В США заявили об усиленной холодной войне России и ведущей страной ЕС

В США заявили о холодной войне между Россией и одной из стран ЕС

4:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Ракетный удар Вооруженных сил (ВС) РФ по базе французского наемника на Украине показывает, что холодная война между Россией и Украиной вошла в "горячую стадию", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают, почему пришли к такому мнению. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Picture Alliance / DPA by Mohssen Assanimoghaddam

Сообщалось, что вечером 16 января российские Вооруженные силы нанесли ракетный удар по штаб-квартире преимущественно французских европейских иностранных боевиков на Украине. Российские источники впоследствии сообщили, что объектом атаки были военные подрядчики.

Российские государственные СМИ сообщили, что этот персонал был "высококвалифицированными специалистами, которые работают над конкретными системами вооружения, слишком сложными для среднестатистических украинских солдат-срочников", которые "выводят из эксплуатации некоторые из самых смертоносных и дальнобойных видов оружия в украинском арсенале до тех пор, пока не будет найдено больше специалистов" для их замены.

Эти утверждения согласуются с твердым мнением аналитиков о том, что для того, чтобы позволить украинским Вооруженным силам получать очень большое количество сложного западного вооружения, для эксплуатации большей части которого требуется несколько лет обучения, подрядчики со всего западного мира сыграли значительную роль в эксплуатации этого оборудования. Ключевым примером является американская система противовоздушной обороны MIM-104 Patriot, которую украинский персонал считал неспособной эксплуатировать самое раннее до 2024 года, но которая начала эксплуатироваться в стране в начале 2023 года. Это было трудно объяснить иначе, чем присутствием иностранного военного персонала.

Иностранные боевики стали особой мишенью российских войск после эскалации российско-украинских военных действий до начала конфликта в феврале 2022 года. Ранним примером стало нападение 13 марта 2022 года на военную тренировочную базу в Яворове, расположенную менее чем в 15 км от польской границы, где базировалось около 1000 иностранных боевиков, в результате чего погибло около 180 человек личного состава.

Другим был высокоточный удар, нанесенный баллистическими ракетными комплексами "Искандер-М" по иностранным бойцам Грузинского легиона в конце апреля 2023 года, уничтоживший 15 единиц техники, убивший до 60 человек личного состава и серьезно ранивший еще более 20 человек. Поскольку Украина сталкивается со все более серьезной нехваткой персонала, российские источники сообщили, что с конца 2023 года ожидается приток “высококачественных наемников со специальными навыками” для замены значительного числа украинских специалистов, погибших в неудачных многомесячных наступлениях против российских войск, которые начались в июне 2023 года.

Франция долгое время была ведущим источником наемников-подрядчиков среди западноевропейских государств, причем они играли важную роль во многих конфликтах, особенно в Африке, продвигая интересы Западного блока с первых лет холодной войны.

Поскольку Соединенные Штаты приостановили дальнейшую военную помощь Украине из-за противодействия республиканцев дальнейшим расходам на военные нужды, в то время как Германия изо всех сил пыталась получить одобрение внутри страны на передачу новых крылатых ракет украинским военно-воздушным силам, Франция играла все более заметную роль в конфликте.

Это включало активизацию поставок крылатых ракет SCALP и "нескольких сотен" бомб, которые будут доставлены на следующей неделе, при этом президент Франции Эммануэль Макрон указал, что Париж мог бы предоставить официальные гарантии безопасности Киеву, поскольку военные действия выглядят все более неблагоприятными для интересов Запада.

Россия, в частности, сыграла центральную роль в подрыве влияния Франции в ее наиболее важной внешней сфере, а именно в Западной и Центральной Африке, благодаря своей поддержке новых военных правительств в бывших французских колониях после серии переворотов по всему региону. Это включало в себя не только расширение экономических связей, но и поддержку оружием, подготовку кадров и обеспечение безопасности за счет присутствия российских подрядчиков, что серьезно ограничило способность Франции утверждать свое влияние или насильственно восстанавливать франкоязычные правительства в регионе.

Учитывая, что связи Франции с бывшими колониями в Африке имеют экзистенциальное значение для экономического здоровья страны, чрезмерная приверженность Франции военным усилиям на Украине была истолкована рядом аналитиков в контексте особенно плохих отношений Парижа с Москвой в результате их стратегического соперничества в Африке.