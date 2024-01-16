ВС РФ применили дрон-бомбардировщик "Инферно" в зоне СВО. Для чего он нужен?

ВС России начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ дронами "Инферно"

Военные Вооруженных сил (ВС) РФ начали ковровые бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях специальной военной операции (СВО), в ходе которых были использованы беспилотники-бомбардировщики "Инферно", сообщает компания-производитель "Рустехдрон". Pravda.Ru рассказывает о том, что известно об этом беспилотном летательном аппарате (БПЛА).

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Вскрывает "бомболюки"

Как сообщил представитель компании, которого цитирует РИА Новости, "Инферно" имеет девять слотов для сброса гранат.

"В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает "бомболюки" и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику", — рассказали в "Рустехдроне", где также отметили, что подразделения ВС РФ в зоне СВО уже получили сотни подобных БПЛА.

Компания также раскрыла информацию о том, что "Инферно" не нужно "зависать" над окопами благодаря встроенной дополнительной бомбардировочной камере, которая направлена вниз. Таким образом самому аппарату удается бросать дроны прямо во время полета, что существенно улучшает живучесть БПЛА: "зависающий" дрон, как объяснили в "Рустехдроне", является более легкой для стрелкового оружия мишенью.

В сообщении агентства уточнялось, что дрон способен носить около 4 кг боевой нагрузки, которая может включать в себя: гранаты ВОГ-17, ГП-25 и "специально изготовленные боеприпасы для сброса с коптеров с осколочными и кумулятивными типами боевых частей". Известно, что дрон относится к типу FPV-беспилотников, и радиус его работы составляет 5 км.

Невосприимчивы к системам РЭБ

Как рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, «Инферно» невосприимчивы к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Это очень эффективное оружие с точки зрения поражения противника. Оно невосприимчиво к средствам РЭБ противника, что тоже очень важно. Много талантливых ребят работает над дронами, и я думаю, что ситуация с FPV-дронами, которая сейчас складывается, будет в скором времени обращена в лучшую сторону. Сейчас у нас одна из самых больших проблем в зоне специальной военной операции — это активизация украинских FPV-дронов. Я думаю, что это одна из тех тем, которая поможет нам решать эти задачи», — сказал эксперт в беседе с Lenta.ru.

Неуязвимый БПЛА

По словам Дениса Федутинова, эксперта по БПЛА, целью "Инферно" становится живая сила врага, которая может находиться как в статистическом, так и в динамическом положении.

"Вместе с тем можно предположить, что в качестве поражающего элемента будут использоваться и модификации с боеприпасами осколочно-фугасного и кумулятивного действия большего калибра, предназначенных для поражения полевых укреплений и транспортных средств, включая бронетехнику", — сказал он в интервью изданию "ВЗГЛЯД".

Он также назвал два преимущества этого дрона.

"Первое преимущество аппарата – меньшая подверженность воздействию типовых портативных противодроновых средств. Это связано с тем, что беспилотник относится к категории FPV-дронов, которыми бойцы управляют от первого лица. При этом чаще всего используется аналоговый канал связи [...] Второе преимущество – «Инферно» не является барражирующим боеприпасом и может использовать многократно. Наконец, третий плюс – дрон способен нести не один боеприпас, а несколько, в том числе производя их сброс сериями по несколько единиц, что позволяет увеличить вероятность поражения целей", — добавил Федутинов

Акцент на БПЛА

9 января глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство сформирует серийную линейку БПЛА разных классов. Шойгу подчеркнул, что министерство будет наращивать поставки самых важных образцов вооружения.

"Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов, частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов — от сверхмалых до тяжелых ударных", — сказал он, подчеркнув, что ведомство сконцентрирует усилия на полноценном снабжении находящихся в зоне СВО войск (цитата по ТАСС).

Важность развития подобных технологий неоднократно подчеркивал и российский лидер Владимир Путин. Так, в ходе заседания коллегии МО, президент объяснял, что СВО выявила ряд проблем в ВС РФ.