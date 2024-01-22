Компьютерные войны стали реальностью: нужны не герои, а инженеры и техники

Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов"

Сегодня, когда у нас уже не поднимают проблему утечки мозгов (уже уехали или как) и в то же время немало пишут о развитии обороноспособности страны, как-то помалкивают — в каком направлении движутся будущие войны. А от них, увы, мир не застрахован.

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Наша боевая мощь, если судить по выставкам вооружений и по популярным репортажам, идет пока в сторону развития огневой мощи военной техники в ущерб электронной составляющей. Хотя, сейчас компьютер — главный мозг современного танка или самолета. Но до сих пор компьютер для России — вещь импортная. Собираем. Но из импортных комплектующих.

Противоядия против беспилотников пока нет

Судя по сообщениям даже годичной давности, беспилотники оказались для граждан похуже армады гитлеровских бомбардировщиков или такой же армады американских, которые напалмом сжигали мирное население Вьетнама. Их, по крайней мере, можно было заранее обнаружить и объявить воздушную тревогу. БПЛА страшнее. И даже хваленый израильский "зонтик" ПВО, судя по последним военным сообщениям из зоны израильско-палестинского конфликта, не панацея от несущихся на вас десятками и сотнями ракет и БПЛА. Это вам не беззащитная Сирия.

К тому же БПЛА не обязательно стоят миллионы. Можно собрать и "набор" за штуку из ЛЕГО. Главное, какую дрянь подцепить. Ковид или миниатюрную атомную бомбу. И это все уже возможно, а многие компьютерные стрелялки уже стали реальностью.

В мире миллионы "героев" всяких стрелялок. Другое дело, что настоящих защитников страны там сложно отыскать. Там предпочитают воевать, сидя на перине. Обвешанные суперэлектроникой, "мочите" врага за экраном компьютера, отягощенные скорее пивом, а не полной боевой выкладкой. Оденьте на себя рюкзак с кирпичами — поймете. Главное, что вас не убивают. По-заправдашнему.

Разве это солдаты, если они готовы убивать, но не умирать — вопрошал один из генералов НАТО, разбирая действия североатлантического альянса в Югославии. Ведь, как известно, сербов предпочитали бомбить с большой высоты, не ввязываясь в сражения на земле. Но, вероятно, данный генерал отстал от реалий, когда новые западные военные технологии помогают убивать вражеских солдат на расстоянии, давая своим служивым отсыпаться или проводить время у видеоэкранов. Сегодня, справедливо замечают западные эксперты, нам нужны не герои, а инженеры и техники. А проекты будущих войн все больше напоминают сценарии сражений кибер-роботов, которые уже имеют свое название — "войны специалистов".

Другим логическим шагом к уменьшению собственных потерь, уже пару лет стало, как я уже говорил, использование беспилотных самолетов, которые повинуются командам идущим из надежно укрытых стратегических центров. Операции БПЛА уже активно изучаются в НАТО. Надеюсь и у нас. Еще десяток лет назад в западной прессе сообщали, что "операторы" следят за ситуацией с БПЛА с помощью мониторов с трехмерным изображением. А разработкой тогда в Штатах занимались два оборонных агентства "Дарпа" и ДМА.

Подумаем лучше как защитить своих "райанов"

Любопытно, что совместно с военспецами над проектами будущих кибер-войн работали и специалисты по графическим изображениям из Голливуда. И обратно. Те же программисты из "Дарпа" приняли самое активное участие в разработке компьютерных сцен для блокбастера Джеймса Камерона "Титаник". А компания ДМА вообще работала по своему профилю — содействовала в постановке батальных сцен фильма Стивена Спилберга "Спасти рядового Райана".

Впрочем, когда-то были и скептики "боев на расстоянии". Некоторые полагали, что технические сложности ведения боев на большие расстояния задача непреодолимая. Например, одна лишь передача изображения области военных действий площадью 400 на 400 километров в нескольких плоскостях потребовала бы такого объема байтов, для передачи которых на расстоянии без задержек понадобились бы мощности, которых в настоящее время человечество лишено.

И, тем не менее, электроника вносит уже свои коррективы в батальные зарисовки. В ходе очередной "миротворческой" операции в Сомали американцы столкнулись с неприятными сюрпризами, стоившими им немалой крови. Местные вооруженные формирования выводили из строя электронную инфраструктуру американцев, забивая их частоты сигналами простых мобильников. Также и сегодня простой айфон может обрушить вашу атаку? А, черт его знает. Никто же не пробовал.

Война, зависящая от электроники, дело непростое. Во всем мире регистрируются попытки взлома и инфицирования компьютерных данных различными хакерами. И мы знаем по своим карточкам СБ, что в любой крепости, пусть даже она и электронная, можно найти слабые места. Правда, американцы первыми начали выступать на поле брани в роли "отравителей". Во время войны в Персидском заливе иракская система ПВО была выведена из строя вирусом, который американские техники "заслали" в компьютеры зенитных батарей Саддама Хусейна.

Нынешняя служба в армии НАТО, как и у нас, не очень популярна у сытого обывателя. Так что на войне с использованием ультрасовременных технологий солдаты слишком большая ценность, чтобы их вести на убой под вражеские пулеметы и пушки. Известно, что НАТО понесло наибольшие потери не в ходе военных действий в Ираке, а в ходе различных диверсий и терактов уже после оккупации страны.

Запад сегодня предпочитает проливать море крови за компьютерными играми, перенося в то же время их действия в чужие страны на реальную почву. Игра мускулов эволюционизировалась в битву интеллекта. И вопрос только в том, чьи солдаты будут сидеть за компьютером, а чьи подвергаться массированным точным ракетным ударам или бомбардировке с недосягаемой для ответного удара высоты (или с малых высот) и недосягаемых для врага аэродромов. А с катастрофическим падением рождаемости русского населения в самой России не гоже забывать об этом и нашим "генералиссимусам".