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Петр Ермилин
В США предрекли провал двум передовым американским военным проектам

В США рассказали о плачевном будущем двух передовых образцов американского оружия

Силовые структуры » Военные новости

Американская межконтинентальная ракета дальности Sentinel и ядерный бомбардировщик B-52J сталкиваются с неопределенным будущим, им грозит провал и отмена, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они объясняют, что это за вооружение, и почему ему грозит провал. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США рассказали о плачевном будущем двух передовых образцов американского оружия
Фото: nara.getarchive.net

Две из основных программ стратегических вооружений ВВС США сталкиваются с растущим риском провала и отмены: разработка межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel столкнулась с серьезным перерасходом средств и трудностями в разработке, в то время как амбициозная программа глубокой модернизации основного стратегического бомбардировщика страны B-52, по-видимому, находится под угрозой из-за невозможности поддерживать планеры в летной годности.

Военно-воздушные силы выделили 48,6 миллиарда долларов на модернизацию своего парка из 72 бомбардировщиков B-52H, которые составляют более половины парка боевых самолетов НАТО межконтинентальной дальности. Поскольку самолеты были построены в 1962 году, программа модернизации направлена на продление срока их эксплуатации до 2060 года за счет интеграции новой авионики и двигателей Rolls Royce F130. Также будут расширены и модернизированы отсеки вооружения для установки ракет нового поколения. Планируется, что самолет получит новое обозначение B-52J, и это должно стать его первым переименованием с момента его производства, отражающим глубину усилий по модернизации.

Аудит сокращающихся источников производства B-52 и нехватки материалов в конце 2023 года показал, что основной проблемой, влияющей на парк B-52, была чрезмерная зависимость ВВС от продажи других самолетов на запчасти, а также неспособность промышленности своевременно поставлять новые запчасти. Это серьезно снизило уровень готовности парка бомбардировщиков. В аудиторском отчете подчеркивалось, что ряд фирм прекращали производство деталей для B-52, а это означало, что новые поставки часто вообще отсутствовали, что серьезно ставило под угрозу будущие планы по поддержанию самолета в эксплуатации еще в течение 36 лет.

Сокращение американской промышленной базы после окончания холодной войны вызвало проблемы в цепочках поставок для ряда программ, вызвав повсеместную зависимость от иностранных компонентов и значительно увеличив затраты на новые оружейные программы. Значительной частью этого стало повсеместное создание естественных монополий, поскольку бюджеты на приобретение были далеко не достаточны для поддержания многочисленных фирм-подрядчиков, производящих ключевые виды продукции.

Параллельно с проблемами с B-52, межконтинентальная баллистическая ракета ВВС "Сентинел", являющаяся первой американской программой такого рода "чистого листа", реализуемой более чем за 60 лет, столкнулась с еще большими трудностями. Программа превысила свой бюджет более чем на треть всего за два года, и стоимость одной ракеты в настоящее время прогнозируется на уровне 162 миллионов долларов в 2020 году по сравнению с первоначальным прогнозом всего в 118 миллионов долларов.

Помощник президента США министр ВВС по закупкам Эндрю Хантер заявил 18 января, что это произошло потому, что первоначальная смета расходов "не смогла отразить огромные размеры и размах работ по строительству пусковых установок и системы управления запуском".

"Самое забавное в проектах, которые проводятся раз в столетие, [заключается в том, что] многое не было оценено по достоинству. Это было так, как будто мы делали это впервые", - добавил он.

Перерасход средств, влияющий на программу Sentinel, продолжает усиливать призывы как гражданского, так и военного руководства к ее прекращению, что потребовало бы прекращения развертывания МБР и сокращения стратегической ядерной триады только до бомбардировщиков и подводных лодок с баллистическими ракетами.

Это может включать в себя перенаправление средств из программы Sentinel на расширение парка бомбардировщиков B-21, которые должны поступить на вооружение позднее в этом десятилетии, и будущих подводных лодок с баллистическими ракетами класса Colombia. Точно так же, как B-52H на сегодняшний день являются самыми старыми бомбардировщиками, все еще летающими где-либо в мире, так же как и ракеты LGM-30 Minuteman III. Программа Sentinel предназначена для замены самых старых со значительным отрывом, которые производились с 1970 по 1978 год, без возможности продления срока службы после начала эксплуатации. 2030-е годы.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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