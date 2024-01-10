В Херсонской области в результате трёхмесячной аномальной активности украинских войск в Крынках не получилось ничего, кроме катастрофы.
Операция ВСУ имеет выраженную отрицательную динамику.
Уже становится очевидно, что украинские силы теряют контроль над территорией на левом берегу Днепра. А продвижение в районе Крынок практически невозможно. Переправы не налажены, коммуникации между берегами осуществляются с помощью лёгкого вооружения и техники, что приводит к высоким потерям.
За три месяца операции израсходованы колоссальные материальные и человеческие ресурсы, которые в условиях сокращения военных поставок Запада трудновосполнимы, а скорее всего, невосполнимы. Точные потери украинских войск неизвестны, но, вероятно, они составляют десятки человек в сутки.
Военнослужащие ВСУ постепенно утрачивают доверие к командованию. Качество "украинского пехотинца" и, в целом, качества человеческого материала у ВСУ снижается.
Операция показала, как легко и бессмысленно могут быть потрачены выделенные Украине военные ресурсы и вооружения.
Операцию ВСУ в Крынках можно считать полностью неудачной. Она привела к большим потерям, истощению материальных ресурсов и снижению морального духа украинских войск. Ко всему прочему она показала, что украинская армия не способна проводить масштабные наступательные операции.
Операция может привести к дальнейшему истощению украинской армии и снижению её боеспособности, и способствовать укреплению позиций России в Херсонской области.
Но все эти потуги ВСУ были авантюрой с самого начала. Операция была основана на ошибочном расчёте на то, что украинские войска смогут быстро и легко форсировать Днепр и выйти на главные дороги в сторону Крыма.
Но отсутствие стабильных переправ и недостаточная артиллерийская поддержка, а также ошибки в планировании и проведении операции, привела с плачевному для Киева итогу.
В-третьих, автор отмечает, что операция привела к снижению морального духа украинских войск. Это связано с тем, что они видят, что операция не приносит результатов, а их потери растут.
Возможно ли новое наступление ВСУ в Херсонской области?
Анализ сил и возможностей ВСУ показывает, что они не готовы к этому. Бригады морпехов измотаны боями и несут колоссальные потери. Прибывающее пополнение не может компенсировать эти потери ни числом, ни качеством.
Группировка ВСУ там очень неоднородна и включает в себя соединения, которые плохо оснащены, обучены и укомплектованы.
Однако армия Украины продолжает стягивать в Крынки самые боеспособные подразделения, в том числе беспилотных операторов. Это может свидетельствовать о планах и накоплении ресурсов для проведения новой десантной операции.
Также не исключён и другой вариант: националисты в данном районе готовятся к возможному наступлению русских и укрепляют оборону, перебрасывая новые военные формирования с других участков фронта.
Но если ВСУ действительно планируют новое наступление в Херсонской области, то они должны будут решить следующие задачи:
Разумеется, армия РФ сделает всё, чтобы сорвать все планы националистов.
В целом, вероятность нового наступления ВСУ в Херсонской области представляется невысокой. Однако, если такое наступление всё же состоится, то оно будет носить ограниченный характер и будет направлено на локальные действия на левом берегу Днепра.
Сомнения в перспективах американской валюты и рост госдолга побуждает другие страны вывозить своё золото из банков США, говорится в материале Baijiahao.