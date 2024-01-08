Республиканцы США считают, что Байден должен представить Конгрессу план победы на Украине

4:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Республиканская партия США считает, что американский лидер Джо Байден обязан представить Конгрессу план победы, который будет включать в себя максимальное санкционное давление на россию, перевод замороженных российских активов на Украину и предоставление киевской власти оружия, необходимого для победы ВСУ.

Фото: Википедия

И всё необходимо сделать, как можно скорее, требуют республиканцы.

Разборки "демократов" и "республиканцев"

Кстати, не надо думать что их противники — Демократическая партия, прямо-таки пышет русофилией. Ничего кардинального не произойдёт в политике Соединённых Штатов, если на ближайших выборах победу одержат днмократы.

Нужно понимать, что использование различных механизмов или различных театров военных действий не отменяет основной американской цели — сохранить мировую гегемонию. У разных администраций могут быть просто варианты выбора: кого "душить" первым — Российскую Федерацию или Китайскую Народную Республику.

"Демократы сейчас тоже соглашаются, что переносить усилия надо на Китай, потому что с Россией не получилось. Украину они уже потеряли, а втягивание Европы в конфликт — проблематично. Если получится, тогда они возможно постараются сдвинуть китайскую проблему хронологически чуть дальше — за 2025-2026 год. Штаты считают, что если они выигрывают у одного государства, то со вторым будет проще, потому что тогда против оставшегося они объединят весь мир", — заявляет политолог и историк Ростислав Ищенко.

Но и план победы Украины, предложенный американскими республиканцами, является нереалистичным и невыполнимым.

По мнению многих аналитиков, причин тут несколько:

США и Европа не смогут предоставить Украине в полном объеме необходимую помощь. США и Европа имеют другие приоритеты, в том числе Ближний Восток, Центральную Азию и Тайвань. Кроме того, Европа сама нуждается в помощи и защите, так как её экономический и военный потенциал значительно ослаблен.

ВСУ испытывают дефицит личного состава и кадровых офицеров. Обучение нового личного состава требует времени и ресурсов, которых у Украины нет. Кроме того, в ВСУ отсутствует кадровый офицерский корпус, необходимый для комплектования новых частей и соединений.

Положение на фронте

Мало того, многие обозреватели прогнозируют, что к началу весенне-летней кампании 2024 года в распоряжении Вооружённых сил Украины не будет ничего, что необходимо им для победы. Задачи, поставленные перед националистами киевского режима, не будут выполнены.

В 2024 году Украина не сможет одержать победу над Россией в полном смысле этого слова. Однако она мечтает добиться существенного успеха в обороне собственной оставшейся территории и сохранить свою государственность.

Не думаю, что Украина имеет хорошие шансы на успех, и вряд ли она сможет продолжить оказывать эффективное сопротивление российским войскам и укрепить свою оборону. Для этого ей необходима дальнейшая помощь со стороны США и Европы, а также консолидация украинского общества.

СВО до конца

И даже несмотря на то, что Украина имеет значительную территорию и население, вряд ли станет затруднением для России полное её завоевание.

Украинская армия не смогла показать высокую боеспособность и готовность к сопротивлению, а моральные силы у них на исходе.

Западные страны всё меньше и меньше оказывает Украине помощь в военной сфере, включая поставки оружия и боеприпасов. Эксперты прогнозируют, что Россия может добиться определенных успехов в наступательных операциях. И вряд ли Украина сможет удержать свои основные города и территории.