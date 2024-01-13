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Дмитрий Плотников
"Летающие радары" найдут оставшиеся истребители ВСУ

Россия чаще стала использовать "летающие радары", чтобы найти оставшиеся истребители ВСУ

3:43
Силовые структуры » Военные новости

ВВС Украины несут огромные потери и, в частности, истребителей там осталось совсем немного.

Россия чаще стала использовать "летающие радары", чтобы найти оставшиеся истребители ВСУ
Фото: Вадим Савицкий

На фоне того, что Россия постоянно бьёт по системам противовоздушной обороны Украины, оставшиеся самолёты подвергаются большому риску.

Новая тактика?

В связи с этим армия РФ всё чаще стала использовать свой "летающий радар" — самолёт А-50У. Бортовые системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) работают у ВС РФ по полной.

"Этот самолёт обнаруживает пусковую установку или самолёты и сообщает на командный пункт или на аэродром, что вот в таком месте находится самолёт, который взлетает, который пытается решить ту или иную боевую задачу, и по нему наводится наш истребитель или наводится зенитная установка", — рассказывает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

На вооружение армии России имеется семь таких самолётов плюс три базовых А-50. Усовершенствованные модели могут находиться в воздухе свыше 9 часов. А-50У имеют в своем оснащении модернизированный радар "Шмель II", который может обнаруживать пуски ракет на расстоянии свыше 1000 км.

Воздушная машина может отслеживать до 300 объектов и обеспечить цели — до 40 сопровождающих самолётов. Эта платформа несёт огромный радар, что даёт возможность предоставлять ценную информацию о целеуказании и другие данные, которые обеспечивают преимущество в ситуационной осведомлённости.

Также в России есть ещё одна платформа ДРЛО — самолёт А-100. Это усовершенствованная модель А-50, которая представлена в 2022-м году. По информации, комплект датчиков этого самолёта будет иметь производительность выше на 30% чем А-50У.

Развитие

В последнее время боевая авиация РФ стала чаще использовать "летающие радары". Так обеспечивается поддержка не только подразделениям ВКС РФ, но и наземным комплексам противовоздушной обороны (ПВО РФ). Использование этих самолётов — один из видов сложных операций, которые дают российским войскам опыт в конфликте на Украине. А положительный опыт налицо.

Можно не сомневаться, что Вооружённые силы России продолжат инвестировать в эти самолёты, которые будут использоваться в качестве дополнения наземных комплексов ПВО. Тем более, что у нас есть уникальное преимущество — колоссальный опыт работы в зоне боёв высокой интенсивности, а этого нет ни у одного конкурента, будь то Китай или США. А ведь эти страны считаются одними из лидеров с точки зрения производительности систем ДРЛО.

Да, российский флот ДРЛОиУ пока уступает своим американским и китайским аналогам. В частности, китайский KJ-500 в настоящее время считается мировым лидером с точки зрения производительности, в то время как США намерены сократить этот разрыв с внедрением E-7 Wedgetail.

Тем не менее, российские ВВС будут всё активнее "обучать" самолёты ДРЛОиУ в качестве средства дополнения наземной противовоздушной обороны и повышения ситуационной осведомлённости в отношении растущего парка самолётов-невидимок НАТО.

Вывод

  • Российские ВВС все активнее используют самолеты ДРЛОиУ в ходе военной операции на Украине.
  • Российский флот ДРЛОиУ пока уступает своим американским и китайским аналогам.
  • Российские ВВС будут все активнее инвестировать в самолеты ДРЛОиУ в будущем.

По оценке обозревателей, самолёт А-50 благодаря бесценному опыту в спецоперации, скоро начнёт выполнять очень большой спектр самых сложных задач.

Самолеты А-50У России контролируют небо Украины
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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