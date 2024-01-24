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Петр Ермилин
В США рассказали о мощи российской системы ПВО

В США заявили об усилении российской системы ПВО

Силовые структуры » Военные новости

После удара украинского беспилотника Россия усилила системы противовоздушной обороны (ПВО) Санкт-Петербурга при помощи системы С-300, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают особенности ПВО и РФ. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили об усилении российской системы ПВО
Фото: openverse.org by Peer.Gynt is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Военно-воздушные силы России перебросили системы противовоздушной обороны С-300 из семейства С-300П для поддержки противовоздушной обороны Санкт-Петербурга после успешного удара украинского беспилотника по экспортному терминалу газа в Усть-Луге. На кадрах, снятых местным жителем, видно, как одна батарея такой системы была установлена после того, как украинской атаке удалось поразить цели на расстоянии более 1000 км от границ российской территории.

В то время как российская противовоздушная оборона доказала свою эффективность, очень небольшие размеры многих украинских беспилотников и их очень низкая стоимость позволяют использовать их в больших количествах, что означает, что даже если лишь небольшая часть атак будет успешной, это все равно может нанести ущерб, намного превышающий затраты на операции. Семейство систем С-300P находится на вооружении с 1978 года, а с середины 2000-х годов на смену им в производстве пришли все более производительные модификации С-400 - средства, первоначально обозначавшегося как С-300ПМ-3.

Из-за предполагаемой асимметричной ценности системы Министерство обороны России инвестировало в приобретение С-400 значительно больше, чем во все классы истребителей вместе взятых, при этом программе широко приписывают реиндустриализацию российской базы противовоздушной обороны, способствующую производству в масштабах, в несколько раз превышающих масштабы любой другой системы в мире.

Хотя С-300 изначально разрабатывался как система средней дальности, а варианты времен холодной войны имели дальность действия менее 100 км, модернизация в 1990-х годах и гораздо более эффективные конструкции ракет позволили ему обеспечивать противовоздушную оборону большой дальности сначала на 150 км с ракетой 48N6, затем на 200 км с 48N6E2 и, наконец, на 250 км с вариантом 48N6E3, который поступил на вооружение в начале 2000-х годов.

Это позволило ей заменить советскую систему С-200, обеспечивающую зональную оборону, поскольку, хотя более старая система обладала высокой производительностью и очень большой дальностью поражения в 300 км, ей серьезно мешала ее полностью статичная конструкция.

Высокая мобильность в условиях конкуренции является основным фактором живучести С-300, в то время как способность системы развертывать несколько взаимодополняющих классов ракет класса "воздух-воздух" позволяет каждому из них обеспечивать многоуровневую противовоздушную оборону и использовать более дешевые ракеты, такие как 9М96, против более близких или менее ценных целей. Параллельно с С-400, более мобильный вариант С-300, предназначенный для защиты армейских подразделений, С-300В4, в настоящее время производится в меньших масштабах и объединяет многие из тех же технологий.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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