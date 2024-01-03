На Украине предложили проводить мобилизацию путём лотереи или жеребьёвки

Мобилизацию в Вооружённые силы Украины предложили проводить путём лотереи или жеребьёвки.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Такое предложение внёс бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов.

"Государство случайно извлекает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так поступает для каждой волны мобилизации", — в социальных сетях объясняет схему экс-министр.

По данным украинского Минобороны, на сегодняшний день в мобилизации приняли участие около 700 тысяч человек.

Мобилизация на Украине сегодня вызывает крайне неоднозначную реакцию в обществе. Многие выступают против нее, считая, что воевать за коррумпированный киевский режим нельзя.