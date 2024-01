В США рассказали о помощи ЦРУ Израилю

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) оказывает прямую поддержку израильским вооруженным силам в их военной кампании против Израиля, рассказали журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они пишут, почему ЦРУ так активно действует в рамках израильско-палестинской войны и объясняют, как это отразилось на ходе конфликта. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

