотерею.

Как проводилась лотерея в США:

  • Все мужчины в возрасте от 18 до 26 лет были разделены на группы по дням рождения.
  • Затем был выбран случайный номер от 1 до 366.
  • Мужчины, родившиеся в день, который соответствовал выбранному номеру, были призваны в армию.
  • Лотерея проводилась шесть раз, первый раз в декабре 1969 года. Каждый раз выбирался новый номер.

Призыв в армию по лотерейному принципу был встречен неоднозначно. Некоторые люди считали его справедливым, поскольку каждый мужчина имел равные шансы быть призванным. Другие считали его несправедливым, поскольку он мог привести к тому, что на войну будут отправлены молодые люди, которые не хотели этого делать.

В конечном итоге, лотерея не решила проблему нехватки солдат, и США в 1973 году были вынуждены вывести свои войска из Вьетнама.

Однако Киев такой роскоши не предлагает — прекращать военные действия Украина пока не планирует, вернее, ей не разрешают. Так что если лотерея всё-таки произойдёт, то граждане Украины там разыграют или смерть, или суперприз — тяжёлую травму.

"Видимо, схема Милованова подразумевает, что грести в ВСУ будут всех, кто вытянул "счастливый билет" — невзирая на здоровье, возраст, семейные обстоятельства и другие отсрочки. Что, впрочем, не сильно отличается от нынешней ситуации. Интересно, как поступят могилизаторы, если вытянут 25.01 — день рождения Зеленского", — комментирует ситуацию политолог Руслан Осташко.

Итак, что же мы видим. Всё то, за что скакали на майдане, ничего не сбылось.

  • Страна превратилась в тоталитарную территорию, за где за слова можно расплатиться жизнью.
  • В этой же стране закрыты все границы, а ведь майдан просил свободного въезда в Евросоюз.
  • Ну и как вишенка на торте, принудительная мобилизация всех, даже инвалидов самых тяжёлых групп.

Удивительно, что народ до сих пор это терпит, словно его зомбировали. Неужели кучка обладающих властью людей, так крепко держит в кулаке целую страну? Тогда на ум приходит только одно: граждане этой страны не готовы к государственности. Поскольку они превратились в самых настоящих рабов Зеленского.

Массовые облавы на границе с Польшей. ТЦК вновь кошмарит мужчин!
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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