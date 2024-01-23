В США заявили, что Россия и КНДР могут создать совместное подразделение ПВО

В США заявили о возможности появления совместного подразделения ПВО России и КНДР

8:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия и Северная Корея вскоре могут сформировать совместные истребительные подразделения ПВО, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine со ссылкой на экспертное мнение. В своем новом материале журналисты объясняют, как две страны могут создать подобное формирование и зачем это нужно. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Openverse by МИД России / MFA Russia is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

После сообщения Белого дома от 2 января о том, что российские Вооруженные силы использовали северокорейские баллистические ракеты KN-23B в боевых действиях на Украине, появились предположения, что Россия может попытаться экспортировать боевые самолеты своему восточноазиатскому соседу, чтобы помочь компенсировать затраты на их приобретение.

Действительно, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сам заявил, что Россия, как ожидается, оплатит новые приобретения корейского оборудования как за счет передачи технологий, так и за счет экспорта истребителей, что вызвало серьезные вопросы относительно того, как это будет достигнуто.

В последние годы Северная Корея инвестировала средства в модернизацию своих военно-воздушных сил и представила новые классы отечественных ракет класса "воздух-воздух", а в 2021 году начались работы на одной из ее наиболее важных авиабаз — аэродроме Сунчхон, расположенном в 45 километрах к северо-востоку от Пхеньяна, где была удлинена основная взлетно-посадочная полоса и построены укрытия для самолетов, перроны и улучшились рулежные дорожки. Учитывая, что страна всесторонне модернизировала свои наземные средства противовоздушной обороны, оснащая их все более мощными ракетными комплексами нового поколения класса "земля-воздух", вполне вероятно, что страна будет стремиться инвестировать в дополнительные приобретения новых истребителей, которые будут играть вспомогательную роль в воздухе.

Последними известными приобретениями истребителей Северной Кореей были 30 истребителей третьего поколения МиГ-21БиС, приобретенных у Казахстана в 1997 году и модернизированных внутри страны. Полный заказ на 40 самолетов так и не был выполнен из-за вмешательства США и давления на Казахстан, что подчеркивает трудности, с которыми столкнулся Пхеньян в постсоветскую эпоху, когда все основные торговые партнеры, за исключением Ирана, были крайне осторожны, опасаясь вызвать недовольство Вашингтона.

Южнокорейские источники также сообщили, что страна продолжала лицензионное производство истребителей четвертого поколения МиГ-29 при поддержке России в начале 2000-х годов, причем МиГи корейской сборки впервые поднялись в воздух в 1993 году, а к концу десятилетия было изготовлено 15. Хотя десять лет спустя южнокорейские источники сообщили, что Пхеньян стремился приобрести российские истребители Су-35 для своих военно-воздушных сил — тяжелый аналог МиГ-29 с возможностями поколения "4+" — два основных фактора помешали Москве продать новые самолеты своему соседу. Первой была необходимость поддерживать отношения с Южной Кореей и Соединенными Штатами, которым с 1990-х годов Москва придавала большое значение, в то время как второй, гораздо более серьезный барьер был установлен принятием резолюций Совета Безопасности ООН 1718 и 1874, принятых в 2006 и 2009 годах соответственно, которые запретили экспорт чего бы то ни было в страну, кроме стрелкового оружия.

Давая представление о том, как Россия могла бы попытаться обойти эмбарго Совета Безопасности на поставки оружия, эксперт по безопасности Северной Кореи А. Б. Абрамс подчеркнул, что у Москвы есть два основных средства достижения этой цели. Первым было бы “экспортировать истребители тех классов, которые уже имеются в стране, такие как МиГ-29, при этом любые внешне идентифицируемые модернизации более новых моделей правдоподобно опровергались бы как произведенные внутри страны. Поскольку только один полк этих самолетов уже находится на вооружении, можно утверждать, что все остальные подразделения, которые видны на спутниковых снимках, просто были сняты с хранения и доставлены до введения эмбарго – хотя новые подразделения могли бы извлечь выгоду из новой авионики, радаров и вооружения, выдаваемых за модернизацию собственными силами”. Он подчеркнул, что нарушения эмбарго на поставки оружия “таким образом, сохранят степень правдоподобного отрицания”, в то время как относительно недорогой МиГ-29 по-прежнему является оптимальным истребителем для оборонных нужд Северной Кореи, который можно было бы позволить себе для оснащения нескольких эскадрилий.

Вторым вариантом, выделенным Абрамсом, который мог бы иметь гораздо более преобразующее значение для баланса сил в Восточной Азии, было бы “использование предпосылки совместного использования систем вооружения и формирования совместных подразделений между двумя странами”, подчеркивая предлоги как совместных китайско-советских авиационных подразделений в Корейской войне, так и американских — совместное использование ядерного оружия для совместных операций с членами НАТО в Европе. Ученый отметил по этому поводу:

“Если Северная Корея приобретет российские боевые самолеты, отличные от Миг-29, такие как более совершенные истребители Су-35 и Су-57, недавно проинспектированные ее лидером Ким Чен Ыном во время визита в Россию в сентябре, они могут сопровождаться российским персоналом на северокорейских базах и представляться как действующие в рамках соглашения объединенное подразделение под руководством России — независимо от реальности командных структур, в рамках которых они фактически функционируют. Такие истребители дальнего радиуса действия, которые очень легко могут летать по всей Корее с аэродромов по ту сторону границы с Россией, могли бы даже быть развернуты между базами в двух странах, чтобы усилить это восприятие, сохранив при этом такие функции, как перехват американских бомбардировщиков вблизи полуострова и пролеты во время военных парадов в Пхеньяне”.

Абрамс добавил, что можно было бы подчеркнуть, что эти подразделения “оснащены исключительно для выполнения задач противовоздушной обороны и не способны развертывать ядерное оружие и, возможно, вообще не имеют оружия класса "воздух-поверхность", что "стало бы ключом к рассеянию любой критики в отношении того, что Россия каким-либо образом потворствует северокорейской ядерной программе, которая была предпосылкой для всех резолюций СБ ООН, вводящих санкции в отношении страны. Это могло бы значительно уменьшить последствия, которые могут возникнуть в результате такого решения".

Он подчеркнул заинтересованность России в сохранении системы ООН, что, вероятно, помешало бы ей полностью и открыто нарушать резолюции Совета Безопасности без использования лазеек. Абрамс добавил, что, хотя многие из будущих направлений российско-северокорейского сотрудничества в области обороны “могут показаться довольно фантастичными, всего два года назад идея об импорте Россией северокорейских баллистических ракет и артиллерии... сама по себе звучала бы крайне неправдоподобно" и что с усилением геополитического конфликта "то, что когда-то отвергалось как крайне маловероятное в течение трех десятилетий после окончания холодной войны, будет все больше казаться возможным по мере усиления конфликта великих держав".

Оценка Абрамса была сделана после того, как Россия в 2023 году удвоила производство своего истребителя пятого поколения Су-57, а в 2024 году объем производства должен увеличиться еще на 80-90 процентов, что позволит удовлетворить внутренние заказы, оставив свободные мощности для экспорта. Это также следует за распространением Россией ядерного оружия в Беларуси в 2023 году в рамках соглашения о "совместном использовании", аналогичного тем, которых добиваются Соединенные Штаты со своими европейскими союзниками.