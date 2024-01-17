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Виктор Пахомов
Когда наступит перелом на украинском фронте? Читайте "Тарас Бульба" Гоголя

По Гоголю: в СВО андрии и остапы Тараса Бульбы бьются сейчас между собой

Силовые структуры » Военные новости

До начала специальной военной операции я думал, что хорошо знаю положительные и отрицательные черты украинского национального характера. Я родился и долгое время жил на Украине, три года преподавал русский язык и литературу в деревенской школе Одесской области, затем работал в одесских школах, написал повесть о бандеровцах и даже кропал вирши на мове Шевченко и Франко. После распада Советского Союза оказавшись в Новороссийске, я чуть ли не каждый год ездил на Украину: в Одессу, Львов, Киев.

По Гоголю: в СВО андрии и остапы Тараса Бульбы бьются сейчас между собой
Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Мне довелось наблюдать, как в постсоветский период стремительно и необратимо менялся менталитет жителей Незалежной. Многие из них и в советское время снисходительно и высокомерно отзывались о русских, считая их лодырями и пьяницами, которых вынуждена кормить свободолюбивая и обильная нэнька-Украина. А в 90-е годы Россия вообще стала предметом насмешек или, в лучшем случае, сочувственного отношения моих украинских родственников и знакомых. Ещё бы: моё Отечество грабили алчные абрамовичи, березовские, чубайсы, страну сотрясали экономические кризисы, гремела тяжёлая война в Чечне, то и дело происходили террористические акты. На этом фоне Незалежная, активно паразитировавшая на транзите российских энергоресурсов, и впрямь выглядела достаточно благополучно.

Ситуация начала кардинально меняться только в нулевые годы: Россия отошла от пропасти, куда её толкали зарубежные "партнёры" и внутренние деструктивные силы, наметился экономический рост, от власти были отстранены олигархи. Напротив, на разграбляемой своими и чужими панами Украине были запущены разрушительные процессы, вылившиеся в два майдана, которые закономерно завершились созданием какого-то кошмарного химерического государства, обуреваемого мечтой о светлом будущем в составе Евросоюза и одновременно — желанием отомстить ненавистным и презираемым москалям за многовековое угнетение и сталинский голодомор.

Приезжая в незалежную Цэевропу, я не говорил на политические темы со знакомыми, превратившимися в свидомых патриотов, поскольку понимал, что переубедить упёртого, духовно ограниченного и непоколебимо уверенного в своей правоте украинца невозможно. Помню один из последних разговоров с одесскими друзьями моей дочери, которая часто приезжала в родной город из США. Они с издёвкой заявили, что Россия — это дикая страна, населённая рабами и холопами, рынок сбыта "Айфонов" и вообще какое-то историческое недоразумение. Желая избежать конфликта, я ответил, что у них сложилось превратное преставление о России. А на моё замечание, что мы запускаем ракеты в космос и строим атомные подводные лодки, мои собеседники дружно рассмеялись, видимо, полагая, что нечего дискутировать с зомбированным путинской пропагандой варваром.

Поразило упорство врага

Когда грянула специальная военная операция, самой большой неожиданностью для меня и, уверен, для большинства моих соотечественников, включая высших политических руководителей и военных, стало яростное упорство в бою, которое продемонстрировала украинская армия, которую пополнили десятки тысяч добровольцев. Целые подразделения в самой безнадёжной ситуации дрались (и до сих пор сражаются!) до последнего патрона, шли на минные поля, под артиллерийским огнём переправлялись через Днепр, проявляя незаурядное профессиональное мастерство и поразительную стойкость. Ведь очевидно, что обороняться в условиях частичного окружения, как это происходит, например, в Авдеевке, или на маленьком плацдарме в Крынках, способны только очень мужественные и мотивированные бойцы.

Кажется, после крайне неудачного для противника "контрнаступа" его моральный дух неизбежно должен был надломиться. Однако этого почему-то не происходит! У меня нет сомнения в том, что наша армия всё равно, рано или поздно, дожмёт укровермахт, поскольку его безвозвратные потери нельзя восполнить никакой тотальной мобилизацией и новыми массовыми поставками западного вооружения.

И всё же пока ещё нет ответа на вопрос: когда произойдёт решительный перелом на фронте и ВСУ уподобятся германской армии образца 1944 года, терпевшей жестокие поражения и способной лишь отбиваться от превосходящих сил союзников. Если верить оптимистически настроенным экспертам, заполонившим экран телевизора и многие официальные сайты, то час нашей победы над врагом, замороченным нацистской пропагандой, вот-вот наступит. Но для этого должно произойти какое-то судьбоносное событие, окончательно и бесповоротно деморализующее ВСУ. И это не ракетные удары по военным предприятиям, аэродромам или портам Украины. И даже не освобождение Донбасса с последующим успешным наступлением на Харьков, Одессу, Чернигов. На подобное развитие событий Запад своевременно отреагирует: поставит ВСУ дальнобойные ракеты, современные самолёты, системы залпового огня и т. д. Пока украинцы не утратят желания и способности сражаться, до тех пор Зеленский и его покровители будут гнать их на убой. Значит, надо понять, в чём сила противника, и попытаться ударить его в самое уязвимое место.

