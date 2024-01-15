Бойцы ВС РФ рассказывают, почему наступление им даётся с большим трудом

Названы причины тяжёлого продвижения ВС РФ в наступлении в зоне СВО: дроны и тоннели врага

Российские бойцы объясняют, почему так тяжело им приходится продвигаться в наступлении на фронтах СВО.

Фото: Telegram-канал "Шёпот фронта"

Война ведётся малыми силами из-за дронной угрозы

На фронтах СВО заметно замедлилось продвижение вперёд наступающих частей и соединений ВС РФ. Военнослужащие РФ и военные блогеры рассказывают, почему это случилось. При этом имеем в виду, что политическое руководство РФ поставило задачу максимально сберечь российского солдата.

1. Для прорыва нет сил. Современная война исключает движение большими соединениями из-за угрозы уничтожения дронами противника, самые опасные — FPV-дроны (управляемые оператором в онлайн-режиме). Сейчас над насыщением фронта средствами антидронной радиоэлектронной борьбы (РЭБ) активно работает Минобороны. Военный блогер и аналитик Алексей Живов передаёт, что ситуация на Херсонском направлении в этом отношении стала улучшаться:

"Зря ругали командующего, короче. На момент выхода критических материалов проблему активно решали, просто требовалось время. И нет, это не значит, что всё сразу наладится. Но дела явно пошли лучше".

В Сети много аналитических материалов на данную тему. Указывается, что необходимо полностью парализовать работу БПЛА противника на участке, где в данный момент ведутся активные наступательные действия. Предлагается, среди прочего, думать над новыми средствами радиоэлектронной разведки (РЭР), "желательно на авиационном носителе, так как наземные станции из-за положения радиогоризонта ограничены по дальности и их будет недостаточно".

Охотиться надо прежде всего за операторами дронов — "если точно и оперативно знаешь, где находятся операторы, то поразить их можно всегда, артиллерией или РСЗО".

ВСУ зарылись в землю

2. Оборонительные позиции противника хорошо оборудованы, закопаны в землю и соединены подземными ходами. Telegram-канал Voin.dv показывает захваченные позиции ВСУ штурмовиками 68-ого армейского корпуса и отмечает, что "укры копают глубоко и жадно, оборудуют укрытия и полевые склады".

Боец ВС РФ, проводя "экскурсию" по захваченному окопу, отмечает позицию автоматчика, которая имеет два укрытия, одно из которых закрыто металлической шторкой, защищающей от поражения гранатой.

Telegram-канал "Конкретно" делится сведениями бойцов 68-ого полка о том, что теперь происходит за Марьинкой:

"Мы двигаемся, но очень тяжело, противник использует заранее выкопанные тоннели, сложности из-за полевых условий видимости, кроют как кассетами, так и артой. При штурмах наши уничтожают противника, но после, используя тоннели, противник незаметно для парней появляется и бьёт наших…".

В этом аспекте решение проблемы эксперты находят в усилении мощи поражающего подземные сооружения огня. Это планирующие бомбы — боеприпасы с полутонной взрывчатых веществ, сбрасываемых с самолётов, которые пробивают подземные бункеры. Сообщается, что в 2024 году в России начнётся серийное производство и поставка кассетных авиационных бомб "Дрель".

Противник морально не сломлен

3. Погода вносит свои коррективы. Дожди и мороз сковывают передвижения пехоты и бронетехники.

4. Противник активно сопротивляется, морально он не сломлен. Это видно по репортажам того же канала Voin. dv. Однако ситуация на переломе, так как в ВСУ много тех, кто отказывается отправляться на "ноль". Это те украинцы, которые попали туда против своей воли, и в 90% случаев они против войны. Приходя на передовую, "они создадут критическую массу слабо мотивированных солдат, которые часто будут отступать под давлением россиян", пишет украинский Telegram-канал "Легитимный".

Возможен ли скорый перелом?

Зарубежные СМИ пишут, что ни одна из сторон не отличилась тактикой, которая привела бы к прорыву на поле боя.

Вместо этого с обеих сторон идет "смертельный танец небольших достижений, которые так и не смогли переломить ход событий". В итоге сейчас конфликт выглядит как модернизированная версия Западного фронта Первой мировой войны — масса против массы. Именно эта тактика дает русским преимущество. Население России в три раза больше населения Украины, и её военная промышленность работает на полную катушку.

Военный эксперт Константин Сивков считает, что российская армия обладает всем необходимым для того, чтобы разгромить группировку ВСУ в течение полутора месяцев и освободить всю территорию левобережной Украины.

"С последующим, естественно, форсированием Днепра, поскольку сил уже не останется для сопротивления у врага, и освобождением всей территории Украины", — сказал Сивков.

Для этого, по его словам, нужна лишь политическая воля. Сивков объясняет свой вывод "огромным интеллектуальным потенциалом командования", боевым опытом и численностью ВС РФ — "у нас сейчас там развернуты два полнокровных фронта времен Великой Отечественной войны".

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