В США рассказали о мощи российской системы ПВО

После удара украинского беспилотника Россия усилила системы противовоздушной обороны (ПВО) Санкт-Петербурга при помощи системы С-300, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают особенности ПВО и РФ. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: openverse.org by Peer.Gynt is licensed under Public Domain Mark 1.0.