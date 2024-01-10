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Петр Ермилин

В США раскрыли данные о главной уязвимости Украины

4:22
Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные силы (ВС) РФ нейтрализовали двух украинских летчиков, которые играли для Вооруженных сил Украины (ВСУ) важную роль в противостоянии с Россией, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они объясняют, что это стало возможным из-за низкого уровня защиты украинской противовоздушной обороны (ПВО). Pravda.Ru публикует перевод материала MWM, авторы которого разъясняют ситуацию с уязвимостью ПВО ВСУ.

В США раскрыли данные о главной уязвимости Украины
Фото: wikimedia.org by Pavel Adzhigildaev is licensed under CC BY-SA 3.0

Украинские власти подтвердили гибель двух пилотов истребителей в ходе недавних боевых действий, в том числе одного из самых опытных летчиков — заместителя командира 39-й бригады тактической авиации майора Станислава Романенко. Бригада эксплуатировала самый боеспособный класс истребителей Украины — "Фланкеры" Су-27, которые, когда они были унаследованы от Советского Союза в 1991 году, на сегодняшний день считались самыми боеспособными истребителями в Европе.

Противоречивые сообщения указывают на то, что либо три, либо два из немногих оставшихся в Украине Су-27 были сбиты в последнюю неделю декабря. В отличие от более легких МиГ-29, на которые были поставлены десятки новых самолетов со всей Восточной Европы, Су-27 не используется никакими другими западноевропейскими государствами, что сделало невозможным восполнение потерь.

Заместитель командующего был награжден дважды до этого в 2022 году, одним орденом и одной медалью, и был похоронен в Житомире 8 декабря. Примечательно, что Житомир был местом одного из крупнейших воздушных сражений войны, в ходе которого четыре Су-27 были сбиты в марте 2022 года российскими истребителями без потерь с их стороны.

Считается, что российские истребители превосходства в воздухе Су-35, усовершенствованное производное от Су-27, с авионикой, вооружением и материалами планера, технологически опережающими примерно на 25 лет, поспособствовали этой победе. Технологические недостатки, с которыми столкнулись украинские истребители, были непреодолимыми с начала конфликта из-за отсутствия постсоветских классов истребителей, что, как ожидается, не изменится, поскольку западные партнеры страны по безопасности предложили поставлять только аналогичные устаревшие варианты F-16, которые считаются гораздо менее боеспособными чем Су-27.

Наряду с заместителем командира Романенко, вторым подтвержденным погибшим пилотом был 23-летний Владислав Залистовский, пилот МиГ-29 из 114-й бригады тактической авиации, который, как полагают, пилотировал либо МиГ-29, сбитый в конце декабря, либо другой МиГ-29, сбитый в конце декабря — первой неделе января. После поставок дополнительных МиГ-29 на Украину, согласно сообщениям, в октябре авиапарк понес серьезные потери: в течение десяти дней интенсивных воздушных боев с 13 по 23 октября российские войска сбили 17 самолетов.

На фоне все более серьезных предупреждений как из местных, так и из западных источников о крайней нехватке в украинском арсенале ракет класса "земля-воздух", украинские истребительные подразделения, как сообщается, были развернуты для выполнения более рискованных задач по противодействию ударам российских беспилотников, чтобы снизить нагрузку на наземные средства противовоздушной обороны. Аналитики широко полагают, что именно это привело к увеличению потерь, понесенных флотом в последние месяцы. Сниженная способность украинской авиации полагаться на наземные средства противовоздушной обороны, как сообщается, также позволила российским истребительным подразделениям идти на больший риск как при поражении наземных целей, так и при наступлении на оставшиеся истребительные подразделения Украины.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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