Компьютерные войны стали реальностью: нужны не герои, а инженеры и техники

Сегодня, когда у нас уже не поднимают проблему утечки мозгов (уже уехали или как) и в то же время немало пишут о развитии обороноспособности страны, как-то помалкивают — в каком направлении движутся будущие войны. А от них, увы, мир не застрахован.

Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0