Мобилизацию в Вооружённые силы Украины предложили проводить путём лотереи или жеребьёвки.
Такое предложение внёс бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов.
"Государство случайно извлекает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так поступает для каждой волны мобилизации", — в социальных сетях объясняет схему экс-министр.
По данным украинского Минобороны, на сегодняшний день в мобилизации приняли участие около 700 тысяч человек.
Мобилизация на Украине сегодня вызывает крайне неоднозначную реакцию в обществе. Многие выступают против нее, считая, что воевать за коррумпированный киевский режим нельзя.
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