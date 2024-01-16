Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
ВС РФ применили дрон-бомбардировщик "Инферно" в зоне СВО. Для чего он нужен?

ВС России начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ дронами "Инферно"

Силовые структуры » Военные новости

Военные Вооруженных сил (ВС) РФ начали ковровые бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях специальной военной операции (СВО), в ходе которых были использованы беспилотники-бомбардировщики "Инферно", сообщает компания-производитель "Рустехдрон". Pravda.Ru рассказывает о том, что известно об этом беспилотном летательном аппарате (БПЛА).

ВС России начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ дронами "Инферно"
Фото: Getty Images

Вскрывает "бомболюки"

Как сообщил представитель компании, которого цитирует РИА Новости, "Инферно" имеет девять слотов для сброса гранат.

"В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает "бомболюки" и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику", — рассказали в "Рустехдроне", где также отметили, что подразделения ВС РФ в зоне СВО уже получили сотни подобных БПЛА.

Компания также раскрыла информацию о том, что "Инферно" не нужно "зависать" над окопами благодаря встроенной дополнительной бомбардировочной камере, которая направлена вниз. Таким образом самому аппарату удается бросать дроны прямо во время полета, что существенно улучшает живучесть БПЛА: "зависающий" дрон, как объяснили в "Рустехдроне", является более легкой для стрелкового оружия мишенью.

В сообщении агентства уточнялось, что дрон способен носить около 4 кг боевой нагрузки, которая может включать в себя: гранаты ВОГ-17, ГП-25 и "специально изготовленные боеприпасы для сброса с коптеров с осколочными и кумулятивными типами боевых частей". Известно, что дрон относится к типу FPV-беспилотников, и радиус его работы составляет 5 км.

Невосприимчивы к системам РЭБ

Как рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, «Инферно» невосприимчивы к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Это очень эффективное оружие с точки зрения поражения противника. Оно невосприимчиво к средствам РЭБ противника, что тоже очень важно. Много талантливых ребят работает над дронами, и я думаю, что ситуация с FPV-дронами, которая сейчас складывается, будет в скором времени обращена в лучшую сторону. Сейчас у нас одна из самых больших проблем в зоне специальной военной операции — это активизация украинских FPV-дронов. Я думаю, что это одна из тех тем, которая поможет нам решать эти задачи», — сказал эксперт в беседе с Lenta.ru.

Неуязвимый БПЛА

По словам Дениса Федутинова, эксперта по БПЛА, целью "Инферно" становится живая сила врага, которая может находиться как в статистическом, так и в динамическом положении.

"Вместе с тем можно предположить, что в качестве поражающего элемента будут использоваться и модификации с боеприпасами осколочно-фугасного и кумулятивного действия большего калибра, предназначенных для поражения полевых укреплений и транспортных средств, включая бронетехнику", — сказал он в интервью изданию "ВЗГЛЯД".

Он также назвал два преимущества этого дрона.

"Первое преимущество аппарата – меньшая подверженность воздействию типовых портативных противодроновых средств. Это связано с тем, что беспилотник относится к категории FPV-дронов, которыми бойцы управляют от первого лица. При этом чаще всего используется аналоговый канал связи [...] Второе преимущество – «Инферно» не является барражирующим боеприпасом и может использовать многократно. Наконец, третий плюс – дрон способен нести не один боеприпас, а несколько, в том числе производя их сброс сериями по несколько единиц, что позволяет увеличить вероятность поражения целей", — добавил Федутинов

Акцент на БПЛА

9 января глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство сформирует серийную линейку БПЛА разных классов. Шойгу подчеркнул, что министерство будет наращивать поставки самых важных образцов вооружения.

"Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов, частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов — от сверхмалых до тяжелых ударных", — сказал он, подчеркнув, что ведомство сконцентрирует усилия на полноценном снабжении находящихся в зоне СВО войск (цитата по ТАСС).

Важность развития подобных технологий неоднократно подчеркивал и российский лидер Владимир Путин. Так, в ходе заседания коллегии МО, президент объяснял, что СВО выявила ряд проблем в ВС РФ.

"Нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки — не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне", — говорил глава государства (цитата по ТАСС).

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сергей шойгу владимир путин
Новости Все >
3 лучших фильма, повествующих о попытках человека противостоять мощной стихии
В Минобороны заявили, что ВСУ в своём первоначальном виде была уничтожена в мае 2022 года
Водителям сказали, что делать, если врезались в спецтехнику
Сорта малины с жёлтыми ягодами
"Аэрофлот" и "Россия" продолжают полеты в Египет
Более 1200 украинских РСЗО уничтожены с начала СВО
Депутат ЕП Мадисон потребовал помочь Киеву вернуть на фронт украинских беженцев
"Модный приговор" вместо Васильева будет вести стилист Александр Рогов
Обозреватель Даманцев оценил новые русские самоходки ВС РФ "Флокс" и "Вена"
В Германии заявили, что Украине нужно отказаться от идеи вступления в НАТО для достижения мира с Россией
Популярное
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь

У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Эта капуста вырастает весом 8 кг: садоводы назвали уникальный сорт, который не боится болезней, растёт в жару и холод
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
"Как Гитлер, но под "ядеркой": зачем Bild* раскрыл планы войны-2025 Олег Володин Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины" Михаил Плисюк
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Луковицы будут размером с кулак: опытный садовод раскрыл секрет богатого урожая
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Последние материалы
Устраняем последствия: правильный детокс после новогодних каникул
Салат из риса, тунца и зелёного лука на ужин: просто, доступно и невероятно вкусно
Около 300 россиян не смогли вылететь из Новосибирска в ожидании вылета в Таиланд
Врач Кондрахин назвал инфекционные заболевания причиной появления язвочек во рту
"План Москвы сработал": как оценивают поставки российской нефти в США
Рэпер Vacío был поставлен на воинский учёт после того, как его освободили из-под ареста
Спикер ГД Володин заявил, что СВО остановила начало третьей мировой войны
3 лучших фильма о катастрофах самолётов в воздухе
Астролог Шенберг назвала ароматы, раскрывающие сильные стороны знаков зодиака
Спикер ВСУ Гуменюк признала успех ВС РФ в Крынках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников