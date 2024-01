СВО: Запад готовит весеннее наступление на Украине

Все, кто внимательно следит за сводками с фронта, заметили некоторое затишье в боевых действиях. Почему оно наступило именно сейчас; правда ли, что на самом деле это не затишье, а подготовка к наступлению; какую дезинформацию проводят американцы и англичане ради весенней кампании на Украине, Pravda.Ru рассказал военный аналитик, политолог Дмитрий Таран.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.