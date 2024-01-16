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Петр Ермилин
В США рассказали о последствиях передачи "самых опасных" F-16 Словакии

В США заявили, что в Словакию прибудут "самые опасные в мире" истребители

6:01
Силовые структуры » Военные новости

Словакия закупила у США две единицы боевого самолета F-16, считающегося "самым опасным" истребителем, информируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают, что это значит для страны и сравнивают F-16 с другими моделями истребителей. Pravda.Ru публикует перевод материал MWM.

В США заявили, что в Словакию прибудут "самые опасные в мире" истребители
Фото: Фото: nato.int

Военно-воздушные силы Словакии получили свои первые два истребителя F-16 из Соединенных Штатов, которые были заказаны вместе с еще 12 самолетами в рамках контракта на сумму 1,8 миллиарда долларов, подписанного в декабре 2018 года.

Самолеты были доставлены на новое производственное предприятие Lockheed Martin в Гринвилле, Южная Каролина, и прибудут в Словакию летом. Поскольку производство на заводе в Гринвилле столкнулось со значительными задержками, последние F-16, приобретенные в рамках контракта, поступят в 2025 году. Истребители F-16 были приобретены для замены истребителей МиГ-29А и МиГ-29УБ, приобретенных у Советского Союза в последние годы холодной войны, которые Словакия с тех пор передала Украине и которые неоднократно участвовали в воздушных боях с российскими истребителями.

МиГ-29 является более новым истребителем, чем F-16, и, когда он поступил на вооружение, было замечено его значительное превосходство над американским конкурентом, особенно при сравнении летных характеристик, как ракет большой, так и малой дальности, а также революционного использования нашлемных прицелов, впервые примененных советскими самолетами. Тем не менее, возможности этих первых серийных МиГов сегодня считаются относительно ограниченными по стандартам 21-го века. Недавно заказанные F-16, напротив, интегрировали ряд технологий, разработанных за три десятилетия после окончания холодной войны.

Заказанные Словакией истребители F-16 Block 70 считаются истребителями поколения "4+" с авионикой, не уступающей по своей сложности новейшим истребителям-невидимкам F-35, и являются самыми совершенными из когда-либо произведенных F-16. Основным преимуществом нового варианта F-16 является его интеграция с активной антенной решеткой APG-83 с электронным сканированием, что делает его мощной платформой радиоэлектронной борьбы, обеспечивая при этом очень высокую степень ситуационной осведомленности для небольшого истребителя его размеров.

Сложность радара помогает смягчить недостатки, от которых F-16 долгое время страдал из-за очень малого размера датчиков, которые он может нести в качестве легкого истребителя. Единственной заметной областью, в которой F-16 Block 70 имеет недостаток по сравнению с предыдущими моделями, является его двигатель: максимальная тяга F110-GE-129 составляет всего 131,2 кН, что делает его значительно слабее, чем F110-GE-132, разработанный для истребителей F-16 Block 60 для экспорта в Объединенные Арабские Эмираты.

Хотя в последние годы заказов на F-16 было относительно немного, поскольку большинство заказчиков новых американских истребителей стремятся приобрести F-35 пятого поколения, преимущество старых самолетов заключается в гораздо более низких эксплуатационных расходах и потребностях в техническом обслуживании. Таким образом, ожидается, что показатели доступности истребителей ВВС Словакии будут намного выше, чем в других европейских авиапарках, таких как Норвегия и Бельгия, которые приобретают F-35, а это означает, что самолеты будут проводить гораздо меньше времени на земле за каждый час пребывания в воздухе.

Словакия — единственная страна, которая, как ожидалось, не столкнется с политическими ограничениями при стремлении приобрести F-35, но которая все же предпочла приобрести F-16. В то время как F-35 продолжает испытывать серьезные проблемы с надежностью, включая около 800 дефектов (при этом продолжают обнаруживаться новые) F-16, напротив, как второй старейший класс истребителей в мире, все еще находящийся в производстве, был опробован и протестирован на практике и представляет собой гораздо менее сложную конструкцию.

Конкурирующие классы истребителей из Европы, а именно Rafale и Eurofighter, считаются гораздо менее рентабельными, чем их американские конкуренты, и страдают как от гораздо более высоких эксплуатационных расходов, так и от гораздо более низких показателей доступности, чем F-16, даже в парках стран-производителей. Возможности F-16 Block 70, в частности, его сенсоры и вооружение, ставят его на совершенно иной уровень по сравнению с предыдущими вариантами, выпускавшимися во время холодной войны и в 2000-х годах, которые опирались на радары с решетками механического сканирования и более старые поколения авионики и вооружения. Это включает ожидаемую совместимость с американской ракетой класса "воздух-воздух" AIM-260, которая может соперничать с китайской PL-15 как самая боеспособная в мире для самолетов размером с истребитель.

Приобретение Словакией резко контрастирует с приобретением Украиной, которая собирается получить очень ранние серийные модели F-16, которые считаются фактически устаревшими и которые не дают существенных преимуществ перед МиГ-29, которые страна уже имеет на вооружении. Примечательно, что военно-воздушные силы прекратили закупать F-16 с 2005 года, хотя проблемы с F-35 повысили вероятность возобновления закупок старых реактивных самолетов или другого класса простых и легких истребителей.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы словакия
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