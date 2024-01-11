В США предрекли Киеву проблему после дебюта нового дрона ВС РФ на Украине

6:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Беспилотник Shahed-238 впервые появился в зоне специальной военной операции (СВО) и показал неординарные боевые способности, рассказывают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Разработанный специально для борьбы с противовоздушной обороной (ПВО) противника, Shahed-238 был произведен в Иране, вероятно, специально по заказу России, добавляют авторы материала. Pravda.Ru публикует перевод материале MWM о боевом дебюте Shahed-238.

Фото: Getty Images

Сообщается, что российские военно-воздушные силы начали использовать иранский беспилотник нового класса в боевых действиях на Украине, причем первые свидетельства применения нового класса самолетов на театре военных действий появились 8 января. На фотографиях, опубликованных в тот день в социальных сетях, были видны остатки Shahed-238, который был запущен по цели на Украине, с небольшой реактивной турбиной, отличающей самолет от его предшественника — пропеллерного Shahed-136.

Представленный 19 ноября на выставке аэрокосмических достижений Корпуса Стражей Исламской революции, новый беспилотник представил более широкий спектр вариантов наведения, в то время как его тип двигателя позволял ему намного быстрее достигать целей, сокращая время реагирования и затрудняя перехват. Были продемонстрированы три варианта беспилотника с различными вариантами наведения, оптимизированными для различных типов целей, в том числе один с противорадиационной головкой самонаведения, позволяющей использовать самолет для подавления противовоздушной обороны.

Презентация состоялась менее чем за месяц до того, как связанная с Ираном группировка боевиков "Хезболла" нанесла ограниченные удары по израильским системам противовоздушной обороны "Железный купол", подчеркнув ценность, которую такой самолет может иметь не только для своих внерегиональных клиентов, таких как Россия, но и для своих стратегических партнеров на Ближнем Востоке.

Shahed-136 дебютировал в боевых действиях на украинском театре военных действий в сентябре 2022 года, и после крупномасштабных поставок иранскими военными самолетами они некоторое время представляли собой основное средство России для нанесения высокоточных ударов по всей линии фронта.

Самолеты одноразового использования были спроектированы таким образом, чтобы использовать их начиненные взрывчаткой корпуса в качестве оружия, из-за чего их принято называть называют беспилотниками-камикадзе, поскольку концептуально они представляют собой гибрид беспилотного летательного аппарата и крылатой ракеты.

Поскольку украинская противовоздушная оборона становится все более критически истощенной, российские ракетные и воздушные удары по Украине 29 и 31 декабря показали значительное сокращение процента беспилотных летательных аппаратов, которые украинские силы смогли перехватить. В 2023 году в России началась лицензионная сборка беспилотников Shahed-136, хотя, как сообщается, параллельно продолжался импорт из Ирана, чтобы еще больше увеличить возможности российских вооруженных сил по проведению атак.

В Вооруженных силах России самолеты обозначаются как "Герань-2". Однако более новый Shahed-238, по-видимому, использовался лишь в очень ограниченных масштабах, и ожидается, что основной задачей этого средства будет подавление противовоздушной обороны.

Нерешенный вопрос, касающийся Shahed-238, заключается в том, в какой степени использование реактивных двигателей и, следовательно, гораздо большей инфракрасной заметности могло бы фактически компенсировать преимущества дополнительной скорости за счет повышения уязвимости для средств ПВО противника, будь то украинской или израильской.

Было высказано предположение, что дроны оснащены турбореактивными двигателями TJ100, типом силовой установки, который использовался на серийных истребителях с 1940-х по 1970-е годы и который, хотя и менее эффективен, чем турбовентиляторные двигатели, значительно дешевле и менее сложен и, следовательно, больше подходит для недорогого одноразового использования. Тем не менее, ожидается, что Shahed-238 будет стоить почти вдвое дороже, чем Shahed-136, в первую очередь из-за огромного расхождения в стоимости между пропеллерными и реактивными двигателями.

Таким образом, самолет, возможно, был разработан специально для экспорта в Россию, которая предъявляет более высокие требования и выделяет больший бюджет на такие активы, и ожидается, что он будет зарезервирован для целей с более высоким приоритетом или целей, лучше прикрытых средствами противовоздушной обороны Украины.

Очень серьезное истощение украинского ракетного арсенала класса "земля-воздух", о котором широко сообщают как местные, так и западные источники, к концу 2022 года уже начало серьезно ограничивать его способность запускать две ракеты для перехвата каждой цели, что является нормой для обеспечения высокой вероятности поражения. Таким образом, ожидается, что Shahed-238 обладает гораздо большей живучестью, поскольку потенциально может либо ускорить истощение средств противовоздушной обороны Украины, вынуждая расходовать больше ракет на цель, либо вынудить украинские подразделения уступить в проведении атак, чтобы сэкономить ракеты. Однако способность беспилотников целенаправленно поражать оставшиеся позиции украинской ПВО делает их особенно серьезной угрозой. Остается весьма вероятным, что беспилотники Shahed-238 используются на пробной основе в ожидании более масштабных приобретений или, возможно, хотя и менее вероятно, дальнейшей сделки по лицензионному производству.

В то время, когда украинские войска сталкиваются со все более серьезными недостатками в огневой мощи, когда подразделения от артиллерийских подразделений до элитных механизированных бригад испытывают острую нехватку боеприпасов, в то время как российские ракетные и воздушные удары усиливаются, внедрение нового, гораздо более быстрого класса беспилотных летательных аппаратов одноразового использования потенциально может внести важный вклад в это растущее давление.