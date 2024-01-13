В США восхитились мощью самолетов ВС РФ с "летающими радарами"

В США обратили внимание на самолет ВС РФ с "летающими радарами" для уничтожения истребителей ВСУ

7:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия располагает уникальными авиационными комплексами радиообнаружения и наведения (AEW&C), одним из примеров которых является А-50У с "летающими радарами", рассказывают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания авторы рассказывают о боевой мощи этих самолетов и объясняют, почему они превосходят западные аналоги.

Фото: Вадим Савицкий

На фоне растущего числа сообщений из множества источников, указывающих на то, что истребительные подразделения ВВС Украины несут все более тяжелые потери, и что серьезное и усиливающееся истощение средств противовоздушной обороны Украины, о котором широко сообщают западные источники, подвергает оставшиеся пилотируемые авиационные подразделения все большему риску, сообщается, что Россия все активнее использует свои А-50У "летающий радар" — авиационный комплекс радиообнаружения и наведения (AEW&C) — помогающие нейтрализовать самолеты противника.

Министерство обороны России начало инвестировать в модернизацию своего парка самолетов AEW&C в 2010-х годах, и, по оценкам, к началу 2023 года на вооружении будет семь А-50У наряду с тремя базовыми А-50. Советская разработка служила с 1985 года, но до последней модернизации ее авионика становилась все более устаревшей для ведения боевых действий в 21 веке.

Преимущества усовершенствованной версии включают в себя увеличение ресурса на 15-20 процентов, что позволяет каждому самолету оставаться в воздухе более 9 часов без дозаправки, а также интеграцию радара "Шмель-2" для замены устаревшего советского радара "Шмель", что обеспечивает большую ситуационную осведомленность, включая способность обнаруживать запуски ракет на дальностях более 1000 километров и отслеживать истребители на дальностях до 33 процентов дольше. Таким образом, A-50У может отслеживать до 300 объектов и обеспечивать целеуказание до 40 сопровождающим боевым самолетам, в то время как оригинальный радар "Шмель" мог отслеживать только 200 объектов и предоставлять данные всего 20 самолетам.

Платформы AEW&C могут оснащаться радарами гораздо большего размера, чем самолеты размером с истребитель, что позволяет им предоставлять ценные данные о целеуказании и другую информацию, которая может обеспечить решающее преимущество в ситуационной осведомленности. Российские истребительные подразделения, тем не менее, используют системы AEW&C гораздо менее широко, чем их американские и китайские аналоги, при этом китайский KJ-500 в настоящее время считается мировым лидером по характеристикам, в то время как США намерены сократить разрыв с внедрением E-7 Wedgetail.

Приобретение E-7 получило экстренное финансирование в 2022 году в ответ на растущие проблемы с устаревшим парком E-3 AEW&C времен холодной войны, которые были признаны опасно неспособными адекватно противостоять растущему парку китайских истребителей-невидимок J-20. Таким образом, российский флот AEW&C не только в несколько раз меньше своих американских и китайских аналогов, но и технологически значительно отстает от китайского флота и будет отставать от американского. Новая российская платформа A-100 AEW&C, усовершенствованная производная от A-50, считается не такой мощной, как E-7, и в меньшей степени новейшая KJ-500A, представленная в 2022 году, что отражает ограничения, с которыми сталкивается российская постсоветская электронная промышленность, особенно по сравнению с ее конкурентами из Восточной Азии. Сообщается, что набор датчиков A-100 будет иметь производительность примерно на 30 процентов выше, чем у A-50U.

Россия все активнее развертывала свои A-50У в периоды высокой напряженности в отношениях с НАТО и приобрела опыт эксплуатации самолета в зоне боевых действий, когда один из них был развернут для поддержки операций по борьбе с повстанцами в Сирии с декабря 2015 года, а также для сдерживания. Операции российских ВВС в стране также включали перехваты западных, турецких и израильских истребителей, которые очень часто нарушали воздушное пространство Сирии, хотя степень роли А-50 остается неизвестной.

В последнее время российские военно-воздушные силы все чаще используют А-50 для поддержки операций против украинской авиации, обеспечивая поддержку не только истребительным подразделениям, но и наземным средствам противовоздушной обороны. Одним из наиболее примечательных примеров стало сообщение об использовании системы в начале ноября для наведения ракеты класса "земля-воздух" 40N6 из зенитно-ракетных комплексов С-400 для поражения цели на расстоянии до 400 км на малой высоте, чего ракеты класса "земля-воздух" обычно не могут сделать из-за установленных ограничений на дальность обнаружения из-за кривизны земли.

Соответственно, 40N6 был создан для использования данных целеуказания от всевозможных бортовых радаров, хотя особенно развитая способность A-50У отличать низколетящие цели от наземных помех и непревзойденная ситуационная осведомленность в российском флоте сделали его дополнительной платформой для обеспечения такого опыта. Подобное использование авиации представляет собой один из многих видов сложных операций, в проведении которых конфликт на Украине дает российским силам уникальный опыт. Внедрение Россией ракет еще большей дальности для системы С-500, которые могут поражать цели на расстоянии 600 км, продолжит повышать полезность самолетов AEW&C в поддержке противовоздушной обороны.

Потребность российских военно-воздушных сил в платформах AEW&C заметно снижается из-за того, что их парк истребителей-перехватчиков располагает самолетами, оснащенными радарами в среднем более чем в два раза большего размера, чем у их западных аналогов. Перехватчик МиГ-31 "Фоксхаунд", например, оснащен радаром примерно в десять раз большего размера, чем у основного истребителя ВВС США, на тот момент F-16, и, как и истребитель Су-30, он был спроектирован со вторым сиденьем специально для того, чтобы иметь возможность служить в качестве "мини-самолета AE&W".

Тем не менее, ожидается, что российские вооруженные силы будут все активнее инвестировать в самолеты AEW&C в качестве средства, дополняющего наземную противовоздушную оборону и повышающего ситуационную осведомленность о растущем парке самолетов-невидимок НАТО F-35, отражая то, как ВВС США и Тихоокеанское командование, в частности, увеличили инвестиции в свой собственный парк машин AEW&C с приобретением E-7 специально в ответ на развертывание Китаем самолетов-невидимок J-20 в регионе.

Уникальным преимуществом российского парка самолетов AEW&C, которое, как ожидается, сохранится в обозримом будущем, является его уникальный опыт эксплуатации в зоне боевых действий высокой интенсивности, чего не было ни у одного другого эксплуатанта таких самолетов более чем за два десятилетия, при этом ожидается, что операции на Украине значительно улучшат возможности AEW&C поддержки широкого спектра очень сложных операций.