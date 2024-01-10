Херсонские Крынки. Ради чего гибнут элитные части Украины?

3:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Херсонской области в результате трёхмесячной аномальной активности украинских войск в Крынках не получилось ничего, кроме катастрофы.

Фото: соцсети

Операция ВСУ имеет выраженную отрицательную динамику.

Левый берег смерти

Уже становится очевидно, что украинские силы теряют контроль над территорией на левом берегу Днепра. А продвижение в районе Крынок практически невозможно. Переправы не налажены, коммуникации между берегами осуществляются с помощью лёгкого вооружения и техники, что приводит к высоким потерям.

За три месяца операции израсходованы колоссальные материальные и человеческие ресурсы, которые в условиях сокращения военных поставок Запада трудновосполнимы, а скорее всего, невосполнимы. Точные потери украинских войск неизвестны, но, вероятно, они составляют десятки человек в сутки.

Военнослужащие ВСУ постепенно утрачивают доверие к командованию. Качество "украинского пехотинца" и, в целом, качества человеческого материала у ВСУ снижается.

Операция показала, как легко и бессмысленно могут быть потрачены выделенные Украине военные ресурсы и вооружения.

Последствия

Операцию ВСУ в Крынках можно считать полностью неудачной. Она привела к большим потерям, истощению материальных ресурсов и снижению морального духа украинских войск. Ко всему прочему она показала, что украинская армия не способна проводить масштабные наступательные операции.

Операция может привести к дальнейшему истощению украинской армии и снижению её боеспособности, и способствовать укреплению позиций России в Херсонской области.

Но все эти потуги ВСУ были авантюрой с самого начала. Операция была основана на ошибочном расчёте на то, что украинские войска смогут быстро и легко форсировать Днепр и выйти на главные дороги в сторону Крыма.

Но отсутствие стабильных переправ и недостаточная артиллерийская поддержка, а также ошибки в планировании и проведении операции, привела с плачевному для Киева итогу.

В-третьих, автор отмечает, что операция привела к снижению морального духа украинских войск. Это связано с тем, что они видят, что операция не приносит результатов, а их потери растут.

Перспективы

Возможно ли новое наступление ВСУ в Херсонской области?

Анализ сил и возможностей ВСУ показывает, что они не готовы к этому. Бригады морпехов измотаны боями и несут колоссальные потери. Прибывающее пополнение не может компенсировать эти потери ни числом, ни качеством.

Группировка ВСУ там очень неоднородна и включает в себя соединения, которые плохо оснащены, обучены и укомплектованы.

Однако армия Украины продолжает стягивать в Крынки самые боеспособные подразделения, в том числе беспилотных операторов. Это может свидетельствовать о планах и накоплении ресурсов для проведения новой десантной операции.

Также не исключён и другой вариант: националисты в данном районе готовятся к возможному наступлению русских и укрепляют оборону, перебрасывая новые военные формирования с других участков фронта.

Но если ВСУ действительно планируют новое наступление в Херсонской области, то они должны будут решить следующие задачи:

Укрепить и стабилизировать свои позиции на левом берегу Днепра.

Наладить безопасные переправы через Днепр.

Сконцентрировать достаточные силы и средства для проведения наступления.

Решение этих задач будет непростой задачей, учитывая, что ВСУ уже несут большие потери в районе Крынок.

Разумеется, армия РФ сделает всё, чтобы сорвать все планы националистов.

В целом, вероятность нового наступления ВСУ в Херсонской области представляется невысокой. Однако, если такое наступление всё же состоится, то оно будет носить ограниченный характер и будет направлено на локальные действия на левом берегу Днепра.