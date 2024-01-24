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Любовь Степушова
Крушение Ил-76 над Белгородской областью: украинские военные по закрытым канал признали свою вину

Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными

4:06
Силовые структуры » Военные новости

Украинские источники в растерянности. Одни пишут, что самолёт Ил-76 над Белгородской областью сбили из ЗРС Patriot, другие — что то были диверсионные группы с ПЗРК.

Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными
Фото: flickr.com by bomberpilot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generi

Как это было

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ 24 января сбили военно-транспортный самолёт Ил-76 над Белгородской областью. Погибли все пассажиры — 65 пленных ВСУ, предназначенных к обмену, российский экипаж — 6 человек, и трое сопровождающих.

Поражение было осуществлено ВСУ из района населённого пункта Липцы Харьковской области (85 км до места крушения) с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет, отметило министерство.

В Белгород давно не летают транспортные самолеты, но сегодня был согласован маршрут для обмена пленными. Украинская сторона была проинформирована о маршруте следования, что в Киеве подтвердили.

Экипаж успел сообщить о внешнем воздействии, и это подтверждается характерными следами в небе на видео, сообщил сенатор, военный лётчик и экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев в интервью телеканалу "Вместе-РФ".

Священник Георгий Боровиков из храма Великомученика Димитрия Солунского, который находится недалеко от места крушения, рассказал Shot, что пилот спас жителей двух сёл — Яблоново и Большое Песчаное, уведя горящий самолёт в сторону. Борт потерпел крушение в поле примерно в 2,5 км от обоих населённых пунктов.

Первые тела погибших обнаружены в радиусе 1,5-2 километра от места падения самолёта, пишет Baza, к месту ЧП приехали три грузовика, место крушения оцеплено. По неподтвержденной информации, второй борт ВКС России, также перевозивший украинских военнопленных, экстренно развернули.

На Украине царит растерянность

Украинские источники пишут, что использовалась установка ПВО Patriot. Однако другие уверяют, что на территории России действует более 10 групп ГУР с ПЗРК, которые не знали о договорённостях об авиационном маршруте. Об этом пишет Telegram-канал "Резидент".

Сначала украинские ботофермы праздновали событие, но затем убрали радостные заголовки. Так, "Украинская правда" отозвала своё заявление, что Украина сбила Ил-76. Ранее она цитировала источники в генеральном штабе Украины, которые заявили, что на борту военного самолета находились ракеты С-300. Сейчас включён нарратив, что россияне сами сбили самолёт, "пожертвовав экипажем", чтобы обвинить Киев. Вторая версия — "на самолёте никаких пленных не было, россияне их убили на земле", чтобы обвинить в этом ВСУ.

По данным Telegram-канал "Легитимный", украинские переговорщики по закрытым каналам связи признали попадания ракеты ПВО ВСУ по самолёту. Чтобы не срывать обмены военнопленными, украинцы предлагают провести обмен "включительно с этими погибшими пленными", а россияне получат заявленное число с "надбавкой за экипаж и самолёт".

Зачем это было

Киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных, считают в Минобороны.

История с уничтожением самолёта Ил-76 — результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве, пишет заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram.

"Дальше будет только хуже: эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с лёгкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО. Будут нещадно бомбить свои города и сёла, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей".

Представляется, что в руководстве ВСУ не знают, что творится  на "земле". Повторилась история с ударом ракетой "Хаймарс" по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные летом 2022 года.

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Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области РФ, погибло 65 человек
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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