Аллюзия с Гоголем

Это прозвучит парадоксально, но глубоко понять события, происходящие на украинском фронте, может помочь… гениальная повесть Николая Гоголя "Тарас Бульба". Это произведение с полным правом можно назвать южнорусской "Илиадой". Я преподаю русский язык и литературу в седьмых классах, и вместо положенных по программе четырёх учебных часов по понятным причинам уделил повести Гоголя втрое больше времени. Мне самому было чрезвычайно интересно и полезно перечитать творение великого писателя, поскольку его содержание напрямую перекликается с современностью.

Главное внимание я обратил не на героический образ убеждённого защитника православия, чьим именем названа повесть, а на его сына Андрия. Как известно, в решительный момент Тарас произносит проникновенную, вызывающую огромное воодушевление и обращенную ко всем нам речь о "русском товариществе":

"Бывали и в других землях товарищи, но таких, как на Русской земле, не было таких товарищей".

Под стать отцу непреклонный и целостный Остап, который никогда не предаст Родину и своих боевых соратников. А вот Андрий — совсем другое дело. Мне кажется, что сейчас на Украине преданные русскому миру Остапы сражаются с совершившими Иудин грех Андриями. Младший сын Тараса — красивый, отважный, сильный воин.

Он переходит на сторону врага и при этом не испытывает никаких угрызений совести: "А что мне отец, товарищи, отчизна?… Отчизна есть то, что ищет душа наша…"

Тайком уходя из военного лагеря, он был готов убить своего брата Остапа, а затем во главе польских гусар с завязанным на руке шарфом, шитым руками возлюбленной, без всякого внутреннего сопротивления безжалостно рубит бывших соратников.

Сцена сыноубийства является центральной в повести, в ней каждое слово и каждый жест исполнены символического смысла и как будто обращены в наше время.

"Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" — говорит Тарас. Однако мы как будто слышим: "А что, помог тебе Запад?".

Далее Тарас произносит знаменитую фразу: "Я тебя породил, я тебя и убью!" И здесь впору задуматься над тем, что Андрий выступает как некое воплощение целого народа, предавшего и свою историю, и свою веру, и своих братьев. Бульба, в сущности, свершает высший суд от имени всего русского мира, русского товарищества. Но, что характерно, до самого конца Андрий не раскаялся, он "произносил чьё-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев — это было имя прекрасной полячки". О гибели сына Тарас с осуждением говорит: "Пропал, пропал бесславно, как подлая собака!"

Безусловно, Андрий — пассионарный тип, и таких Андриев в ВСУ, к сожалению, немало. Они будут и дальше яростно и беспощадно сражаться, поскольку до безумия очарованы сомнительными прелестями загримированной под красавицу растленной Европы.

Кстати, ученики трёх моих классов написали сочинение по повести Гоголя на тему: "Можно ли оправдать предательство Андрия?". Из 120 человек нашлось всего несколько, которые были склонны его "понять и простить". Да и то, как выяснилось, они списали свои работы с сочинения 90-х годов, когда и в России апология предательства считалась проявлением либерализма. Удивляться нечему: разве не наша страна бросила на произвол судьбы многих своих союзников и не помешала бомбардировкам Югославии, разгрому Ирака и Ливии?

Вернёмся, однако, к словам Бульбы: "Я тебя породил…" Современная нацистская Украина, как это неоднократно подчёркивал наш президент, действительно является порождением большевизма. Однако и постсоветская Россия, долго терпевшая самые отвратительные выходки Незалежной и экономической подпиткой потворствовавшая самому её существованию, виновата в том, что соседняя страна превратилась в нацистское тоталитарное чудовище. Мы породили жестокого и бескомпромиссного врага, мы должны его и уничтожить.

Уничтожить идейных русофобов

Перелом на украинском фронте наступит только тогда, когда в ВСУ станет слишком мало Андриев. Простые Мыколы, утратив таких командиров, поднимут руки или разбегутся по своим хатам. А это значит, что нашей армии ещё предстоит долгая и непростая боевая работа по уничтожению, прежде всего, мотивированных профессиональных кадров врага. Судя по происходящим на фронте событиям, этот благотворный для Украины процесс идёт полным ходом.

В конце повести "Тарас Бульба" Гоголь формулирует её главную идею: "Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая пересилила бы русскую силу!" Очевидно, что только полное сплочение всего российского общества, которое невозможно без нетерпимого отношения к предательству, обеспечит нам Победу в схватке с врагом, мечтающим растлить и уничтожить нашу Отчизну.

Автор Виктор Пахомов
Виктор Пахомов — публицист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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