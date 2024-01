Когда наступит перелом на украинском фронте? Читайте "Тарас Бульба" Гоголя

До начала специальной военной операции я думал, что хорошо знаю положительные и отрицательные черты украинского национального характера. Я родился и долгое время жил на Украине, три года преподавал русский язык и литературу в деревенской школе Одесской области, затем работал в одесских школах, написал повесть о бандеровцах и даже кропал вирши на мове Шевченко и Франко. После распада Советского Союза оказавшись в Новороссийске, я чуть ли не каждый год ездил на Украину: в Одессу, Львов, Киев.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.