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Любовь Степушова
СВО: Запад готовит весеннее наступление на Украине

Дмитрий Таран: "В феврале в зоне СВО можно ожидать активных действий"

Силовые структуры » Военные новости

Все, кто внимательно следит за сводками с фронта, заметили некоторое затишье в боевых действиях. Почему оно наступило именно сейчас; правда ли, что на самом деле это не затишье, а подготовка к наступлению; какую дезинформацию проводят американцы и англичане ради весенней кампании на Украине, Pravda.Ru рассказал военный аналитик, политолог Дмитрий Таран.

Дмитрий Таран: "В феврале в зоне СВО можно ожидать активных действий"
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

— Дмитрий Владимирович, последние две недели на фронтах СВО образовалось некоторое затишье. Сейчас в основном идут ракетные, дроновые удары по тылам вооружённых сил Украины. С чем связана такая обстановка?

— Я понимаю мнения общества, СМИ, военкоров, которые говорят, что сейчас затишье, но я бы предложил всем особо на этот счёт не обольщаться.

Сейчас просто зима, не время для активных движений, наступлений, перемещений по фронту. Идёт позиционная борьба, артиллерийские дуэли.

Во многом это связывается с обострением конфликта на Ближнем Востоке, в секторе Газа. Американцы якобы туда будут перебрасывать оружие и, соответственно, снижать поставки на Украину. Предлагаю относиться к этому очень скептически. Под прикрытием затишья может идти подготовка к наступлению. Я располагаю информацией о том, что колоссальные поставки оружия идут в областях:

  • Николаевской,
  • Одесской.

Не будем забывать о Молдавии, которая заявляет о вступлении в НАТО. А вся территория Молдавии напичкана румынскими офицерами НАТО. То есть идёт планомерная работа, которая может маскироваться под то, что американцы якобы уходят с Украины. При этом Залужный отдал приказ о ротации войск на северных территориях, это Сумская, Черниговская области и все области, граничащие как с Россией на севере, так и с Белоруссией. То есть ослабевает северная украинская граница для того, чтобы усилить Крынки, Токмак, купянское направление.

Идут маскировка, дезинформация и саботаж, которые на самом деле приурочены к подготовке весенней войсковой операции, которая планируется американцами и англичанами, и нам, конечно же, к ней нужно готовиться.

В наших штабах сейчас происходит подбор ключей к таким городам, как Николаев, Одесса. Естественно, это русские города, и мы видели заявления, что они не могут оставаться под западной оккупацией. Но как это всё будет происходить, мы можем только догадываться.

Это затишье исключительно сезонный момент, нам нужно к нему относиться очень осторожно и ни в коем случае не думать, что американцы просто так, не хлопнув дверью, уйдут с Украины.

— Существует мнение, что как раз сейчас земля подмёрзла и можно использовать танки для наступления. Это так?

— Мы с вами находимся в Москве, у нас этой зимой достаточно суровая погода, до минус 20 градусов. Но Украина на тысячу километров южнее. И неустойчивая погода, то снег, то дождь, колебания температуры — это дополнительные риски при планировании войсковых операций. То есть можно увязнуть, потерять огромное количество техники и личного состава, поэтому этот временной интервал планируется с осторожностью.

Речь не о том, что сейчас невозможно наступать, речь о том, что сейчас время используется для подготовки, а вот в феврале, когда будет стык зимы и весны, когда ещё будет подмёрзшая земля, вот тогда можно ожидать активных действий.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы любовь степушова
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