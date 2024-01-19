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Дарья Асламова
СВО: якутские снайперы продолжают традиции героев Великой Отечественной

Замполит якутской роты рассказал об СВО, скифах и шаманском обряде

Силовые структуры » Военные новости

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова в Донбассе побеседовала с замполитом якутской роты "Тыгын Дархан" Давидом Арханом. Он рассказал, как его якутская рота оказалась в составе казачьего батальона "Скиф", почему якутские снайперы самые лучшие и как якутские народные обряды помогают на фронте.

Замполит якутской роты рассказал об СВО, скифах и шаманском обряде
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— Давид, почему ваша рота называется "Тыгын Дархан"?

— Тыгын Дархан — это национальный герой Якутии, который объединил всех якутов в XVII веке. Сам я из улуса (так у нас называются районы) Республики Саха (Якутия). Это Западная Якутия, тайга. Пока у нас здесь якутов не так много, человек двадцать. Скоро ребята приедут на пополнение, и у нас будет отдельная якутская рота.

— Почему вы решили участвовать в спецоперации?

— Мы все россияне, мы все любим свою Родину — Россию. Долг каждого мужчины — защищать свою Родину.

— Вы профессиональный военный?

— Нет, работаю юристом. По второму образованию я юрист, а по первому образованию я дошкольный педагог и психолог, воспитатель детского сада.

Но я в своё время, в 1992 году, окончил Уссурийское суворовское военное училище. В связи с тем, что Советский Союз распался, я не стал продолжать учёбу в высшем военном учебном заведении и вернулся к себе на родину, в Якутию. Окончил Якутский педагогический институт дошкольного образования и психологии.

— Вы сейчас замполит. Вам как педагогу, наверное, легче работать с ребятами, потому что вы их как детей воспитываете?

— Да. Воспитание солдата практически ничем не отличается от воспитания ребенка:

  • кого-то наказать,
  • кого-то похвалить.

— У бойцов из Якутии есть какие-то особенности? Вам в Донбассе сложнее или легче, чем другим?

— Особенность наших ребят в том, что каждый якут сызмальства приучен к охоте. Я сам с детства ходил на охоту на уток, зайцев. У каждого якутского мальчика уже с первого класса есть своё ружьё. Навык стрелять у него с детства. Якуты — хорошие охотники, поэтому нам легче на фронте. В основном наши парни — снайперы.

Вспомните, якуты всегда были хорошими снайперами, в том числе в Великую Отечественную войну. Все мы знаем наших прославленных снайперов-якутов, у которых на счету было более тысячи убитых фрицев.

— Как вы, якуты, оказались в казачьем батальоне "Скиф"?

— Скифы являются прототюрками. Мы самый северный тюркский народ — это Саха. Нашими предками тоже являются скифы. На территории нашей республики частенько находят вещи скифов. Даже у нас в улусе был найден скифский топор, называется "Пожиратель душ". Он много веков лежал в земле, ждал своего часа. Скоро мы привезём его сюда — правда лишь на время, с разрешения музейщиков республики. Потом топор отвезут обратно в музей.

С помощью скифского топора "Пожиратель душ" мы будем делать боевой шаманский обряд посвящения воина для поднятия боевого духа бойцов нашего казачьего батальона.

Суть скифского мира в том, что мы все едины, все россияне. Необязательно быть казаком, необязательно быть православным, но можно при этом являться скифом и патриотом России.

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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