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Петр Ермилин
В США рассказали о помощи ЦРУ Израилю

Раскрыта роль ЦРУ в войне между Израилем и Палестиной

Силовые структуры » Военные новости

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) оказывает прямую поддержку израильским вооруженным силам в их военной кампании против Израиля, рассказали журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они пишут, почему ЦРУ так активно действует в рамках израильско-палестинской войны и объясняют, как это отразилось на ходе конфликта. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Раскрыта роль ЦРУ в войне между Израилем и Палестиной
Фото: openverse by alisdare1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) поддерживает усилия Израиля по сбору разведданных о ведущих должностных лицах палестинской политической партии и группировки боевиков ХАМАС, согласно неназванным официальным лицам США, которые беседовали с New York Times. Эти официальные лица, в свою очередь, последовательно становились мишенями для убийств израильскими силами.

ЦРУ создало специальную оперативную группу, ориентированную на высокопоставленных чиновников ХАМАС, после начала открытых боевых действий между израильскими силами и многочисленными группировками ополченцев, базирующимися в секторе Газа, при поддержке США. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан специально отдал такой приказ.

Агентство также повысило уровень приоритета, присвоенный палестинской группировке, которую Вашингтон объявил террористической организацией, с четвертого до второго уровня, что позволило выделить дополнительное финансирование на сбор разведывательных данных. Это пришло после того, как Соединенные Штаты активизировали свою военную деятельность на Ближнем Востоке, нанеся с 12 января крупномасштабные авиаудары и ракетные удары по йеменской коалиции "Ансурулла" (организация запрещена в РФ. — Ред.), которая активно поддерживала продолжающиеся военные действия палестинских группировок против Израиля, в том числе с помощью беспилотников и крылатых ракет. Это также следует за успешным убийством Израилем заместителя лидера ХАМАС Салеха Аль-Арури в столице Ливана Бейруте 2 января.

Соединенные Штаты активно участвуют в поддержке военных усилий Израиля в секторе Газа с начала октября, что включало в себя не только массовый рост поставок оборудования, многие из которых ранее предназначались для доставки в Украину, но и развертывание наземного персонала и авиационных средств для активной поддержки военных действий. Известные примеры включали отправку генерал-лейтенанта морской пехоты Джеймса Глинна и других офицеров в Израиль для консультирования по операциям и развертывание беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper для полетов над Газой для сбора разведданных и передачи их израильским силам.

Также поступали многочисленные сообщения о том, что силы специального назначения США находятся в Газе для поддержки израильских операций. Отставной военный США Полковник армии Дуглас Макгрегор, в беседе с ведущим ток-шоу Такером Карлсоном, сообщил 25 октября относительно этих операций:

“За последние 24 часа или около того некоторые из наших сил специального назначения и израильских сил специального назначения отправились в Газу на разведку, чтобы спланировать, куда они могут захотеть отправиться для освобождения заложников и оказали влияние, и они были разнесены на куски и понесли тяжелые потери, насколько я понимаю”.

США также с октября увеличила свое собственное военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы сдержать потенциальное вмешательство палестинских союзников, таких как ливанская группировка ополченцев "Хезболла", для поддержки своих стратегических партнеров в Газе.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы израиль палестина
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