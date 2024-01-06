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Любовь Степушова

Бойцы РФ получили приказ "не болтать". На фронтах СВО что-то готовится

4:29
Силовые структуры » Военные новости

Минобороны РФ отдало приказ соблюдать режим информационной тишины в зоне СВО. Такое бывает, когда готовится общевойсковая широкомасштабная операция.

Бойцы РФ получили приказ "не болтать". На фронтах СВО что-то готовится
Фото: википедия by Нина Ватолина, Николай Денисов

Дан приказ соблюдать информационную тишину

Военнослужащие ВС РФ перестали рассказывать в Telegram, как идут дела на фронтах СВО. Ограничиваются описанием тех или иных видеороликов или комментариями новостей о ракетных дулях.

Военнослужащий с позывным "Вожак", который вёл в Telegram дневник наступления на Авдеевку написал, что вынужден удалить канал. Причина — дисциплина в армии:

"Какие то приказы могут не нравиться солдату, но если он начнет их обсуждать, то армия на этом закончится”.

Также влиятельный военный канал с выходом " на места" "Негуманитарная помощь и разведка" объясняет, почему "нет сводок по Авдеевке". 

"Это не потому, что там ничего не происходит, и не потому, что наши войска исчерпали потенциал, а потому что есть интересы армии и России. Чтобы не подставить наших тигров с очень неожиданной стороны, мы не можем говорить об их успехах", — пишут авторы.

Они призывают читателей набраться терпения:

"Мы прекрасно понимаем, что враг воспользуется информационным вакуумом в свою пользу, но в данный момент пока так".

В условиях информационного голода военным агрегаторам в Telegram нечего перепечатывать, поэтому о развитии ситуации в зоне СВО можно узнать лишь от противника.

О чём рассказывает противник

Эта информация недостоверная, но некоторые западные сайты сверяют данные по видеоматериалам, учитывая их геопозицию.

Таким ресурсом, например, является американский Институт изучения войны ( ISW).  Он указывает в сводке за 5 января, что российские войска осуществили подтвержденное наступление к северу от Авдеевки в районе Авдеевского коксохимического завода и к северо-западу от города вдоль железной дороги возле Новобахмутовки. 

Институт также ссылается на главу Авдеевского городского военного управления Виталия Барабаша, который заявил, что российские войска 4 января после затишья с 1 по 3 января начали наступление на город с 20 различных направлений, и наносят сильные авиационные и артиллерийские удары по территории Авдеевки.

ВС РФ организовали "распределённое давление" 

Тишина в информационном поле всегда поддерживается перед наступлением. Западные ресурсы строят свои догадки.

Тот же ISW предполагает, что россияне могут активизировать усилия по взятию Купянска (Харьковская область), что "вынудит украинские войска покинуть восточный берег реки Оскол и создаст условия для будущих российских наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная".

Британское издание The Telegraph сообщило 4 января со ссылкой на источник на Украине, что ВС РФ могут провести "наземное наступление" на Харьков уже 15 января. Глава Харьковской области Украины Олег Синегубов опроверг эти данные, отметив, что российские силы не концентрируются в Харьковской области.

Украинские эксперты указывают, что ВС РФ наступают на широком участке фронта на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском направлениях. Telegram-канал ЗеРада называет это "распределённым давлением", суть которого заключается в том, чтобы создать по всей ЛБС как можно большее количество точек напряжения.

Цель — реализовать количественное преимущество в огневой мощи. При этом, встречая сильное сопротивление, ВС РФ "переносят удар на другой участок" и "всегда ищут слабое место, где нет контрбатарейки, РЭБ и т. д.".

По мнению авторов канала, такая тактика "не обеспечивает быстрого видимого превосходства, но стратегически — всё больше обеспечивает дисбаланс сил и средств". Ключевым показателем в этой стратегии будет не завоевание квадратных метров территории, а моральный дух подразделений.

Авторы считают, что под Харьковом ВС РФ пойдут в наступление, только если будут уверены в своём полном превосходстве. 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы харьков купянск авдеевка минобороны
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