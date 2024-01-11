В США восхитились мощью одного из боевых вертолетов ВС РФ

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Находящийся на вооружении российской армии Ми-28Н заметно отличается от западных аналогов и превосходит их по тактико-техническим характеристикам, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они рассказывают, как Ми-28 показал себя в зоне специальной военной операции (СВО) и объясняют, за счет чего вертолет сумел продемонстрировать подобный успех. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: wikimedia

9 января сообщалось, что российская армия задействовала ударные вертолеты Ми-28Н для уничтожения украинских опорных пунктов и нанесения ударов по скоплениям войск под Донецком. Министерство обороны сообщило, что "все цели были уничтожены" в ходе операции, хотя и не уточнило, сколько самолетов было задействовано и какое вооружение было использовано. Бои в Донецке были одними из самых интенсивных на театре военных действий: 7 января сообщалось, что украинские войска потеряли более 300 военнослужащих менее чем за 24 часа.

Это подтверждает информацию растущего числа украинских источников, сообщающих о столь же экстремальных показателях потерь, особенно в подразделениях срочной службы. Острая нехватка в арсенале ракет класса "земля-воздух" Украины сделала ее передовые подразделения гораздо менее защищенными и таким образом позволила как ударным вертолетам, так и истребительной авиации дополнить огромное и растущее превосходство России в огневой мощи с использованием артиллерии и ракет класса "земля-воздух" для дальнейшего усиления давления на украинские передовые подразделения.

Способность Украины вести огонь по российским войскам значительно снизилась в последние месяцы, поскольку артиллерийские подразделения страны и даже ее самые элитные механизированные бригады были вынуждены сократить расходы на боеприпасы до долей прежнего уровня из-за острой нехватки. Ожидается, что прекращение американской военной помощи после поставки последнего пакета вооружений в конце декабря еще больше значительно ухудшит ситуацию.

Ми-28 является одним из новейших ударных вертолетов, эксплуатируемых в любой точке мира, и является прямым преемником Ми-24 позднесоветской эпохи, который считается широким эквивалентом топового ударного вертолета НАТО AH-64 Apache.

В то время как Соединенные Штаты инвестировали в модернизацию Apache, а не в разработку нового класса ударных вертолетов, Россия вложила значительные средства в разработку как Ми-28, так и Ка-52 как совершенно новых самолетов 21 века, обеспечивающих неоспоримые преимущества перед зарубежными конкурентами.

Каждый Ми-28 может нести до 16 противотанковых ракет или 80 80-мм реактивных снарядов и обладает непревзойденными летно-техническими характеристиками, включая знаменитую способность летать в обратную сторону, а также значительное преимущество перед "Апачами" с точки зрения огневой мощи, живучести и простоты обслуживания. В первую очередь Ми-28 был замечен в применении 80-мм и 122-мм реактивных снарядов, а также противотанковых управляемых ракет 9М120 "Атака" и LMUR на Украине. Впервые LMUR был замечен в применении в январе 2023 года и обеспечивает дальность поражения 15 км, сочетая спутниковое и оптическое виды наведения для обеспечения высокой степени точности.

Новейший вариант лучшего ударного вертолета российской армии Ми-28НМ впервые прошел боевые испытания при поддержке операций по борьбе с повстанцами в Сирии в 2016 году, и его высокие показатели на театре военных действий, как полагают, стали основным фактором, повлиявшим на подписание Министерством обороны контрактов на поставку еще 98 единиц к 2027 году.

Улучшения включали интеграцию двигателей VK-2500P, увеличение скорости на 13 процентов и интеграцию новых датчиков, обеспечивающих круговой обзор, а также усовершенствованные средства управления огнем и возможности "воздух-воздух". Армейские ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52 ВМФ в 2023 году сыграли заметную роль в борьбе с украинской бронетехникой с начала июня 2022 года, когда украинские военные и сопровождающие их военизированные формирования попытались начать массовое наступление на российские позиции.

7 августа генеральный директор государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что производство военных вертолетов в рамках Гособоронзаказа увеличилось более чем вдвое: только в 2022 году было произведено 296 вертолетов по сравнению всего со 134, или на 55 процентов меньше, в 2021 году.